La Casa de los Famosos México: cómo y cuándo eliminarán al séptimo y sexto lugar antes de la final

Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La producción de La Casa de los Famosos México define el cierre de su temporada 2026 con un mecanismo de eliminaciones diarias el 30 de septiembre y el 1 de octubre, previa a la gala final del 4 de octubre.

El público acumuló más de 16 millones de votos durante la última gala dominical, cifra que sirvió para expulsar a la influencer Brianda Deyanara y dejar la lista definitiva en siete competidores.

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Las galas especiales de mitad de semana modifican la dinámica habitual de los domingos. La conducción de la emisión corre a cargo de Galilea Montijo por la señal de Las Estrellas y la plataforma ViX.

El séptimo lugar sale de la casa el 30 de septiembre

El primer corte de votaciones ocurre la noche del 30 de septiembre. El participante con menor cantidad de votos acumulados en la plataforma digital abandona las instalaciones de manera inmediata.

Ese habitante se convierte oficialmente en el séptimo lugar de la competencia. La producción pausa la recolección de apoyos durante la transmisión en vivo para revelar el resultado de las votaciones.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez conforman el grupo que busca el respaldo de la audiencia en esta etapa intermedia.

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Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez esperan el primer corte de votación en vivo.

La Votación no se reinicia para la eliminación del 1 de octubre

La regla estipulada por la producción establece que los votos registrados no vuelven a cero tras la salida del miércoles. La plataforma reabre la recepción de apoyos de forma continua con las cifras acumuladas desde el inicio de la semana.

El 1 de octubre se ejecuta la segunda expulsión consecutiva bajo el mismo procedimiento. El concursante que registre el menor porcentaje hasta ese momento abandona el programa y ocupa el sexto lugar de la temporada.

Este formato de eliminación acelerada elimina la placa tradicional de nominados. Todos los participantes permanecen en riesgo directo hasta la noche previa al fin de semana.

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La audiencia registra sus apoyos de forma continua a través de la plataforma web oficial del programa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Cinco finalistas disputan el premio de 4 millones de pesos el 4 de octubre

Los cinco concursantes que superen los cortes del miércoles y jueves obtienen el pase definitivo a la gala de cierre. La transmisión del 4 de octubre inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El ganador de la cuarta entrega recibe un estímulo económico de 4 millones de pesos. El triunfador sucede a Aldo de Nigris, quien obtuvo el primer puesto en la edición de 2025.

Las vías de participación del público se mantienen habilitadas en el sitio web oficial del programa y mediante el escaneo del código QR visible en pantalla durante las transmisiones en vivo de Televisa.

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El triunfador de la cuarta temporada recibirá un estímulo económico de 4,000,000 de pesos la noche del domingo 4 de octubre. (Captura de pantalla )

La estrategia de nominación positiva cambió el rumbo de los participantes

La configuración de los siete finalistas comenzó el 21 de septiembre, fecha en que Mariana Ochoa ganó el derecho de inmunidad en la prueba de destreza conocida como La Boutique.

Durante la última gala de nominación, los habitantes repartieron puntos de forma positiva en el confesionario durante esa misma jornada.

Yahir y Karina Torres alcanzaron las cifras más altas de respaldo entre sus compañeros y aseguraron su permanencia sin ir a votación.

La actriz Gema Garoa se sumó a la lista de clasificados tras ganar la prueba física de la Carrera de Patos. Esta victoria dejó en la lista de riesgo a cuatro participantes antes de la salida de Brianda Deyanara.

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Karina Torres y Yahir consiguieron su clasificación a la recta definitiva tras recibir la mayor cantidad de apoyos en el confesionario. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Los portales influyeron en las alianzas finales

El proceso de selección estuvo marcado por contactos breves con personas del exterior. La producción permitió a cada concursante hablar durante dos minutos con una persona de su confianza antes de ingresar al confesionario.

Esta información influyó en el reacomodo de las alianzas dentro de la casa. Un bloque integrado por Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez coordinó sus menciones positivas para protegerse de forma mutua.

Otro grupo de habitantes concentró sus puntos en la figura de Ernesto Laguardia. Las divergencias en las estrategias individuales dejaron expuestos a la eliminación a los perfiles con menor estructura de apoyo en redes sociales.

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El contacto breve con personas cercanas del exterior reconfiguró las alianzas entre los competidores antes de la última Gala de Nominación. (Captura de pantalla )

El historial de expulsados en la temporada

La cuarta temporada registró la salida de diez participantes por diferentes motivos desde su inicio el 26 de julio.

La gala del 27 de septiembre definió la lista de siete finalistas tras la salida de Brianda Deyanara y dio inicio a la semana decisiva del reality show.

Brianda Deyanara se convirtió en la última expulsada tras acumular el menor porcentaje en la gala dominical. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La lista de eliminados de la cuarta temporada contempla a Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi, Cynthia Klitbo y Brianda Deyanara, la última en abandonar el foro. El stylist Aldo Rendón dejó el programa por temas de salud.

Mariana Ochoa disputará el premio final tras reingresar a la competencia mediante la dinámica de exilio, luego de convertirse en la primera expulsada de la temporada.

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