México

Las mejores carnitas que Claudia Sheinbaum ha comido, son de Estados Unidos: así fue la anécdota que compartió la presidenta

La mandataria afirmó que en esta zona preparan el platillo cuidando “la tradición” de Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza una conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Durante la intervención, transmitida con interpretación en lengua de señas, la mandataria ofrece un mensaje desde el podio oficial ubicado frente a la bandera nacional.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó una anécdota en La Mañanera de cuando vivió en Estados Unidos. Durante los años 90, viajaba con sus hijos y el resto de su familia a Redwood City, San Francisco, donde viven muchos michoacanos, donde en aquella época comió “las mejores carnitas que había comido hasta entonces, porque ahora he comido; eran las de Redwood City porque se guarda la tradición”.

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