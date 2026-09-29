México

Traducen “Gangnam Style” al español y descubren el verdadero significado de la canción que conquistó México y al mundo

Sang, creador de contenido especializado en la cultura coreana, que radica en México, adaptó la letra del éxito de PSY sin perder el ritmo original

Una adaptación realizada por Sang despertó la curiosidad de miles de internautas, quienes finalmente pudieron conocer el sentido de algunas de las frases más famosas del tema.

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Durante años, millones de personas alrededor del mundo han imitado los pasos de baile de “Gangnam Style”, uno de los mayores fenómenos musicales surgidos de Corea del Sur. Sin embargo, para buena parte del público que convirtió la canción en un himno de las pistas de baile, existía una pregunta pendiente: ¿qué significaba realmente la letra?

Más de una década después de su lanzamiento, el tema interpretado por PSY volvió a llamar la atención en redes sociales gracias a una adaptación al español realizada por un creador de contenido conocido como Sang.

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El joven, quien utiliza plataformas como Instagram y TikTok para acercar a sus seguidores al idioma y la cultura coreana, encontró una manera de explicar el contenido de la canción sin recurrir a una traducción palabra por palabra.

Su propuesta rápidamente comenzó a circular entre los internautas, quienes pudieron conocer en español algunas de las expresiones que hicieron famoso al tema en 2012.

No fue una traducción literal

"Gangam Style" de PSY
"Gangam Style" de PSY

Uno de los principales retos de la adaptación consistió en conservar la estructura musical de la canción. En lugar de trasladar cada palabra directamente al español, Sang modificó algunas expresiones para que pudieran ajustarse a la métrica, las rimas y la velocidad de la interpretación original.

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Uno de los ejemplos más reconocibles aparece precisamente en el estribillo.

La famosa expresión “Oppa Gangnam Style” fue transformada en:

¡Hermano, estilo de Gangnam!

La elección de la palabra “hermano” está relacionada con el significado de “Oppa”, expresión utilizada por mujeres en Corea del Sur para dirigirse a un hombre mayor con quien existe cierta cercanía. Dependiendo del contexto, puede emplearse para hablar de un hermano mayor o de un hombre cercano de mayor edad.

Así, una de las frases más repetidas de la cultura pop de la última década adquirió un nuevo sentido para el público hispanohablante.

La canción escondía una crítica social

Un hombre con traje negro y gafas de sol realiza un paso de baile en el pasillo de un establo con caballos
El músico surcoreano PSY realiza el baile de su canción Gangnam Style en el pasillo de un establo.

El resurgimiento del tema también permitió recordar que “Gangnam Style” no fue concebida únicamente como una canción divertida acompañada por un baile peculiar.

Detrás de su ritmo electrónico y de la extravagante personalidad de PSY existe una sátira sobre determinados comportamientos asociados con la vida de lujo en Gangnam, una de las zonas más acomodadas de Seúl.

La canción utiliza el humor y la exageración para cuestionar la obsesión por aparentar, presumir bienes materiales y proyectar una imagen de éxito y sofisticación.

El videoclip reforzó ese concepto mediante situaciones absurdas y escenas cargadas de humor, elementos que contribuyeron a que la producción se convirtiera en un fenómeno mundial.

Un fenómeno que cambió la música

Gentleman (2013)- Psy

“Gangnam Style” apareció en 2012 y rápidamente dejó de ser un éxito exclusivamente surcoreano. Su peculiar coreografía, conocida popularmente por imitar los movimientos de un jinete, se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la canción.

El videoclip alcanzó cifras históricas en YouTube y ayudó a que el público internacional prestara mayor atención a la música y cultura provenientes de Corea del Sur.

Gentleman (2013)- Psy

En México, el fenómeno también tuvo una enorme repercusión y contribuyó a ampliar el interés por la cultura surcoreana y, posteriormente, por el K-Pop.

Ahora, años después de su explosión internacional, la adaptación de Sang demuestra que el tema de PSY todavía puede generar conversación. Esta vez, el atractivo no está únicamente en volver a bailar la canción, sino en descubrir qué significaban aquellas palabras que millones de personas cantaron durante años sin entenderlas por completo.

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