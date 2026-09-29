Quiénes son uno por uno las 21 personas sancionadas por EEUU de tener vínculos con el Mayito Flaco

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, quien destaca Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, como el nuevo líder indiscutido de la facción Los Mayos.

El anuncio ocurrió después de la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024. Esa captura desató una disputa interna entre Los Mayos y Los Chapitos que derivó en una guerra por el control de las plazas fronterizas de Tijuana y Mexicali..

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó el motivo de la medida. “Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad”, dijo en el comunicado oficial de OFAC.

Entre los sancionados figuran:

Ismael Zambada Sicairos (“Mayito Flaco”) – líder de Los Mayos

Hildegardo Gastelum Garcia (“Aldo”)

Jorge Luis Mendoza Uriarte (“Guero Chompas”)

Francisco Javier Mendoza Uriarte (Francisco)

Lorenzo Castillo Maldonado (Castillo)

Alfonso Arzate Garcia (“Aquiles”) – redesignado

Rene Arzate Garcia (“La Rana”) – redesignado

Pedro Humberto Martinez Rodriguez (“Gordo Flubber”)

Jesus Rafael Yocupicio Yocupicio (“El Cabezon”)

Franklin Ernesto Huezo Hernandez (“El Ranchero”)

Ilia Elizabeth Felix Rivera (Felix)

Omar Guadalupe Ayon Diaz (Ayon) – mencionado como exesposo de Felix, asesinado en 2023

Marco Antonio Moreno Gomez Santelices (Moreno)

Carlos Villela Gomez Santelices (Villela)

Jeronimo Javier Vera Ayala (Jeronimo Vera)

Jorge Mario Vera Ayala (Jorge Vera)

Juan Jose Ponce Felix (“El Ruso” / alias Jesus Alexandro Sanchez Felix)

Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres) – exesposo de la gobernadora de Baja California

Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres)

Pedro Ariel Mendivil Garcia (Mendivil) – exdirector de Seguridad Pública de Mexicali

Rafael Buenrostro Martin (Buenrostro)

Jose Angel Rivera Zazueta (Rivera Zazueta) – redesignado

Diosvany Samuel Chapotin Villalba (Chapotin)

A continuación, un desglose de los líderes señalados por la dependencia estadounidense, conforme a la información publicada por OFAC.

(FOTO: DEA)

El liderazgo central de Los Mayos: Ismael Zambada Sicairos

Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982 y posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense. El Tesoro lo identificó como el jefe indiscutido de Los Mayos tras la captura de su padre.

Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó en julio de 2014 por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El sancionado intentó ocultar su identidad con un cambio legal de nombre a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, pero permanece prófugo en México.

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Según OFAC, Mayito Flaco dirige actualmente operaciones de narcotráfico, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro. La dependencia lo sancionó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

El círculo de confianza de Mayito Flaco

Hildegardo Gastelum García, conocido como “Aldo”, figura como uno de los asesores de mayor confianza del líder de Los Mayos. El Tesoro describió al sancionado como dueño de un negocio hotelero en Culiacán, cuyas ganancias utiliza para financiar la guerra contra Los Chapitos.

Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”, y su hermano Francisco Javier Mendoza Uriarte trabajaron previamente para El Mayo. Güero Chompas controlaba territorio en Baja California como jefe de célula, mientras Francisco fungía como secretario del capo detenido, según OFAC.

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Imagen: Infobae

Tras el arresto de El Mayo, ambos hermanos se alinearon con Mayito Flaco. El Tesoro precisó que Güero Chompas ejerce ahora como jefe de seguridad de Los Mayos.

En tanto, Lorenzo Castillo Maldonado trabaja bajo las órdenes de Güero Chompas y brinda protección directa al líder del cártel. OFAC reveló que el sancionado cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando operadores del grupo sobornaron a funcionarios para liberarlo.

La dependencia detalló que Castillo recurre a una red de pandillas para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero. Por órdenes de Mayito Flaco, contrató sicarios para asesinar a rivales del cártel en el sur de California.

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Los jefes de la plaza de Tijuana: Aquiles y La Rana

Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y su hermano René Arzate García, “La Rana”, dominan la plaza de Tijuana desde hace década y media. OFAC ya los había sancionado el 9 de agosto de 2023 y ahora los redesignó bajo la orden ejecutiva 13224.

Un gran jurado del Distrito Sur de California los acusó por narcotráfico y lavado de dinero en julio de 2014. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia ofreció hasta USD 5 millones por información que condujera a la captura de cada uno.

Los operadores bajo el mando de Aquiles y La Rana

Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, sostienen el control de los hermanos Arzate sobre Tijuana. El Tesoro los señaló como responsables de ejecutar violencia en nombre de La Rana.

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Los tres sancionados supervisan además la producción y el transporte de fentanilo hacia Estados Unidos, según el documento oficial. OFAC los designó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja sentimental de Gordo Flubber, opera como facilitadora financiera de Los Mayos en la misma plaza. La sancionada utiliza su casa de cambio en Tijuana, conocida como “Magic Casa de Cambio”, para lavar recursos junto con centros de intercambio en el sur de California.

El propietario anterior de esa casa de cambio, Omar Guadalupe Ayón Díaz, había sido detenido por lavar más de USD 45 millones para el Cártel de Sinaloa. Gordo Flubber ordenó su asesinato en Tijuana en octubre de 2023, de acuerdo con OFAC.

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(Departamento del Tesoro EEUU)

Jesús González Lomeli fue sancionado el 18 de septiembre de 2025 como lavador de dinero de alto rango asociado a La Rana. La dependencia lo describió como un facilitador clave de las finanzas del cártel en Tijuana.

Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices operan en la misma ciudad una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento. OFAC precisó que esas compañías también lavan fondos para el Cártel de Sinaloa y para La Rana.

Jerónimo Javier Vera Ayala figura como socio comercial de González en emprendimientos vinculados al narcotráfico. Su hermano, Jorge Mario Vera Ayala, funciona como enlace de múltiples cárteles para toda la actividad criminal en Tijuana, según el Tesoro.

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El control de la plaza de Mexicali: Juan José Ponce Félix

Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, encabeza Los Rusos, la subfacción de Los Mayos que domina la plaza de Mexicali. El Tesoro documentó que El Ruso mantiene el control mediante violencia extrema y corrupción de funcionarios estatales.

(Captura de pantalla/DW)

La dependencia señaló que esa red de corrupción alcanzó a otros operadores políticos de Baja California, cuyos casos individuales ya fueron documentados por separado en acusaciones previas.

La corrupción política detrás de El Ruso

Según el Tesoro, Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, recibía pagos mensuales de Pedro Ariel Méndivil García, exirector de la Policía Municipal de Mexicali, a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en el estado. Su hermano Luis Torres se encargaba de lavar esos sobornos a través de empresas y campañas políticas, entre ellas negocios como Vida Orgánica Tijuana y The Woods Bar, ambos designados también por la OFAC.

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La OFAC designó además Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, una empresa controlada por Méndivil que formaba parte del entramado financiero del grupo. Rafael Buenrostro Martin, por su parte, es descrito como amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, líder sinaloense sancionado en 2023, y utilizaba su empresa Publicidad E Imagen Integral ENLA-C para encubrir sus vínculos con el cártel.

Los lavadores de dinero de la red de Mexicali

José Ángel Rivera Zazueta figura como líder sénior del Cártel de Sinaloa en esa misma plaza. OFAC lo había designado por primera vez el 30 de enero de 2023 y ahora lo redesignó bajo la orden ejecutiva 13224.

El sancionado es propietario de la casa de cambio Mía Centro Cambiario y de la empresa de transporte Rivos Servicios. El Tesoro sostuvo que ambos negocios sirven para lavar dinero del cártel en la región fronteriza.

El "Flaco" permanece prófugo de la justicia en Italia

Diosvany Samuel Chapotín Villalba trabaja como asociado de Rivera Zazueta en el tráfico de cocaína y metanfetamina. El sancionado recurre a cuentas bancarias en Estados Unidos y a transacciones con criptomonedas para trasladar las ganancias ilícitas de vuelta a México.

El marco legal de las sanciones

El comunicado de OFAC precisó que las designaciones se realizaron conforme a la orden ejecutiva 14059, sobre proliferación internacional de drogas ilícitas, y a la orden ejecutiva 13224, sobre apoyo a organizaciones terroristas. La dependencia coordinó la investigación con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y recibió apoyo de la Administración para el Control de Drogas y el FBI.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes de las personas señaladas quedan bloqueados si se encuentran en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas para estos individuos podrían enfrentar sanciones secundarias.