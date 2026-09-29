Gobierno anuncia Campaña Nacional de Vacunación en octubre, incluyen dosis contra virus sincicial

Anuncian nueva semana de vacunación en México,

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El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció que el próximo 12 de octubre iniciará una nueva semana de vacunación en México, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades como influenza y sarampión.

“El 12 de octubre empezará la nueva semana de vacunación para todos”, declaró el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 29 de septiembre de 2026. El funcionario presentó también un balance de las acciones de prevención impulsadas por la Secretaría de Salud.

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Kershenobich Stalnikowitz sostuvo que la política sanitaria federal busca combinar la prevención de enfermedades con el fortalecimiento de la atención médica. “Se requieren dos cosas: prevención para reducir las enfermedades y una mayor capacidad para mejorar la atención”, afirmó.

Nueva semana de vacunación comenzará el 12 de octubre

El secretario aseguró que la vacunación es universal, gratuita, oportuna y está al alcance de toda la población. Reportó que, durante los últimos dos años, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aplicaron 149 millones de dosis de vacunas.

Kershenobich Stalnikowitz señaló que el esquema de vacunación universal protege a niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Añadió que la población infantil cuenta con una cobertura de 90% o más frente a las enfermedades consideradas.

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El titular de Salud también mencionó un aumento de 60 millones a 88 millones de vacunas aplicadas en 2026, aunque la transcripción no precisa el periodo al que corresponde la comparación.

Vacuna contra virus sincicial respiratorio se suma a la estrategia de prevención

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que dentro de esta nueva jornada de vacunación se incluye la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas. Explicó que la aplicación busca evitar fallecimientos por infecciones de vías respiratorias en los productos de madres vacunadas.

“Los productos que nacen de las madres vacunadas ya no fallecen por infecciones de vías respiratorias”, afirmó el funcionario durante la conferencia.

Kershenobich Stalnikowitz también destacó la vacuna contra la influenza, que ya se produce en México. Indicó que se aplican alrededor de 30 millones de dosis anuales de este biológico.

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Además, señaló que la vacunación contra el virus del papiloma humano se aplica a niñas y niños de quinto año de primaria para prevenir el cáncer cervicouterino. El secretario sostuvo que estas dosis forman parte de la estrategia de vacunación universal, que ofrece protección a la población infantil, adolescente y adulta.

Se refuerza la prevención en escuelas y con programa Casa por Casa: se redujo consumo de tabaco y refrescos

El secretario de Salud informó que las acciones de prevención en el ámbito escolar incluyeron casi 11 millones de estudios. La estrategia contempló mediciones de peso y talla, revisiones de la vista y evaluaciones sobre alimentación y actividad física.

El funcionario federal señaló que estas intervenciones se realizaron en escuelas del país como parte de las medidas de prevención de enfermedades desde edades tempranas. Kershenobich Stalnikowitz afirmó que se eliminaron los dulces y la comida chatarra de los planteles escolares. La medida forma parte de la estrategia de alimentación impulsada por el sector salud.

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Kershenobich reportó que el consumo de refresco disminuyó 2.2%, mientras que el consumo de tabaco bajó 7.1%. “Parece pequeño, pero es la primera vez que empezamos a tener en esta población una disminución de consumo de refresco”, dijo.

En paralelo, el secretario presentó Salud Casa por Casa como un programa de prevención dirigido a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Según las cifras expuestas, acumuló 24.8 millones de consultas domiciliarias y 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Kershenobich Stalnikowitz agregó que cerca de 819,000 personas fueron referidas a servicios de salud, entre ellos el IMSS, el INSABI y Penex. “Estos son los ejemplos de programas que tienen que ver con la prevención”, afirmó.

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