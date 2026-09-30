“No hay dedazo, es lo que dijo la gente”: Sheinbaum defiende encuestas de Morena y recuerda bases de AMLO

Sheinbaum respaldó las encuestas de Morena para elegir a coordinadores estatales. | Preisidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la metodología que implementó nuevamente Morena para elegir a los coordinadores estatales que representarán al partido en los estados donde se renovarán gubernaturas en las elecciones del 2027.

Esto luego de que algunos de los participantes de las encuestas señalaron opacidad y diversas irregularidades en las encuestas tras no resultar seleccionados.

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Al ser cuestionada sobre las acusaciones contra Morena en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la madataria recordó que la encuesta es una práctica que se realiza desde “hace muchos años” para elegir a los candidatos.

Por ello, afirmó que quienes fueron seleccionados este año no fue por dedazo “ni de la presidenta” ni de las dirigencias de Morena o de sus aliados: Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hace muchos años, desde su formación, Morena tomó la decisión de que sus responsables, sus coordinadores, coordinadoras o en su momento candidatos o candidatas, fueran elegidos con encuesta.

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“¿Qué virtud tiene la encuesta? Primero, no hay dedazo, como era en la época del PRI, por más cartones que quieran poner. No hay dedazo ni de la presidenta ni de cualquiera de las dirigencias de Morena ni de los partidos aliados. No hay dedazo. Es la encuesta. El método de la encuesta es el mismo desde que se formó Morena, el mismito, no ha cambiado. Habrá algunos que no les guste bien quedó de coordinador o coordinadora, pero es lo que dijo la gente", dijo en Palacio Nacional.

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