México

Una noche de charros, caballos y música en vivo: así será la Charreada de Solteros en Tepotzotlán

Caballos, suertes charras y música para bailar formarán parte de Solteros al Ruedo, la Charreada de Solteros que se celebrará en Tepotzotlán

Charros a caballo, mujeres con vestidos tradicionales y asistentes se encuentran en un ruedo de arena junto a un escenario con músicos.
El Lienzo Charro División del Norte de Tepotzotlán recibirá Solteros al Ruedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La charreada Solteros al Ruedo reunirá espectáculos ecuestres, música en vivo y baile en Tepotzotlán, Estado de México.

La actividad se realizará el sábado 17 de octubre y estará dirigida a quienes busquen convivir con amistades, conocer gente nueva o asistir a una salida que combine tradición charra y fiesta nocturna.

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El encuentro tendrá lugar en el Lienzo Charro División del Norte de Tepotzotlán.

La propuesta, llamada Solteros al Ruedo, reunirá a equipos charros, una escaramuza y tres agrupaciones musicales. La jornada permitirá seguir las suertes desde las gradas y continuar la salida con música para bailar.

La Charreada de Solteros será el 17 de octubre en Tepotzotlán

La cita está programada para el sábado 17 de octubre. El evento se desarrollará en Tepotzotlán, localidad del Estado de México reconocida como Pueblo Mágico.

El plan se presenta como una opción para quienes quieren salir de la rutina sin asistir a un bar o a un concierto convencional. El lienzo charro será el escenario de una tarde y noche con actividades ecuestres, comida, bebidas y música.

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El programa está pensado para público que asista en grupo, en pareja o de manera individual. La convocatoria también propone espacios para conversar y convivir entre las competencias y las presentaciones musicales.

La dinámica combinará el ambiente tradicional de la charrería con una fiesta orientada a personas solteras. De todos modos, no será requisito acudir con intención de conocer a alguien: la invitación abarca a quienes quieran pasar una noche con amistades.

La actividad se extenderá desde la tarde hacia el horario nocturno. El cambio de horario marcará el paso del espectáculo charro a una parte musical con baile.

El Lienzo Charro División del Norte abrirá a las 16:00 horas

Las puertas del Lienzo Charro División del Norte de Tepotzotlán abrirán a las 16:00 horas. Ese será el horario de ingreso para que el público pueda llegar, ubicarse en las gradas y seguir las primeras actividades previstas.

La recomendación es asistir con tiempo para encontrar un lugar y aprovechar la jornada desde su inicio. La apertura anticipada permitirá que las personas presentes permanezcan durante la transición entre las suertes charras y la fiesta nocturna.

El recinto será la sede de toda la programación. Allí se concentrarán el espectáculo con caballos, las presentaciones musicales y los espacios destinados a la convivencia de los asistentes.

Rancho Santa Ana y Rancho Las 3 Letras CRG participarán en las suertes

La parte charra contará con la participación de Rancho Santa Ana y Rancho Las 3 Letras CRG. Ambos equipos fueron anunciados para las suertes que se realizarán en el lienzo.

La jornada también incluirá a la escaramuza División del Norte de Tepotzotlán Oro. Su participación sumará las rutinas ecuestres dentro del programa del evento.

El público podrá observar las actividades desde las gradas antes de que comience el tramo musical. La propuesta busca mantener un ritmo de actividades durante buena parte de la tarde y la noche.

La charrería será el punto de partida del encuentro. A partir de allí, la organización prevé que la experiencia se complete con alimentos, bebidas y espacios para que los asistentes conversen.

La intención es que cada momento del programa facilite la convivencia. Las pausas entre las presentaciones ecuestres y los conciertos formarán parte de esa dinámica.

Tres agrupaciones llevarán banda, norteño y saxofón al lienzo

El cartel musical estará integrado por Banda La Pólvora, Norteño Banda La Edición y Conjunto Rezplandor. Cada agrupación aportará un género distinto para la parte bailable de la jornada.

La música no funcionará solo como cierre. Será parte de la propuesta de convivencia que acompaña a la charreada y que busca mantener al público en el recinto después del espectáculo ecuestre.

Los accesos se solicitan por la cuenta de Instagram del equipo anfitrión

La entrada tendrá un costo de $150 pesos por persona. Las personas interesadas deberán solicitar los accesos en la cuenta de Instagram @rancho_las_3_letras_crg. Esa es la vía anunciada para contactar al equipo anfitrión.

Para más información acerca de la Charreada de Solteros, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del evento.

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