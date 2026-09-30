Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Las plataformas de registro cierran a partir de la medianoche de este miércoles. (X/@SEP_mx)

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Este miércoles 30 de septiembre concluye el registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

La primera otorga 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de nivel superior, mientras que la segunda entrega 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte.

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Los aspirantes deben completar el trámite en línea antes de que cierren las plataformas oficiales este mismo día.

Cómo hacer el registro para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro habilitó su registro del 18 al 30 de septiembre en una nueva página: www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx.

El programa entrega los 5,800 pesos cada dos meses directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El apoyo puede otorgarse hasta por 45 meses, con un límite de cinco bimestres por ciclo escolar. El periodo de julio y agosto no forma parte de ese conteo, ya que corresponde a vacaciones.

Los trámites se realizan exclusivamente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas. (Foto: Gobierno de México)

Para registrarse, el estudiante debe ingresar con su cuenta Llave MX y capturar su CURP, correo electrónico, número telefónico y datos de domicilio. También debe completar un cuestionario de solicitud.

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La plataforma pedirá la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, así como el turno, periodo y grado escolar vigentes.

El proceso incluye la carga de un comprobante de domicilio en formato JPG, PNG o PDF, con un peso máximo de 2 MB.

La transferencia llega de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar del estudiante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los documentos aceptados como comprobante están recibos de servicios, estados de cuenta, constancias de residencia o contratos de arrendamiento.

Si el solicitante es menor de edad aún, debe agregar también la identificación oficial de su madre, padre o tutor.

Requisitos para recibir los 5 mil 800 pesos cada dos meses

Pueden inscribirse estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en modalidad escolarizada, inscritos en instituciones públicas consideradas prioritarias o susceptibles de atención.

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Un requisito adicional es no recibir otra beca de una dependencia pública federal para el mismo fin.

La condición de "susceptible de atención" es determinante para saber si la escuela califica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas inscritas en una escuela prioritaria no deben acreditar edad ni bajos ingresos, de acuerdo con la información histórica del programa en Programas para el Bienestar.

Para verificar si una universidad forma parte de la cobertura, el estudiante puede usar el Buscador de Escuelas de las Becas Benito Juárez, disponible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef/. Ahí debe elegir estado, municipio o alcaldía y localidad, y dar clic en “Buscar Escuela”.

Si el resultado muestra la leyenda “Escuela susceptible de ser atendida”, el plantel forma parte de la cobertura.

La nueva plataforma digital sustituyó al sistema utilizado en convocatorias anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, solo pueden registrar solicitud los alumnos que ya son beneficiarios en modalidad de continuidad.

Cómo registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra

La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra abre su registro del 21 al 30 de septiembre en el portal becagertrudisbocanegra.gob.mx.

El programa entrega los 1,900 pesos bimestrales para cubrir gastos de traslado a los centros de estudio.

Este apoyo se concentra en un número reducido de estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está dirigida a estudiantes de instituciones públicas de educación superior en cinco entidades: Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora y Zacatecas.

El apoyo puede solicitarse por un máximo de 40 meses, siempre que el estudiante siga cumpliendo los requisitos.

Los requisitos para recibir el apoyo para transporte

Los aspirantes deben cumplir dos condiciones: estar inscritos en una institución pública de educación superior susceptible de atención en alguno de los cinco estados, y tener hasta 29 años cumplidos.

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El registro se realiza con la cuenta Llave MX. Quienes no cuenten con una deben crearla antes de iniciar el trámite.

La Llave MX es esencial para cualquiera de los dos programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después deben capturar sus datos personales y escolares, además de la CURP certificada, el comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la CCT de la institución educativa.

Los solicitantes menores de edad deben registrar también los datos de su madre, padre o tutor: CURP certificada, número de celular, correo electrónico e identificación oficial digitalizada.

Al finalizar, el sistema entrega un comprobante de registro que debe descargarse y conservarse para consultar resultados posteriores.

Cada expediente exige documentos escaneados que acrediten domicilio y situación escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro es gratuito en ambos programas

Las autoridades federales recomiendan no esperar hasta el último momento, ya que el trámite exige crear o utilizar la cuenta Llave MX, capturar información escolar y cargar archivos digitales.

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Concluir todas las etapas es necesario, pues iniciar la captura de datos no garantiza que la solicitud haya quedado registrada.

El trámite es gratuito y no requiere gestores intermediarios. Las autoridades pidieron a los aspirantes utilizar únicamente los portales oficiales del Gobierno de México y no compartir la contraseña de Llave MX con terceros.

Los resultados de ambos procesos se conocerán en fechas posteriores al cierre del registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos digitalizados deben ser legibles, estar completos y presentarse en los formatos admitidos por cada plataforma.

Al cerrar el plazo este 30 de septiembre, las solicitudes enviadas pasarán a una etapa de revisión y validación antes de conocerse los resultados.