Momentos de tensión: Bateador mexicano recibe fuerte pelotazo en la cabeza durante el Mundial U-15 ante Cuba

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El partido entre México y Cuba en la Copa Mundial de Beisbol U-15 tuvo un momento de tensión durante la quinta entrada, cuando el bateador mexicano Sebastián Armendáriz Lachica, con el número 25, recibió un pelotazo en la cabeza.

Armendáriz se encontraba en cuenta de 1-2 cuando la pelota lo golpeó. La jugada provocó que el encuentro se detuviera mientras la atención se concentraba en el estado del pelotero mexicano.

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(Captura de pantalla)

El batazo también permitió que Hernán Eliazar Chan Martínez avanzara hasta tercera base y Jazael Figueroa Hurtado llegara a segunda. Al momento del incidente, México y Cuba se encontraban empatados 4-4.

México remonta ante Cuba en el Mundial U-15

(Conade)

Más allá del incidente, la novena mexicana consiguió cerrar la primera ronda con una victoria después de imponerse 5-4 a Cuba en el Parque de Beisbol Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

Cuba tomó ventaja desde la primera entrada con un sencillo productor de Braon González, pero México respondió con dos carreras gracias a las anotaciones de Alejandro Martínez y Hernán Chan.

La selección cubana volvió a tomar el control en el cuarto episodio con un rally de tres carreras frente al relevista José Covarrubias. Raúl Doce, Kevin La Rosa y Alex Viel llegaron al plato para colocar el marcador 4-2.

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México comenzó entonces su reacción. Una bola ocupada permitió que Alejandro Martínez anotara la tercera carrera y, en la quinta entrada, Luis Rosas conectó un elevado de sacrificio que llevó a Hernán Chan al home para igualar la pizarra.

Esteban Gallardo define el partido

Con el encuentro empatado 4-4, México encontró la carrera de la diferencia en el sexto episodio. Gustavo Meza abrió la tanda con un sencillo y posteriormente Alejandro Martínez avanzó al corredor con un toque de sacrificio.

La oportunidad quedó para Esteban Gallardo, quien conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a Meza llegar al plato y poner el 5-4 definitivo.

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Cuba todavía tuvo una última oportunidad en la parte baja del sexto capítulo, con dos corredores en posición de anotar y dos outs. Sin embargo, Iker Leyva consiguió salir del problema al dominar a Hanley Hernández con una rola por la tercera base.

México avanza a la Super Ronda

Con el triunfo, México terminó la primera ronda con cuatro victorias y una derrota y aseguró su clasificación a la Super Ronda de la Copa Mundial U-15.

Junto al combinado mexicano avanzaron Japón y República Dominicana por el Grupo A. Del Grupo B consiguieron su boleto Estados Unidos, China Taipéi y Nicaragua, por lo que seis selecciones continuarán en la siguiente fase del torneo.

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