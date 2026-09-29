Wendy Guevara y Paola Suárez sorprenden a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

Las integrantes de Las Perdidas se reencontraron dentro del reality y repasaron cómo aquel clip viral cambió sus carreras y su amistad. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

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Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres revivieron el video que las convirtió en fenómeno de redes sociales hace una década, durante una sorpresa dentro de La Casa de los Famosos México 2026. El reencuentro ocurrió a días de la final de la cuarta temporada del reality.

La visita se dio en plena gala, cuando Karina Torres, finalista del programa, recibió a sus compañeras de Las Perdidas en la casa. Faltan pocas semanas para que el público defina, con su voto, quién se corona ganador tras nueve semanas de competencia.

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Al ver las imágenes de aquel video, las tres soltaron risas antes de comentar los cambios físicos y personales que notaron en sí mismas. “Estábamos muy chiquitas de edad en ese tiempo y estábamos más loquitas”, dijo Wendy Guevara.

Paola Suárez bromeó sobre la apariencia de aquellos años. “Paola, le veo una frentota, parece ahí”, le dijo Karina, a lo que Paola respondió entre risas: “Ay, tengo una carota”.

Wendy Guevara explicó el peso que tuvo esa grabación en la vida de las tres. “Ese video tiene muchísimo que ver, porque es lo que revolucionó nuestras vidas y fue un giro muy grande”, afirmó.

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Karina Torres se prepara para la final del reality con la visita de sus amigas más cercanas, con quienes revive el origen de su carrera digital.

Karina Torres reveló que no estuvo presente en la grabación original

Según el relato de Paola Suárez, el video se grabó sin la presencia de Karina pese a que ella lo había planeado. “El video lo hice con Wendy”, corrigió Paola entre risas, antes de que Karina Torres bromeara sobre el motivo de la ausencia.

Wendy Guevara justificó la falta de su amiga con humor. “Pero no pudo ir. Andaba en la agüita de Jamaica...”, dijo, en referencia a esa etapa de su vida artística.

Paola Suárez detalló que el video, grabado en un cerro, está próximo a cumplir una década. “El video ya va a cumplir diez años, gracias a Dios. En febrero se cumplen diez años primeramente Dios”, precisó.

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Wendy contó que el video no solo cambió su vida y la de Paola Suárez, sino que fue el punto de partida para que otras amigas incursionaran en redes sociales, entre ellas Karina Torres.

“Desde ahí empezamos a incitar amigas a que hicieran sus propias redes sociales para que generaran dinero. Y en eso salió Karina, y cuando la presenté, se las presenté a la gente que me seguía”, relató Wendy Guevara.

Karina Torres recibe a Wendy Guevara y Paola Suárez en La Casa de los Famosos México y las tres recuerdan el video que las hizo famosas hace casi diez años. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Al preguntarles quiénes son ahora, Wendy habló de madurez y de las lecciones acumuladas en estos años. “Ahora somos unas personas más maduras, que sabemos lo que es bueno y lo que es malo”, explicó.

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Guevara también destacó el papel del entorno cercano en su trayectoria. “Sabemos lo que apoyamos a nuestras familias y a nuestros amigos y a nuestras amigas. Gracias a ese video que nos cambió la vida, mírennos, estamos aquí en La Casa de los Famosos”, agregó.

Karina Torres respondió con humor a la misma pregunta antes de ponerse seria. “Unas vagabundas”, dijo primero entre risas, para luego reconocer el vínculo que las une desde hace años. “Yo admiro mucho a Wendy, ella lo sabe, desde hace muchos años, desde que nos juntábamos. Igual a Paola, la quiero mucho, la admiro mucho”, afirmó.

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Torres recordó también las dificultades que enfrentaron juntas antes de la fama. “Hemos pasado de todo, comadres, hemos pasado hambres, hemos pasado de todo”, dijo, y cerró con un reconocimiento hacia sus dos amigas. “Cada una de ellas me ha ayudado mucho a crecer también, son parte importante en mi vida, ellas lo saben”, concluyó Karina Torres.

El encuentro se transmitió durante la postgala, en la misma jornada en que otros finalistas como Memo Schutz, Gema Garoa y Ese Pérez también recibieron visitas de familiares y amigos cercanos.