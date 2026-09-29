Piden a la Embajada de EEUU verificar la nacionalidad de senadores antes de la votación de la reforma de doble nacionalidad

El escrito dirigido al embajador Ronald Douglas Johnson solicita verificar la situación jurídica de legisladores con nacionalidad estadounidense que, según sus promoventes, podrían incurrir en conflicto de intereses al discutir la reforma constitucional este martes. REUTERS/Raquel Cunha

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El exsubsecretario de Turismo Simón Levy afirmó en la red social X que, junto con el diputado federal del PAN Raúl Torres, presentó un documento ante la Embajada de Estados Unidos en México. Solicitan que se examine, antes de la votación en el Senado, la situación jurídica de legisladores mexicanos cuya nacionalidad estadounidense afectaría, según el texto, los intereses de ese país. La discusión de la reforma en el Senado está prevista para este martes.

¿Qué pide el documento?

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El escrito está dirigido al embajador Ronald Douglas Johnson. También menciona al Departamento de Estado, al FBI, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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Entre sus planteamientos:

Pide transparencia y aplicación de las mismas reglas a los senadores. Aclara que no solicita que se prejuzgue sobre sus derechos políticos.

Cita el Reglamento del Senado (artículos 10 y 19) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 58), que regulan la excusa en casos de conflicto de interés.

Menciona la Immigration and Nationality Act (INA), §349, sobre actos “potencialmente expatriantes”. Precisa que su aplicación depende de la voluntariedad del acto y de las reglas sobre carga de la prueba.

¿Quién es Simón Levy?

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Simón Levy Dabbah es abogado por la UNAM. Dirigió la agencia de inversiones ProCDMX y fue subsecretario de Planeación Turística del 1 de diciembre de 2018 al 12 de abril de 2019.

Tiene procesos legales abiertos en México, de acuerdo con las autoridades:

La Fiscalía capitalina informó de dos procesos: uno por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, y otro por amenazas y daño en propiedad ajena.

La FGR informó que Interpol instauró una ficha roja por daño a la propiedad y fraude, en la causa penal 02565/2020.

El caso nació de una denuncia de 2019 por un edificio en Polanco.

Levy ha rechazado los señalamientos. En octubre de 2025, Sheinbaum informó que había sido detenido en Portugal; él lo negó, dijo vivir entre Washington y San Diego y calificó como falso el documento de Interpol. En marzo de 2026, la presidenta dijo sobre él que “ni vale la pena hablar de esta persona”.

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Los senadores mencionados

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El documento señala al senador Javier Corral y pide que también aclaren su situación los senadores Cecilia Guadiana y Ricardo Sheffield y la senadora con licencia Jasmín Bugarín. Respecto a ellos, dice que existen “elementos públicos” que ameritan una verificación documental.

En el caso de Corral, cita el expediente SUP-RAP-110/2024. Según el texto, la Sala Superior del Tribunal Electoral acreditó que nació en El Paso, Texas, y que tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. El Tribunal confirmó su candidatura al Senado al considerar que no la adquirió mediante un acto voluntario de naturalización.

Sobre Karina Ruiz, el documento distingue que ella ha reconocido ser beneficiaria de DACA, que no equivale a ciudadanía estadounidense ni a una segunda nacionalidad.

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¿Qué dice la reforma en discusión?

Una mujer habla en una conferencia de prensa frente a un podio con un escudo. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo incluye los textos '2026', 'Margarita Maza' y 'Conferencia del Pueblo Ciudad'. Se observa una bandera de México. La oradora aborda temas relacionados con la doble nacionalidad de funcionarios públicos y una iniciativa de reforma constitucional. Esta es una cobertura de evento.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá acreditar, antes de registrarse, que renunció a otra nacionalidad.

La Cámara de Diputados la aprobó con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, y la envió al Senado. En comisiones del Senado avanzó con 23 votos a favor y nueve en contra. De concretarse, se aplicaría desde el proceso electoral de 2028 y no afectaría a quienes ya ejercen cargos.

La medida no elimina la doble nacionalidad para la población en general. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no reduce derechos a los mexicanos con otra nacionalidad.

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El respaldo del PAN

Federico Döring, Paulina Rubio y Raúl Torres sostienen que los tres legisladores enfrentan un presunto conflicto de intereses al intervenir en la discusión de la reforma en el pleno legislativo

Los diputados del PAN Federico Döring, Paulina Rubio y Raúl Torres pidieron que Corral, Sheffield y Guadiana no participen en la votación por presunto conflicto de intereses. También anunciaron que, con organizaciones migrantes, presentarían denuncias ante el Departamento de Estado y el USCIS.

Torres pidió a las autoridades estadounidenses analizar el estatus de los cuatro legisladores. Afirmó que votar la reforma violaría la legislación migratoria de EU. Esa interpretación es del legislador y no ha sido validada por autoridades estadounidenses.

Lo que no está confirmado

Hasta ahora no se ha difundido una respuesta de la Embajada ni de las dependencias mencionadas.

El material difundido no incluye un acuse de recepción del documento.

No se encontró un pronunciamiento de los senadores señalados sobre su nacionalidad actual. Fuera del caso de Corral, la situación de los demás se basa en señalamientos del PAN y en el documento de Levy.