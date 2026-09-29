Bienes, divorcios y contratos: Marina del Pilar aclara su situación y se defiende ante señalamientos de la OFAC

A través de una nota informativa, este martes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aclaró que está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres.
Lo anterior, porque Torres Torres fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa.
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Marina del Pilar aclara su situación con Carlos Torres
La administración de la morenista tuvo que tomar postura, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), emitió sanciones contra particulares, principalmente de Baja California.
Información en desarrollo...
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