México

Semana de Francia en México 2026: actividades, fechas y cómo registrarse

La celebración del bicentenario reunirá negocios, innovación, talento y cultura en tres ciudades mexicanas

Cinco personas vestidas de traje están sentadas frente a un panel promocional en una sala con estanterías de libros y banderas de Francia y Europa.
Representantes diplomáticos y empresariales presentan las iniciativas de la Semana de Francia en México durante un encuentro institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Semana de Francia en México 2026 comenzará en la Ciudad de México del 20 al 25 de octubre y tendrá actividades posteriores en Monterrey y Querétaro. La iniciativa forma parte de la conmemoración de los 200 años de relaciones entre México y Francia y reunirá encuentros empresariales, espacios para el talento, propuestas de innovación y actividades dirigidas al público.

Aunque el nombre sugiere una sola semana de actividades, el programa se extenderá a distintas fechas y sedes. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana (CCI France México) presenta el encuentro como una oportunidad para conectar a empresas e instituciones de ambos países, así como para acercar al público a la relación franco-mexicana.

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La agenda contempla formatos diferentes, por lo que conviene revisar cada actividad antes de inscribirse: un foro de negocios, una jornada de reclutamiento y un festival no necesariamente tendrán las mismas condiciones de acceso. La organizadora ya habilitó un enlace general para consultar la programación y el registro.

¿Cuándo y dónde será la Semana de Francia en México 2026?

Las fechas anunciadas por CCI France México se distribuyen en tres ciudades:

  • Ciudad de México: del 20 al 25 de octubre de 2026.
  • Monterrey, Nuevo León: 10 y 11 de noviembre de 2026.
  • Querétaro: 3 de diciembre de 2026.

La primera etapa concentrará las actividades en la capital del país. Después, la celebración llegará a Monterrey y Querétaro. Para quienes planean asistir fuera de la Ciudad de México, será importante consultar la agenda correspondiente a su sede, pues el anuncio general no implica que todos los encuentros se repitan en las tres ciudades.

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Uno de los actos con fecha, hora y lugar difundidos es el Foro Económico Francia-México 2026, previsto para el 20 de octubre a las 8:30 horas en la Hacienda de los Morales, en la Ciudad de México. La Cámara lo plantea como un espacio para conversar sobre inversión, cadenas de suministro, productividad, energía y agroindustria, entre otros temas de la relación económica bilateral.

¿Qué actividades habrá durante la Semana de Francia?

La programación combina encuentros especializados con propuestas para públicos más amplios. En su presentación del evento, CCI France México menciona foros temáticos, reuniones de negocios, cenas y un festival dirigido a consumidores. También identifica espacios relacionados con el empleo y la tecnología, como Francia Recluta y encuentros para personas fundadoras y líderes del sector tecnológico.

Infografía estructurada en recuadros que detallan las fechas, sedes y actividades programadas para la Semana de Francia en México
La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana presenta la agenda de eventos de la Semana de Francia en México, con reuniones de negocios y galas en diversas sedes.

El Foro Económico Francia-México será uno de los puntos de partida de la agenda en la capital. Está orientado a reunir a representantes empresariales, autoridades y especialistas para abordar las oportunidades y los retos de la cooperación económica. La organización también ha presentado la semana como un espacio para hablar de innovación, talento y cultura, de modo que las personas interesadas podrán elegir actividades según su perfil y los detalles de cada convocatoria.

La conmemoración del bicentenario sirve de marco para estos encuentros. Más allá de celebrar la historia compartida, la Cámara busca abrir conversaciones sobre futuras inversiones y vínculos entre los sectores productivos de ambos países. Entre las figuras presentadas como embajadoras del evento aparecen Manola Zabalza, Manuel Santiago Escobedo, Fernando Chico Pardo y Juan Gallardo Thurlow.

Para quienes buscan una actividad abierta al público, el festival figura entre los formatos previstos por la organizadora. Sin embargo, antes de acudir es recomendable comprobar en su ficha la sede, el horario y las condiciones de entrada. Esos datos pueden variar respecto de los foros empresariales o de las reuniones por invitación.

¿Cómo registrarse para las actividades?

En la página de la Semana de Francia de CCI France México aparece la opción «Inscríbete aquí». Esta conduce a una plataforma de agenda y registro para consultar las actividades disponibles.

Para encontrar la opción adecuada, sigue estos pasos:

  1. Entra en la página oficial de la Semana de Francia.
  2. Abre el enlace «Inscríbete aquí» y consulta la agenda.
  3. Elige la actividad y verifica su fecha, sede, horario y requisitos de acceso.
  4. Completa el registro que corresponda a ese encuentro y conserva la información de confirmación que recibas.

La recomendación es revisar la ficha de cada evento antes de hacer planes o trasladarte: la semana reúne actividades de distintos formatos y el acceso puede depender del cupo o de condiciones específicas. Quienes busquen únicamente el festival también pueden consultar el sitio del Festival Francia México, enlazado desde la página de la Cámara.

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