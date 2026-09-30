Sheinbaum adelanta reconocimiento a Los Tigres del Norte por sus 50 años de carrera: “Tienen reconocimientos en EEUU y acá no”

El anuncio surgió durante su conferencia matutina, en respuesta a una pregunta sobre el National Heritage Fellowship 2026 Crédito: X/@Claudiashein

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La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno preparará varios reconocimientos para Los Tigres del Norte por sus 50 años de trayectoria, luego de señalar que la agrupación cuenta con premios en Estados Unidos que aún no tiene en México.

El anuncio surgió durante su conferencia matutina, en respuesta a una pregunta sobre el National Heritage Fellowship 2026 que recibirán los músicos Juan Diez y Víctor Pichardo, fundadores de Sones de México.

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Mañanera del pueblo 30/09

El anuncio de Sheinbaum sobre Los Tigres del Norte

“Ahora que vino, vinieron Los Tigres del Norte, platicábamos justo de este tema, porque Los Tigres del Norte son un símbolo para los mexicanos en Estados Unidos y muchas de sus canciones tienen que ver con la vida de los mexicanos allá”, relató la mandataria.

Sheinbaum detalló los reconocimientos que la banda ya posee del otro lado de la frontera: “Los Tigres del Norte son reconocidos en Estados Unidos, tienen, bueno, tienen Grammys, del Grammy Latino que se llama, pero tienen Grammys, dos Grammys creo, del Grammy que no es latino”. Agregó que el grupo tiene nombres de calles en ciudades de California, estado donde residen, en San José.

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La comparación con la falta de homenajes en territorio mexicano fue el eje central del anuncio: “Acá prácticamente no tienen reconocimientos. Por eso ahora que cumplen creo que cincuenta años, el próximo año les vamos a hacer varios reconocimientos, porque es música mexicana que se ha popularizado en todo el mundo”. La presidenta no precisó qué tipo de homenajes prepara su administración ni una fecha exacta.

Reflexión sobre las raíces mexicanas en Estados Unidos

Los Tigres del Norte llegan a la Venustiano Carranza

Sheinbaum vinculó el reconocimiento a Los Tigres del Norte con el galardón que recibirán Diez y Pichardo por parte del Fondo Nacional para las Artes de Estados Unidos: “Y estos dos músicos de los que hablas, primero muchas felicidades, y tiene un poco que ver con eso. Las raíces de las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos son muy profundas, muy profundas. Y es un orgullo que sea así”.

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La mandataria relacionó ese arraigo cultural con los cambios en la comunicación entre ambos países: “Ahora que hay más comunicación por internet...”. A partir de ahí, compartió una experiencia personal de su etapa de residencia en Estados Unidos.

La anécdota de Sheinbaum sobre su vida en Estados Unidos

La presidenta recordó su período como habitante de ese país entre 1990 y 1994, cuando el acceso a la información era muy distinto al actual: “Cuando yo vivía en Estados Unidos, del 90 al 94, pues no había internet, había apenas correo electrónico y entrabas a través de el sistema operativo. Sí, ya estoy vieja”, comentó entre risas.

Sheinbaum describió cómo se enteraba de las noticias mexicanas en esa época: “Nos enviaban por correo el periódico La Jornada. O sea, lo leíamos con un mes de atraso y para nosotros era la gran noticia”.

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También mencionó sus visitas familiares a una localidad del norte de California: “Siempre recuerdo, creo que lo he contado aquí, que íbamos mucho con mi familia, mis hijos estaban chiquitos, a Redwood City, ahí en el norte de California”. Sobre esa comunidad, señaló: “En Redwood City viven más michoacanos de Aguililla que en Aguililla, Michoacán”.

Cincuenta años de trayectoria de la banda

Según relatos recogidos por distintos medios, un oficial de migración les puso el apodo de “little tigers” al verlos tan jóvenes, sobrenombre que la banda adoptó como nombre artístico. La consolidación llegó en 1974 con el lanzamiento de “Contrabando y traición” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Tigres del Norte nacieron en 1968 en Mocorito, Sinaloa, de la mano de Jorge Hernández junto a sus hermanos y un primo. El grupo se trasladó primero a Los Mochis y luego a Mexicali, hasta obtener un contrato para tocar en San José, California, durante las celebraciones del cinco de mayo, su primer cruce de frontera.

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Según relatos recogidos por distintos medios, un oficial de migración les puso el apodo de “little tigers” al verlos tan jóvenes, sobrenombre que la banda adoptó como nombre artístico. La consolidación llegó en 1974 con el lanzamiento de “Contrabando y traición”, tema que impulsó una de las carreras más extensas de la música en español.

Desde entonces, la agrupación grabó más de 80 discos y vendió decenas de millones de copias en el mundo. El grupo, radicado en San José, está conformado actualmente por Jorge Hernández en el acordeón y la voz líder, Hernán Hernández en el bajo y segunda voz, Eduardo Hernández en acordeón y saxofón, Luis Hernández en bajo sexto y voz, y Óscar Lara en la batería.

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A lo largo de su carrera, Los Tigres del Norte acumularon Grammys en la categoría general y en el Latino, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2010 grabaron un álbum en vivo en la prisión de Folsom, California, como homenaje al histórico concierto de Johnny Cash en el mismo penal.

Última presentación en la Ciudad de México

Los Tigres del Norte en la Venustiano Carranza

La más reciente actuación de la banda en territorio mexicano ocurrió el 15 de septiembre, cuando encabezaron el festejo del Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El concierto, gratuito, se realizó en la explanada de Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena.

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El grupo subió al escenario alrededor de las 23.20 horas, después del Grito encabezado por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez, y la presentación se prolongó hasta cerca de las 03.30 horas. El repertorio incluyó temas como La reina del sur, Pedro y Pablo, Aquí mando yo, La carta, La jaula de oro y La manzanita, y estrenaron en vivo la canción “México sigue de pie”. Ese mismo día, la agrupación se había reunido con Sheinbaum en el Palacio Nacional.

Rumores de un regreso a Bellas Artes

La banda evitó fijar una fecha o precisar el formato de una eventual presentación en ese recinto. Hernán Hernández sostuvo que trabajan en varios asuntos y pidió esperar a que los planes queden definidos: “No sabemos. Un día les damos la noticia, primeramente a Dios”. (Lulú Urdapilleta)

Tras el encuentro con la presidenta y su presentación en Venustiano Carranza, Los Tigres del Norte hablaron con la prensa sobre proyectos en puerta. Luis Hernández confirmó el interés de la agrupación en llegar al Palacio de Bellas Artes y adelantó que preparan anuncios antes de que termine 2026.

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La banda evitó fijar una fecha o precisar el formato de una eventual presentación en ese recinto. Hernán Hernández sostuvo que trabajan en varios asuntos y pidió esperar a que los planes queden definidos: “No sabemos. Un día les damos la noticia, primeramente a Dios”.

El interés del grupo por Bellas Artes se da en el marco de su gira Los Tigres del Mundo Tour, que durante 2026 incluye fechas en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Colombia, con una presentación prevista para noviembre en el estadio El Campín de Bogotá.