Exdirector de Seguridad de Mexicali y exfuncionario de Aduanas en Chihuahua, los otros sancionados de EEUU por vínculos con Los Mayos

Pedro Mendívil a la izquierda y Rafael Buenrostro a la derecha. Foto: Redes sociales

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos redes operativas de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en ese país en julio pasado, Ismael “El Mayo” Zambada.

Entre las redes sancionadas se encuentra una con operaciones en la ciudad de Mexicali, Baja California, en la que dos exfuncionarios fueron señalados por vínculos con dos líderes regionales vinculados con la facción que dirige “El Mayito Flaco”, denominada Los Mayos.

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Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, fue sancionado por mantener una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de Los Rusos, brazo armado de Los Mayos.

Foto: Policía Municipal de Mexicali

Las autoridades estadounidenses refieren que que Mendívil recibió sobornos de “El Ruso” a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali con el objetivo de facilitar sus actividades de narcotráfico y represión.

Además, acusaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de recibir pagos mensuales de Mendívil para permitir que las operaciones del Cártel de Sinaloa en el estado. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres fue señalado como el encargado de recibir los sobornos y blanquearlos a través de empresas y campañas políticas.

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Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California (especial)

Las autoridades estadounidenses también sancionaron a Carlos Torres por mantener una alianza con Los Rusos, usar su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de operativos en Baja California.

Al exesposo de la gobernadora le fue retirada su visa en mayo de 2025 “debido a su afiliación al cártel y su trabajo para el Cártel de Sinaloa”, refirió el departamento estadounidense. Cabe señalar que de manera paralela se le retiró el documento a Marina del Pilar, que aunque lo confirmó, dijo que se trataba de una decisión administrativa y no por estar relacionado a algún delito.

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Por su parte, Pedro Mendívil fue detenido a finales del mes de julio por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, robo y asociación delictuosa, pero fue liberado días después luego de que el juez de control Fernando Serrano determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

El segundo exfuncionario sancionado por EEUU: el encargado de despacho de la Administración de la Aduana de Ciudad Juárez

Foto: Redes sociales

Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali, es otro de los sancionados por Estados Unidos. Se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California, quien es identificado como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, detenido en días pasado en la alcaldía Cuauhtémoc al ser requerido por el gobierno estadounidense por narcotráfico.

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Las autoridades de ese país lo sancionaron por presuntamente proporcionar favores políticos e influencia para impulsar las actividades delictivas de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.

Cabe señalar que el pasado 25 de septiembre, en conferencia de prensa matutina, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que “Don Flaco” tuviera nexos identificados con políticos o autoridades mexicanas, sino que su búsqueda se daba principalmente por su presunta participación en el traslado de precursores químicos.

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

El Departamento del Tesoro también sancionó a la empresa Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de RL de CV por ser propiedad, estar dirigida o actuar a nombre de Pedro Mendívil, así como a Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de RL de CV, por estar relacionada con Rafael Buenrostro.

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En el mismo paquete de sanciones fue integrado Ismael Zambada Sicairos, a quien identificaron como ciudadano estadounidense nacido en California en 1982, y quien intentó ocultar sus vínculos con el cártel con un cambio de nombre a Fernando Sicairos Aispuro en 2001.