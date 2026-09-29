Se rompió la racha: el dólar perfora la barrera de los 18 pesos y así amanece el tipo de cambio en bancos

Un billete de un dólar estadounidense y otro de cincuenta pesos mexicanos reposan sobre un mostrador de madera frente a un monitor con gráficos bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El dólar superó momentáneamente la barrera de los 18 pesos durante las primeras operaciones de este martes 29 de septiembre de 2026, un nivel que no se observaba desde marzo pasado y que confirma el cambio de tendencia que ha experimentado el peso mexicano durante las últimas jornadas.

Durante las operaciones nocturnas, el tipo de cambio USD/MXN se movió entre un mínimo de 17.87 pesos y un máximo de aproximadamente 18.02 pesos por dólar.

PUBLICIDAD

Durante las primeras horas del día, la moneda mexicana recuperó parcialmente terreno: a las 07:20 horas de la Ciudad de México cotizaba en 17.9777 pesos por dólar, con una depreciación de 0.19%, según datos de Bloomberg.

La presión volvió a intensificarse posteriormente. Alrededor de las 10:29 horas, Bloomberg situó el tipo de cambio en 18.06 pesos por dólar, 12 centavos por encima del cierre del lunes y con una depreciación de 0.41% para la moneda mexicana.

Durante esta mañana, los términos “peso mexicano” y “dólar hoy” fueron de los más consultados, con más de 5 mil búsquedas y un incremento del 700%, de acuerdo con datos de Google Trends.

PUBLICIDAD

La plataforma Google Trends registra un aumento de búsquedas en México sobre el término peso mexicano junto con noticias sobre la cotización del dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dólar supera los 18 pesos: así comenzó la cotización este martes

El movimiento de esta mañana representa un cambio importante frente al comportamiento observado apenas unas semanas atrás. Durante septiembre, el peso llegó a cotizar por debajo de las 17 unidades por dólar, pero desde mediados de mes comenzó a perder terreno frente a la moneda estadounidense.

El lunes 28 de septiembre, el Banco de México (Banxico) registró un tipo de cambio FIX de 17.8413 pesos por dólar. La referencia oficial es distinta de la cotización interbancaria en tiempo real y tampoco equivale al precio al que los bancos venden dólares a sus clientes.

En las primeras operaciones de este martes, el mercado mostró una elevada volatilidad. Estas son algunas de las principales referencias de la jornada:

Rango durante las operaciones nocturnas: entre 17.87 y 18.02 pesos por dólar.

Cotización a las 07:20 horas: 17.9777 pesos por dólar.

Máximo durante las primeras operaciones: alrededor de 18.02 pesos.

Cotización alrededor de las 10:29 horas: 18.06 pesos por dólar.

FIX determinado por Banxico el lunes 28: 17.8413 pesos por dólar.

Tipo de cambio para solventar obligaciones este martes: 17.6425 pesos por dólar.

FOTO DE ARCHIVO: Unas personas pasean a un perro junto a una oficina de cambio de divisas decorada con imágenes de billetes de dólar estadounidense en Ciudad Juárez, México, el 23 de agosto de 2026. REUTERS/José Luis González/Foto de archivo

La referencia de Banxico corresponde a un indicador oficial calculado con cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Por ello, no debe confundirse el FIX con la cotización en tiempo real ni con el precio de compra y venta en ventanillas bancarias.

PUBLICIDAD

¿En cuánto venden el dólar los bancos hoy 29 de septiembre?

La depreciación del peso también se refleja en las ventanillas bancarias, donde el dólar se vende por encima de los 18 pesos debido al diferencial que aplican las instituciones entre sus precios de compra y venta.

De acuerdo con cotizaciones consultadas alrededor de las 09:48 horas de este martes, estos eran los precios reportados por algunas instituciones:

BBVA México: 17.18 pesos a la compra y 18.31 pesos a la venta .

Banamex: 17.48 pesos a la compra y 18.52 pesos a la venta .

Banorte: 16.80 pesos a la compra y 18.30 pesos a la venta .

Banco Afirme: 16.80 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta .

Scotiabank: 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Las cifras pueden modificarse a lo largo de la jornada y también variar según la sucursal o el canal utilizado para realizar la operación. El precio de venta es el que debe observar una persona que busca comprar dólares al banco, mientras que el de compra corresponde al monto que la institución paga a quien entrega dólares.

PUBLICIDAD

¿Por qué el peso mexicano perdió la barrera de las 18 unidades?

Uno de los principales factores detrás del movimiento es el fuerte incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El bono estadounidense a 10 años superó el 5% y llegó a niveles no vistos en varios años, aumentando el atractivo de los activos denominados en dólares.

FOTO DE ARCHIVO. Un vendedor ambulante sostiene monedas de un peso cerca del puente internacional Paso del Norte, en la frontera entre Estados Unidos y México, en Ciudad Juárez (México), el 23 de agosto de 2026. REUTERS/José Luis González

Durante la mañana, El Financiero reportó un rendimiento de 5.26% para el bono estadounidense a 10 años, mientras el instrumento mexicano del mismo plazo se ubicaba en 9.57%.

El incremento de los rendimientos ocurre mientras los mercados esperan nuevos indicadores económicos de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de agosto, una de las referencias de inflación más vigiladas por la Reserva Federal (Fed), así como el reporte de empleo de septiembre.

PUBLICIDAD

Los operadores asignaban cerca de 70% de probabilidad a otro incremento de tasas de la Fed hacia finales de octubre. Las expectativas de tasas estadounidenses más elevadas durante más tiempo han dado soporte al dólar frente a otras monedas.

El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, avanzaba 0.2% hasta 101.39 puntos, su nivel más alto desde el 28 de julio.

El carry trade pierde fuerza y golpea al peso mexicano

El segundo elemento detrás de la depreciación es la reducción del atractivo del llamado carry trade, estrategia mediante la cual los inversionistas buscan beneficiarse de los diferenciales de tasas entre distintos países.

PUBLICIDAD

El peso mexicano había sido una de las monedas favorecidas por esta estrategia debido a las tasas relativamente altas de México frente a Estados Unidos. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar después de que la Reserva Federal aumentó sus tasas, reduciendo ese diferencial.

Desde el 16 de septiembre y hasta el inicio de esta semana, la moneda mexicana acumulaba una depreciación cercana a 4.82%, de acuerdo con datos recopilados por EL CEO.

A esto se suma un entorno de aversión global al riesgo. Cuando aumenta la incertidumbre, algunos inversionistas reducen su exposición a monedas de mercados emergentes y buscan activos considerados más defensivos, entre ellos el dólar estadounidense.

PUBLICIDAD

El movimiento no se limita al peso. Este martes otras monedas emergentes, como la corona checa, el dólar taiwanés, el zloty polaco y el peso chileno, también registraban pérdidas frente a la divisa estadounidense.

Petróleo por encima de 100 dólares añade presión a los mercados

La incertidumbre en Medio Oriente representa otro elemento de presión. Los mercados continúan pendientes de posibles interrupciones en el suministro internacional de petróleo, un escenario que mantiene elevados los precios de los energéticos.

FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: Una bomba de extracción de petróleo en el lago Maracaibo, en Cabimas (Venezuela), el 27 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo/Foto de archivo/Foto de archivo/Foto de archivo

El Brent se negociaba este martes alrededor de 104.56 dólares por barril, pese a registrar un descenso de 0.69%. Arabia Saudita reanudó operaciones a través del oleoducto East-West y comenzó a mover crudo desde el puerto de Yanbu, lo que mejoró parcialmente las perspectivas sobre el suministro.

PUBLICIDAD

Los precios elevados del petróleo son relevantes para el mercado cambiario porque pueden mantener las presiones inflacionarias y modificar las expectativas sobre las próximas decisiones de los bancos centrales.

Por ahora, el precio del dólar hoy martes 29 de septiembre consiguió perforar temporalmente la barrera de los 18 pesos y posteriormente volvió a superar ese nivel durante la mañana, llegando a aproximadamente 18.06 unidades.

El comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense, los próximos datos de inflación y empleo de Estados Unidos, las expectativas sobre la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas serán determinantes para saber si el peso consigue regresar de forma sostenida por debajo de los 18 pesos o si el tipo de cambio mantiene la presión observada durante las últimas sesiones.