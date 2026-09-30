Las mejores carnitas que Claudia Sheinbaum ha comido, son de Estados Unidos: así fue la anécdota que compartió la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó una anécdota en La Mañanera de cuando vivió en Estados Unidos. Durante los años 90, viajaba con sus hijos y el resto de su familia a Redwood City, San Francisco, donde viven muchos michoacanos, donde en aquella época comió “las mejores carnitas que había comido hasta entonces, porque ahora he comido; eran las de Redwood City porque se guarda la tradición”.

Más Noticias

Dos firmas en México vinculadas al Tren de Aragua fueron sancionadas en EEUU por fraude en cajeros automáticos El Departamento del Tesoro incluyó a Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca en una lista de sanciones contra una red que utilizaba malware para ordenar la entrega de efectivo sin debitar cuentas

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 30 de septiembre: la mandataria confirma que fue retirada la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Fue diputado desde la televisión: el día que Jorge Kahwagi burló a la política mexicana para entrar a Big Brother VIP En una edición conducida por Verónica Castro, el exboxeador compartió encierro con figuras de la televisión, la música y el espectáculo, hasta convertirse en uno de los cuatro finalistas