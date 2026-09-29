Mamá de Tania Nicole también estaba en la fiesta de Abelito, la actriz de 14 años se defiende de las críticas (Redes Sociales)

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Tania Nicole se defiende tras las críticas por asistir a la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo, y revela que había más de cuatro niñas de menor edad que ella en el evento.

La actriz de Televisa, de 14 años, publicó un comunicado en sus historias de Instagram luego de que circularan fotos y videos donde aparece conviviendo con adultos en un ambiente con consumo de alcohol.

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Tania Nicole se defiende y asegura que había más menores de edad en la fiesta

En su mensaje, la actriz infantil sostiene que no fue la única adolescente presente en la celebración. “Ayer había más de cuatro niñas más peques que yo y también tenemos derecho a disfrutar y convivir, siempre teniendo cuidado y estando acompañados por adultos responsables”, escribe.

La actriz Tania Nicole con su mamá (Instagram/tanianicole.chavez)

Tania Nicole insiste en que no está de acuerdo con excluir a los menores de edad de este tipo de eventos. “No creo que por ser menor automáticamente tenga que ser excluida de todos los eventos o fiestas. Yo sé cuidarme, estaba con mi mamá y no estaba haciendo absolutamente nada malo”, agregó en un mensaje en sus redes sociales.

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Mamá de Tania Nicole también estuvo en la fiesta de Abelito

Tania Nicole explica en su comunicado que asistió a la fiesta acompañada de su madre y que no participó en ninguna conducta indebida. “Ayer fui a la fiesta de un amigo que quiero mucho y quiero aclarar algo porque vi muchos comentarios diciendo que ‘qué hacía una menor ahí’ o que ‘eso no se debería normalizar’, fui acompañada por mi mamá”, afirma.

La menor añade que su presencia en el lugar no representó ningún riesgo. “Yo estaba ahí simplemente para festejar y pasar el día de su cumple con él (Abelito), pasarla bien. No estaba haciendo nada malo ni estaba en un ambiente pesado”, dijo al mismo medio. También precisa que convivió con personas de su entorno cercano: “Estaba con amigos con los que convivo normalmente y con personas que conozco y me cuidan”.

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Comunicado de la actriz Tania Nicole sobre la fiesta del Abelito

Quién es la madre de Tania Nicole Chávez

La madre de la joven actriz e influencer mexicana Tania Nicole Chávez es Tania Chávez, quien se ha desempeñado como conductora, creadora de contenido y entusiasta del pole dance, y quien suele acompañarla de cerca en su carrera artística.

En Instagram, Tania Chávez cuenta con más de 22,000 seguidores. Sobre la identidad del padre de la actriz no existe información pública, ya que ninguna de las dos ha hablado del tema ni ha compartido fotografías con él.

Mamá de la actriz Tania Nicole (Instagram/tanianicole.chavez)

Usuarios cuestionan la responsabilidad de los padres

La polémica surge después de que videos e imágenes de la fiesta mostraran a Tania Nicole rodeada de adultos en un centro nocturno, pese a que la ley mexicana prohíbe el ingreso de menores de edad a establecimientos donde se vende y consume alcohol. La actriz compartió fotografías junto a Aarón Mercury y Massad Al-Tamimi durante el festejo, lo que confirmó su presencia en el lugar.

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Usuarios en redes sociales cuestionaron tanto a los padres de la menor por permitirle asistir como a los adultos que convivieron con ella pese a conocer su edad. “Le puede pasar algo y la señora ni en cuenta, está bien que vaya a lugares pero donde estén los de su misma edad, pero ya un lugar donde están bastantes adultos y tú seas la única menor, está mal”, escribió una usuaria en X.

Mamá de la actriz Tania Nicole (Instagram/@tanianicole.chavez)

El negocio de Abelito podría enfrentar sanciones

La fiesta se realizó en El Palomazo Satélite, bar propiedad de Abelito, lo que generó cuestionamientos sobre una posible suspensión del establecimiento. La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México “prohíbe el acceso de menores de 18 años a establecimientos cuyo giro principal sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas”.

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Entre los asistentes a la celebración también estuvieron Wendy Guevara, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Agustín Fernández, Rocío Sánchez del Río y Dania Méndez. Tania Nicole ya tenía cercanía con este círculo de influencers: en octubre de 2025 participó en un video musical del cantante El Bogueto junto a Abelito, Gomita y Valentina Gilabert.

Otros incidentes marcaron la celebración

La pelea entre ambos creadores se detuvo minutos antes de que las agresiones fueran mayores, según mostraron los clips difundidos por asistentes al festejo. (@kaarenkagraykobs)

La fiesta también quedó marcada por un altercado entre Naim Darrechi y Aarón Mercury, y por un video donde se observa a Darrechi bailando “muy pegado” con la madre de Abelito, en lo que algunos usuarios calificaron como una situación de acoso. El propio Abelito respondió a través de Instagram para deslindar a su familia y amigos de los incidentes: “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”.

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Hasta el momento, la madre de Tania Nicole no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas hacia su forma de acompañar a la menor en el evento.