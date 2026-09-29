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EN VIVO | Huracán Polo toca tierra en Comondú como categoría 2 y tormenta tropical Rachel se acerca a Guerrero y Oaxaca

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este martes 29 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima y fenómenos que afectan al país como el huracán Polo y la tormenta tropical Rachel.

Sigue las alertas, los pronósticos y últimas actualizaciones meteorológicas en Infobae.

07:13 hsHoy

La tormenta tropical Rachel amenaza con lluvias torrenciales el sur del país

(Captura de pantalla)
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De manera paralela, la tormenta tropical Rachel se localiza a 485 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 505 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con rachas de 110 km/h, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

La circulación de Rachel refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sureste y la costa de Guerrero, así como en la costa, suroeste y norte de Oaxaca. También se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur y suroeste de Michoacán.

El sistema mantiene vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, además de oleaje de 3.0 a 5.0 metros en esas mismas zonas costeras. La Conagua recomienda a la población de la región del Pacífico sur mantenerse informada a través de las páginas gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas oficiales @conaguamx y @conaguaclima.

06:13 hsHoy

Huracán Polo toca tierra en Comondú como categoría 2 con vientos de 175 km/h

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El huracán Polo tocó tierra la madrugada de este martes cerca de las 00:00 horas en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, en Baja California Sur, como huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. El sistema registró vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno llegó a costas mexicanas horas después de lo previsto originalmente por las autoridades. La Coordinación Nacional de Protección Civil había anticipado el impacto para la tarde del lunes, entre las 16:00 y las 17:00 horas, también como categoría 2.

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