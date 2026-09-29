Célida López llora tras nombramiento de Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora

(Captura de pantalla)

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Célida López no logró contener el llanto este lunes durante la presentación de Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora, en un acto que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con videos e imágenes que circularon en redes sociales, la exalcaldesa de Hermosillo se limpió las lágrimas y tampoco aplaudió cuando se dio a conocer el resultado del proceso interno.

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La designación coloca a Valles como virtual candidata del partido guinda a la gubernatura de Sonora rumbo a las elecciones de 2027.

El mensaje que posteó horas antes de conocer los resultados. (Captura de pantalla)

Horas antes del anuncio, López había publicado en su cuenta de X: “¡Hoy es el día esperado! Con la misma alegría que nos llevó a recorrer cada rincón de nuestro bello estado, llegamos hasta la Ciudad de México, arropados por el cariño del pueblo sonorense”, se leía.

La reacción de López generó señalamientos

(X/@michelleriveraa)

La periodista Águeda Barojas difundió un video del momento en donde se ve a Célida López limpiarse lágrimas de la mejilla, un acto que se interpretó entre los internautas como de inconformidad con el resultado.

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La exalcaldesa tampoco respondió al llamado de aplauso que hizo Valles hacia sus compañeros de contienda. Usuarios en redes también señalaron que la senadora se veía sola durante el acto, mientras López aparecía molesta y cabizbaja.

La noche previa al anuncio, López se dijo confiada en que los resultados de las encuestas la favorecieran como coordinadora de Sonora. Días antes, había exigido públicamente que Morena mostrara los resultados, cifras y metodología de los estudios antes de llamar a los participantes a cerrar filas.

Javier Lamarque, otro de los aspirantes, tampoco aplaudió durante el anuncio, según videos que circularon entre las comitivas de ambos precandidatos. A diferencia de López, Lamarque declaró después estar conforme con el resultado y aseguró que se sumará a lo que requiera la Cuarta Transformación. El único aspirante que felicitó de forma abierta a Valles en redes sociales fue Froylán Gámez.

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La trayectoria de Célida López incluye pasos por el PAN y el gabinete de Durazo

La exalcaldesa de Hermosillo recordó que en los últimos cinco años ha ocupado distintos cargos dentro de la administración estatal. Foto: Cortesía (Cortesía)

Célida López fue diputada local por el PAN entre 2015 y 2018, año en que se incorporó a Morena. En 2018 ganó la alcaldía de Hermosillo, cargo que ejerció hasta 2021, cuando buscó la reelección y perdió la contienda.

Posteriormente se integró al gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo, donde ocupó la Secretaría de Turismo, la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), cargo que dejó para participar en el proceso rumbo a 2027.

En entrevista con Quadratín en julio, López sostuvo que tenía posibilidades de ganar la encuesta y destacó sus 16 años de trayectoria, su paso por la alcaldía de Hermosillo y el trabajo territorial que realizó en distintos municipios de Sonora.

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La trayectoria de Lorenia Valles abarca dos décadas entre el PRD y Morena

Crédito: X/@LoreniaValles_

Durante la ceremonia de destape, Lorenia Valles afirmó: “Asumo esta coordinación con el corazón puesto en Sonora, con la responsabilidad de seguir recorriendo el estado bajo el sol, con la unidad de nuestro movimiento, con la convicción y la certeza de que estamos del lado correcto de la historia”.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, felicitó a la senadora y subrayó que la responsabilidad de mantener la unidad corresponde a todos los integrantes del movimiento, no solo a la nueva coordinadora.

El gobernador de Sonora, Durazo, también felicitó a Valles y reconoció el trabajo de los demás aspirantes, entre ellos Lamarque y López.

Valles es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora y tiene una maestría en Democracia y Parlamento.

Militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1998 y 2018. Fue presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Hermosillo de 2003 a 2005 y consejera estatal de 2005 a 2012, periodo en el que también encabezó la Secretaría de Migrantes del comité estatal.

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Entre 2008 y 2012 fue delegada nacional del PRD y comisionada de Atención a Migrantes en el entonces Distrito Federal, durante la administración de Marcelo Ebrard. También fue consejera nacional del partido de 2008 a 2015.

De 2015 a 2016 fue delegada nacional del PRD en Durango, y entre 2016 y 2018 dirigió Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes en esa entidad, bajo el gobierno de José Rosas Aispuro Torres, quien llegó al cargo mediante una coalición del PAN y el PRD. Renunció al PRD en 2018 para integrarse a Morena.

Valles fue diputada federal en tres legislaturas: la LXII (2012-2015), la LXIV (2018-2021) y la LXV (2021-2024). Entre 2021 y 2024 dirigió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sonora, bajo la gestión de Durazo.

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En 2024 llegó al Senado de la República por mayoría relativa y solicitó licencia indefinida el 22 de junio de 2026. No es la primera vez que busca la gubernatura de Sonora: en 2015 fue precandidata del PRD al gobierno estatal, candidatura que finalmente obtuvo Carlos Ernesto Navarro López.