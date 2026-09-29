Ella es Valentina, la hija de Cecilia Galliano que quiere abrir su OnlyFans

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Valentina Fornaro Galliano, hija mayor de Cecilia Galliano, deja abierta la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans. La joven, emprendedora y creadora de contenido, bromea con su mamá sobre las métricas que necesitaría para dar el paso y descarta, por ahora, que ambas compartan un perfil.

Durante un encuentro con medios, retomado por el periodista Ernesto Buitrón, Valentina Galliano habla de la carrera de su madre y de las enseñanzas que recibe de ella. La conversación toma otro rumbo cuando Cecilia revela que su hija le ha propuesto abrir una cuenta en la plataforma de contenido por suscripción.

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La joven hace un cálculo frente a las cámaras y plantea el alcance que tendría entre sus seguidores. “Yo ya hice todas las métricas; si el 10% me sigue, ya está”, dice entre risas.

La posibilidad genera comentarios entre quienes estaban presentes. Cecilia Galliano aclara que no permitiría que su hija avanzara en ese proyecto y se suma al tono de broma que domina la charla.

Cecilia Galliano revela la propuesta de abrir una cuenta de OnlyFans

Cecilia Galliano interrumpe la entrevista de su hija para contar que la idea ha surgido dentro de su familia. La conductora señala que Valentina le ha planteado la posibilidad de abrir una cuenta, aunque la propuesta incluía a las dos.

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“Parece que quiere abrir una… Me dice: ‘Mamá, abramos’”, comenta la presentadora ante los reporteros.

Valentina reacciona de inmediato y precisa que la idea de hacer un perfil conjunto entre madre e hija no sería una opción. “No, porque juntas. Imagínate, mamá e hija”, responde Cecilia Galliano.

La creadora de contenido añade que su madre ya ha construido una trayectoria extensa en televisión y espectáculos. “Ella ya trabajó mucho, pero podría ser”, dice antes de retractarse y remarcar que se trataba de una broma.

Cecilia mantiene su postura y señala que no avalaría una cuenta de ese tipo para su hija. “No se lo vamos a permitir, o sea, obvio”, expresa.

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Valentina responde con humor y menciona algunas razones por las que no concretaría el proyecto. “Una, no. Dos, mi hermanito. Y tres, puedo hacer otras cosas”, afirma entre risas.

La conversación no confirma que la hija de Cecilia Galliano vaya a abrir una cuenta de OnlyFans. La joven plantea el tema en tono de broma y hace referencia a las posibilidades de convocatoria que tendría en redes sociales.

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Valentina Galliano reconoce que sería difícil seguir los pasos de su mamá

Antes de que surgiera el tema de OnlyFans, Valentina Galliano habla sobre el lugar que ocupa Cecilia Galliano en su vida y sobre la carrera que ha desarrollado en la televisión mexicana.

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La joven sostiene que no busca compararse con su madre. “Yo creo que a mí me funarían mucho, pero obviamente no hay comparación. Creo que tiene una carrera de admirar y sería muy complicado llenar esos zapatos”, señala.

Valentina dice que ha aprendido de la experiencia de Cecilia Galliano frente a las cámaras. La conductora ha participado en programas de entretenimiento, realities y coberturas de espectáculos, además de mantenerse como una figura frecuente ante los medios.

La hija de la presentadora destaca el trato que Cecilia tiene con la prensa. Durante la charla, una reportera le comenta que Galliano suele responder de forma directa cuando enfrenta versiones sobre su vida personal o temas que generan conversación.

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(Zurisaddai González/Infobae)

Valentina identifica una cualidad que, desde su perspectiva, define a su mamá. “La humildad es la base del éxito”, dice.

La joven desarrolla la idea y asegura que esa característica se refleja en la forma en que Cecilia Galliano trabaja. “Creo que eso es, a lo mejor, una de las palabras que define a mi mamá: la humildad”, expresa.

También menciona la disciplina que ha visto en casa. “La constancia y la perseverancia es algo que siempre trata de inculcar en nosotros y creo que eso se ve a lo largo de su carrera”, comenta.

Valentina Fornaro Galliano es emprendedora y creadora de contenido

Valentina Fornaro Galliano es la hija mayor de Cecilia Galliano. Nació de la relación que la conductora mantuvo con el empresario italiano Silvio Fornaro, cuando la presentadora tenía 19 años.

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En sus redes sociales se presenta como emprendedora y creadora de contenido. Su descripción señala que trabaja en temas de liderazgo, desarrollo de proyectos y crecimiento personal.

La joven también tiene un emprendimiento relacionado con velas. El proyecto forma parte de la faceta empresarial con la que busca construir una presencia propia, alejada de la carrera que su madre ha sostenido en la televisión.

Valentina Galliano ha aparecido en eventos y entrevistas junto a Cecilia, aunque procura desarrollar actividades independientes. En el encuentro con medios, reconoce que la trayectoria de su mamá representa una referencia para ella, pero sostiene que busca abrirse camino con sus propios proyectos.

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Su comentario sobre OnlyFans surge como una broma familiar, acompañada de una cuenta sobre el número de seguidores que necesitaría para que la plataforma funcionara. Cecilia Galliano, por su parte, deja claro que no respaldaría la idea.