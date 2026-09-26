Así fue la primera noche de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros: pirotecnia, mensajes en español y una visita presidencial

Stray Kids durante la primera fecha de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Stray Kids firmó una noche histórica en México durante la primera fecha de STRAYCITY este 25 de septiembre. La banda surcoreana convirtió al Estadio GNP Seguros en el epicentro del K-pop con un espectáculo de casi cuatro horas y media, un recinto completamente lleno y la presencia del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien vio el concierto desde las gradas.

Horas después del cierre, el show fue reportado preliminarmente como un nuevo récord de asistencia para un acto asiático en el país, con 58,611 boletos vendidos, batiendo su propio récord del año pasado con 54 mil 862 asistentes.

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Stray Kids reunió, de manera preliminar, a 58,611 personas en el Estadio GNP Seguros durante la primera noche de STRAYCITY, un nuevo récord de asistencia para un acto asiático en México. (Instragram: realstraykids)

RENEE, NEXZ y Andrés Obregón calentaron el escenario

El festival arrancó a las 6:45 de la tarde con la salida de RENEE y cerró a las 11:10 de la noche con el fin del set de Stray Kids, en una jornada que reunió también a NEXZ y a Andrés Obregón.

Las puertas del estadio abrieron a las 4:00 de la tarde. RENEE fue la primera en subir al escenario, a las 6:45 pm, con un set que incluyó “Algo Bien”, “Mientras la Ciudad Descansa”, “Más Allá”, “Extraños de Nuevo”, “Ojalá te Vaya Mal”, “Nunca Tristes”, “No Acaba Aquí” y “El Disfraz”. El público respondió con porras y olas durante los intermedios de cada tema.

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Para cuando NEXZ salió al escenario, a las 7:35 pm, el recinto ya estaba casi lleno. Los siete integrantes de NEXZ se presentaron uno por uno en español. “Tenemos muchas canciones con actuaciones chéveres”, dijo uno de ellos, en un intercambio cálido de mensajes con el público.

NEXZ fue uno de los grupos que participó en el festival STRAYCITY de Stray Kids. (Anayeli Tapia/Infobae)

El grupo de JYP Entertainment interpretó “Beat-Boxer”, “O-RLY”, “Simmer”, “HARD”, “I’m Him”, “Want More? One More!”, “Next Zeneration”, “LOCO”, “APPETITE”, “Mmchk” y “SAUCIN’”, con un cierre de encore que repitió “LOCO” y “SAUCIN’” ante la buena recepción del público. El acto terminó a las 8:25 pm.

Andrés Obregón tomó el escenario a las 8:46 pm con “Mar y Bosque”, “La Leyenda”, “Pausa”, “Paulina”, “¿Quién Soy?”, “Mira Qué Bonito Día”, “Alguien Más”, “La Última Canción”, “Todo Pasa”, “Claramente”, “La Historia Está Completa”, “Nacimos Rotos” y “El Hombre que Escaló Murallas”. Entre canción y canción, recordó que se presentará próximamente en el Auditorio Nacional y aprovechó el micrófono para invitar al público a esa fecha. Cerró su participación a las 9:10 pm, con el estadio ya en clima de espera.

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Park Jin-young anunció al presidente de Corea antes de que saliera la banda

El festival STRAYCITY de Stray Kids en México contó con la presencia del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, que fue presentado por Park Jin-young, fundador de JYP Entertainment. (Anayeli Tapia/Infobae)

Minutos después, Park Jin-young, fundador de JYP Entertainment, salió al escenario para presentar a Stray Kids. Cada frase suya generó una respuesta coreada del público, que gritaba de vuelta cada saludo. “Hola, México...Por fin nos conocemos”, continuó Park, entre gritos que no le dejaron avanzar de inmediato.

“Quisiera conocerlos por mucho tiempo”, agregó, y remató con un “¿Qué tal ustedes?” que el público volvió a corear antes de que él respondiera, en tono relajado, “Just call me. Yeah”.

Park anunció entonces la presencia de Lee Jae-myung y de su esposa la primera dama, Kim Hye-kyung, además de la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, quienes presenciaban el show desde una zona privilegiada del estadio.

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“Gracias por amar el K-pop más que nadie”, dijo, antes de preguntar dos veces “¿Listos para enloquecer?” y dar paso a la salida de la banda.

La visita del mandatario surcoreano no fue casual. Lee Jae-myung llegó a México el 23 de septiembre en la primera visita de Estado de un presidente de su país en 16 años. Un día antes del concierto se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde firmaron un memorándum de entendimiento en comercio, cultura y educación.

Bang Chan buscó comunicarse en español durante todo el show

Bang Chan abre en español el show de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros, donde la banda surcoreana interpretó 22 canciones ante el presidente Lee Jae-myung y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. (Anayeli Tapia/Infobae)

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, salieron al escenario a las 9:35 pm entre pirotecnia y fuego que iluminó buena parte del graderío.

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Bang Chan tomó el micrófono primero: “Hola, STAY, vivir es increíble, te amo... ¿Nos extrañaron? Nos manches, ¿cómo se sienten el día de hoy?”. Después soltó, ya con más confianza: “Vamos a arder el escenario el día de hoy”.

A lo largo de la noche, Bang Chan fue quien más buscó comunicarse en español con el público en cada intervención. El resto del grupo se también dijo algunas palabras en español entre canción y canción, como Lee Know que gritaba “tequila”.

Seungmin tomó su turno para recordar que el Estadio GNP Seguros fue el mismo recinto que la banda visitó el año pasado durante el Dominate Tour. Contó que la frase “vivir es increíble”, parte del lema del inmueble, le había gustado tanto que le tomó una fotografía. “Regresamos todos”, dijo, antes de que la banda retomara el repertorio.

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Pirotecnia, mensajes en español y un lleno histórico marcan la primera fecha de STRAYCITY en México, con Stray Kids superando su propio récord de asistencia en el Estadio GNP Seguros. (Instagram: realstraykids)

El setlist arrancó con “Topline” y “S-Class”, siguió con “Bounce Back”, “Maniac”, “Domino”, “Thunderous”, “Back Door” y “Divine”, y avanzó hacia “Walking on Water”, “God’s Menu” y “Chk Chk Boom”, antes de una versión rock de “Lalalala” y “Social Path”.

El bloque intermedio incluyó “This & That” y “Side Effects”, este último acompañado de columnas de fuego que se dispararon a los costados del escenario.

El show cerró con “Do It” en versión festival, “Ceremony” en su versión de Karma, “Stray Kids”, “After You” y “Run It”, antes del encore con “Miroh”, “Hall of Fame” y una versión festival de “Chk Chk Boom”. El festival terminó a las 11:10 de la noche.

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El pronóstico anticipaba una probabilidad de lluvia superior al 50% para esa noche en la zona del Estadio GNP Seguros. Solo cayó una llovizna breve al inicio del evento, sin consecuencias para el desarrollo del show ni para el récord de asistencia que dejó la primera fecha de STRAYCITY en México.