Ante la presión de las potencias, Francia propone a México construir una “tercera vía” económica

Francia propone a México un acuerdo comercial ante amenazas de potencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Francia llamó a México a profundizar su relación económica para impulsar nuevas alternativas comerciales frente a las grandes potencias y fortalecer la diversificación de mercados y cadenas de suministro. La propuesta se dio en un contexto internacional en el que el intercambio y los vínculos financieros son utilizados cada vez más como instrumentos de presión.

Durante la presentación del Informe Económico Francia-México 2026, el ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, Nicolas Forissier, destacó que ambos países comparten una visión basada en el multilateralismo y en relaciones comerciales sustentadas en reglas.

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El funcionario francés subrayó la importancia de construir “terceras vías” y de garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro, particularmente aquellas relacionadas con minerales críticos y tierras raras. A su consideración, estos recursos pueden convertirse en herramientas de presión económica, por lo que consideró relevante asegurar su disponibilidad.

Francia busca ampliar su presencia empresarial en territorio mexicano

Forissier señaló que Francia considera a México una puerta de entrada al continente americano, mientras que París pretende consolidarse como una plataforma para que las compañías mexicanas puedan llegar a otros mercados.

Entre los destinos mencionados se encuentran la Unión Europea, el norte de África, África subsahariana y Oriente Medio. Bajo esta perspectiva, el representante francés llamó a las empresas de su país a incrementar su “presencia e inversión” en territorio mexicano.

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Al mismo tiempo, planteó la importancia de fortalecer la llegada de empresas y capital mexicano a territorio francés, con el objetivo de consolidar una relación económica en ambos sentidos y ampliar los vínculos entre las dos naciones.

Actualmente, la presencia del país europeo en México está integrada por unas 700 compañías, entre ellas 37 de las 40 más grandes de Francia. De acuerdo con el informe presentado por la Embajada francesa, estas firmas generan más de 215 mil empleos directos.

Las relaciones económicas entre Francia y México registran una inversión francesa acumulada de 13 mil 600 millones de dólares y la presencia de unas 700 empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto invierte Francia en México?

La inversión francesa acumulada en territorio mexicano desde 2006 suma 13 mil 600 millones de dólares. Tan solo durante 2025, este flujo aumentó 10%.

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En ese mismo año, el intercambio bilateral de bienes entre México y Francia llegó a 7 mil 900 millones de dólares, lo que refleja el volumen de la relación comercial entre los dos países.

La subsecretaria mexicana de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, destacó que el crecimiento de la participación empresarial europea también representa una oportunidad para fortalecer a los proveedores nacionales.

México busca mayor integración de proveedores nacionales

Escobedo pidió que la creciente presencia de compañías francesas en el país se traduzca en una mayor incorporación de proveedores mexicanos y en un incremento de las compras de insumos nacionales.

El Informe Económico Francia-México 2026 apunta que más de la mitad de las empresas consultadas ya adquiere más de 50% de sus productos a proveedores de México.

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La funcionaria también resaltó las oportunidades derivadas del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, firmado el 22 de mayo. El nuevo instrumento actualiza el acuerdo vigente desde 2000 y busca ampliar el comercio y la inversión entre ambas partes.

Además, contempla eliminar la mayor parte de los aranceles restantes y mejorar las condiciones de acceso a servicios, inversión y contratación pública, elementos que pueden contribuir a profundizar los vínculos económicos entre México, Francia y el conjunto de la Unión Europea.