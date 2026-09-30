México

Ante la presión de las potencias, Francia propone a México construir una “tercera vía” económica

Actualmente, la presencia del país europeo en México está integrada por unas 700 compañías, entre ellas 37 de las 40 más grandes de Francia

Dos manos en traje formal se estrechan sobre una mesa de madera, con las banderas de Francia y México al fondo.
Francia propone a México un acuerdo comercial ante amenazas de potencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Francia llamó a México a profundizar su relación económica para impulsar nuevas alternativas comerciales frente a las grandes potencias y fortalecer la diversificación de mercados y cadenas de suministro. La propuesta se dio en un contexto internacional en el que el intercambio y los vínculos financieros son utilizados cada vez más como instrumentos de presión.

Durante la presentación del Informe Económico Francia-México 2026, el ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, Nicolas Forissier, destacó que ambos países comparten una visión basada en el multilateralismo y en relaciones comerciales sustentadas en reglas.

PUBLICIDAD

El funcionario francés subrayó la importancia de construir “terceras vías” y de garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro, particularmente aquellas relacionadas con minerales críticos y tierras raras. A su consideración, estos recursos pueden convertirse en herramientas de presión económica, por lo que consideró relevante asegurar su disponibilidad.

Francia busca ampliar su presencia empresarial en territorio mexicano

Forissier señaló que Francia considera a México una puerta de entrada al continente americano, mientras que París pretende consolidarse como una plataforma para que las compañías mexicanas puedan llegar a otros mercados.

Entre los destinos mencionados se encuentran la Unión Europea, el norte de África, África subsahariana y Oriente Medio. Bajo esta perspectiva, el representante francés llamó a las empresas de su país a incrementar su “presencia e inversión” en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, planteó la importancia de fortalecer la llegada de empresas y capital mexicano a territorio francés, con el objetivo de consolidar una relación económica en ambos sentidos y ampliar los vínculos entre las dos naciones.

Actualmente, la presencia del país europeo en México está integrada por unas 700 compañías, entre ellas 37 de las 40 más grandes de Francia. De acuerdo con el informe presentado por la Embajada francesa, estas firmas generan más de 215 mil empleos directos.

Una infografía con ilustraciones de manos estrechándose con banderas de Francia y México, un globo terráqueo, gráficos e íconos financieros.
Las relaciones económicas entre Francia y México registran una inversión francesa acumulada de 13 mil 600 millones de dólares y la presencia de unas 700 empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto invierte Francia en México?

La inversión francesa acumulada en territorio mexicano desde 2006 suma 13 mil 600 millones de dólares. Tan solo durante 2025, este flujo aumentó 10%.

En ese mismo año, el intercambio bilateral de bienes entre México y Francia llegó a 7 mil 900 millones de dólares, lo que refleja el volumen de la relación comercial entre los dos países.

La subsecretaria mexicana de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, destacó que el crecimiento de la participación empresarial europea también representa una oportunidad para fortalecer a los proveedores nacionales.

México busca mayor integración de proveedores nacionales

Escobedo pidió que la creciente presencia de compañías francesas en el país se traduzca en una mayor incorporación de proveedores mexicanos y en un incremento de las compras de insumos nacionales.

El Informe Económico Francia-México 2026 apunta que más de la mitad de las empresas consultadas ya adquiere más de 50% de sus productos a proveedores de México.

La funcionaria también resaltó las oportunidades derivadas del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, firmado el 22 de mayo. El nuevo instrumento actualiza el acuerdo vigente desde 2000 y busca ampliar el comercio y la inversión entre ambas partes.

Además, contempla eliminar la mayor parte de los aranceles restantes y mejorar las condiciones de acceso a servicios, inversión y contratación pública, elementos que pueden contribuir a profundizar los vínculos económicos entre México, Francia y el conjunto de la Unión Europea.

Temas Relacionados

Franciaacuerdo comercialeconomiacomerciomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El técnico de La Máquina reconoció que el equipo debe ser autocrítico y corregir detalles durante el parón de Fecha FIFA

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

El comunicado oficial señaló que el sobreviviente fue llevado a un hospital de Tetecala, mientras las diligencias continúan en Cuauchichinola

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

La confrontación por el corredor Aldama-Ojinaga comenzó en septiembre de 2024 y se extendió a cuatro municipios del noreste del estado

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Este 30 de septiembre vence el plazo para solicitar ambas becas, una entrega 5 mil 800 pesos bimestrales y el otro mil 900

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa

El titular de Economía sostendrá bilaterales con el representante comercial de EU y el comisario europeo, con el T-MEC como telón de fondo

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Acusan en EEUU a mexicanos de traficar niños migrantes y darles gomitas con THC para sedarlos

ENTRETENIMIENTO

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Tras quedar fuera de Morena, Sergio Mayer regresa a los realities con ‘Juego de Villanos’

“Ni en mis peores me hubiera sentado a escribir con ella”: Gala Montes reaviva la polémica con María José por presunto plagio de canción

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

DEPORTES

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El día que el Clásico Nacional estuvo a punto de desaparecer: Emilio Azcárraga buscó comprar a Chivas y Jorge Vergara lo impidió

Portero del Atlético Morelia arremete contra Álvaro Ortiz y la AMFPro AMFPro: exige claridad sobre el ascenso y descenso

Del América al ojo del huracán europeo: el recorrido de Ferran Soriano antes del histórico fallo contra el Manchester City