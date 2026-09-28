México

¿Qué pasó en el río Pánuco? Pemex inspecciona descargas de la Refinería Madero

Tras observar una coloración oscura cerca del río, Pemex mantiene la limpieza, contención y muestreos para determinar las condiciones

Tres personas en un bote maniobran una barrera flotante naranja junto a la descarga de agua oscura de una refinería bajo un cielo nublado
Ante la contingencia, Pemex puso en marcha medidas de contención para prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos.
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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que autoridades federales inspeccionaron las descargas de la Refinería Madero colindantes con el río Pánuco, luego de que se observara una coloración oscura tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 25 de septiembre.

La inspección se realizó el 26 de septiembre con personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina (Marina) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las autoridades levantaron actas circunstanciadas para documentar las condiciones observadas en el área.

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Pemex señaló que las lluvias elevaron los niveles de agua en los sistemas de drenaje de la refinería y aumentaron el caudal hacia el área de efluentes. De acuerdo con la empresa, esa condición pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal Varadero, por donde se descargan aguas residuales. La explicación se mantiene como una posibilidad: el comunicado no presenta resultados de los muestreos que permitan determinar la composición de la coloración observada.

¿Qué encontraron las autoridades en las descargas de la Refinería Madero?

El comunicado da cuenta de la coloración oscura en las descargas de la Refinería Madero próximas al río Pánuco, así como de las acciones de inspección y atención realizadas después de las lluvias. No precisa qué sustancias causaron el cambio de color ni informa los resultados de análisis de agua o sedimentos.

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Ante la contingencia, Pemex puso en marcha medidas de contención para prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de sus instalaciones. La empresa indicó que mantiene barreras de contención en los puntos de descarga mientras continúa la revisión técnica.

La Marina participó en las labores de supervisión y seguimiento junto con las demás autoridades. Por su parte, la Profepa recorrió con personal naval la margen del río Pánuco del lado de Veracruz y constató que ya se efectuaban trabajos de limpieza. También se estableció comunicación con pescadores de la zona para conocer sus necesidades y requerimientos.

Las actas circunstanciadas levantadas durante la inspección sirven para dejar constancia de lo observado por las autoridades. El comunicado no informa, por ahora, si se determinaron responsabilidades o si se iniciará algún procedimiento adicional a partir de los hallazgos.

Limpieza en el río Pánuco: ¿qué medidas aplica Pemex?

Pemex informó que, hasta el momento de emitir su comunicado, había utilizado 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de 8 y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos. El material recolectado se envía a tanques de recuperación de la refinería para su procesamiento.

Personal especializado continúa con las actividades de limpieza y recuperación en el río Pánuco. En paralelo, se realizan trabajos de desazolve de los drenajes pluviales de la instalación, cuya capacidad se vio exigida por las lluvias intensas, según la explicación de la empresa.

Las acciones reportadas incluyen:

  • Barreras de contención en los puntos de descarga de la refinería.
  • Recuperación de agua y residuos mediante unidades tipo Vactor.
  • Limpieza en la margen del río Pánuco, del lado de Veracruz.
  • Desazolve de drenajes pluviales.
  • Muestreos de agua y sedimentos en diversos puntos y profundidades.

Pemex indicó que el monitoreo se reforzó río arriba, en la zona donde se observó la coloración y río abajo. Esa distribución permitirá comparar las condiciones en distintos tramos, aunque la empresa aún no ha difundido los resultados de las muestras ni una conclusión sobre el origen de la coloración.

¿Se confirmó un derrame en el río Pánuco?

El comunicado no confirma un derrame ni identifica una sustancia responsable de la coloración oscura. Pemex habla de medidas para prevenir o minimizar posibles descargas accidentales y plantea el arrastre de sedimentos por las lluvias como una causa que pudo influir en lo observado en el canal Varadero.

Por ello, aún está pendiente conocer qué muestran los análisis de agua y sedimentos, así como las conclusiones de ASEA y Profepa sobre las condiciones en las descargas y en el río. Mientras se realizan esas verificaciones, Pemex aseguró que mantendrá el seguimiento técnico, las labores de limpieza y la coordinación con las autoridades competentes.

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