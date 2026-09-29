México

Murió Otto Sirgo, famoso actor cubano de telenovelas mexicanas como “Rosa Salvaje”

El histrión trabajó en varias producciones nacionales

Después de que La Chilindrina le declaró su amor a Otto Sirgo en una entrevista, él la rechazó
Foto: Cuartoscuro
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Otto Sirgo, actor cubano con una trayectoria de más de 50 años en telenovelas, cine y teatro, murió este martes, según confirmó la Asociación Nacional de Actores. El sindicato lamentó su fallecimiento en un comunicado en redes sociales dirigido a familiares, amigos y compañeros del gremio.

La ANDA escribió: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”. El mensaje no detalla causas ni circunstancias de la muerte.

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Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, hijo del también actor Otto Sirgo y de la actriz Magda Haller. Era nieto, por parte materna, de la actriz Conchita Gentil Arcos, y formaba parte de una familia con varias generaciones ligadas a la actuación.

Su carrera en telenovelas abarcó cerca de 50 producciones desde 1968

Otto Sirgo junto a Verónica Castro en una escena de Rosa Salvaje (Televisa)
Otto Sirgo junto a Verónica Castro en una escena de Rosa Salvaje (Televisa)

El actor llegó a México en 1968 y debutó en la telenovela “Honor y orgullo”. A esa primera participación le siguieron proyectos como “La cruz de Marisa Cruces”, “El amor tiene cara de mujer” y “La venganza”, con los que comenzó a consolidarse dentro de la industria del melodrama mexicano.

Su papel más recordado llegó en 1987, cuando interpretó a Ángel de la Huerta en “Rosa salvaje”, telenovela protagonizada por Verónica Castro. La producción se convirtió en una de las más vistas de Televisa durante esa década y marcó un punto de referencia en su carrera.

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Sirgo también participó en melodramas como “Los ricos también lloran”, “Alcanzar una estrella” y “Lazos de amor”, con la cual alcanzó el rango de primer actor. Su filmografía suma alrededor de 50 telenovelas, 30 obras de teatro y una decena de películas a lo largo de más de cinco décadas de trabajo.

El actor rompió su exclusividad con Televisa en 2017

La ANDA confirmó el fallecimiento del cubano (ANDA)
La ANDA confirmó el fallecimiento del cubano (ANDA)

En 2017, la televisora eliminó los contratos de exclusividad con varios de sus actores, entre ellos Otto Sirgo. Ese mismo año, junto con otros colegas del medio, fundó Talento Libre Latino, un colectivo de actores independientes dispuestos a aceptar proyectos sin importar el país o la televisora productora.

Tras dejar Televisa, el actor firmó con Telemundo para la serie “Enemigo íntimo” y participó en una actuación especial para “Ingobernable”, producción de Netflix. También se integró al elenco de “Ringo”, telenovela lanzada en 2019 bajo el sello de Televisa pese a la ruptura previa.

En sus últimos años de carrera, Sirgo apareció en producciones como “Falsa identidad”, “Vencer el pasado”, “Juegos interrumpidos” y “Doménica Montero”, esta última estrenada en 2025. Su participación más reciente corresponde a “El precio de la fama”, telenovela de este 2026 en la que interpretó a Eugenio.

Recibió reconocimientos como Premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro

Especial
La carrera del actor en Televisa lo llevó a recibir los más importantes premios (Archivo)

A lo largo de su trayectoria, el actor obtuvo distinciones dentro de la industria del entretenimiento mexicano. Ganó el Premio TVyNovelas a Mejor Actor de Reparto en 1992 por “Alcanzar una estrella II” y repitió el galardón en 1996 por “Lazos de amor”.

En 2017 recibió una nominación adicional en la misma categoría por su participación en “Tres veces Ana”. El actor también fue reconocido con el Micrófono de Oro en 2015, distinción otorgada por su trayectoria dentro del medio artístico mexicano.

El actor enviudó en 2020 tras 45 años de matrimonio con Maleni Morales

FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Otto Sirgo estuvo casado durante 45 años con la actriz Maleni Morales, con quien coincidió en el set de “Rosa salvaje” en 1987. La pareja tuvo tres hijos: Valerie, Tania y Cristian.

Morales falleció el 21 de noviembre de 2020 a causa de una trombosis pulmonar, luego de un diagnóstico previo de cáncer de pulmón. En entrevistas posteriores a esa fecha, el actor relató los últimos momentos que compartió con su esposa antes de su muerte.

Ese mismo 2017, el actor enfrentó otra pérdida personal: su departamento en la colonia Del Valle, de la Ciudad de México, quedó inhabitable tras el sismo del 19 de septiembre. En ese momento declaró que la pérdida de su hogar lo doblaba, pero no lo quebraba, y que lo material se repone mientras su familia permaneciera con salud.

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