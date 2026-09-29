EN VIVO | Huracán Polo toca tierra en Comondú como categoría 2 y tormenta tropical Rachel se acerca a Guerrero y Oaxaca

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este martes 29 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima y fenómenos que afectan al país como el huracán Polo y la tormenta tropical Rachel.

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