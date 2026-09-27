¿Cuántos hallazgos quedan fuera del registro? Caso Zacapu reabre la pregunta sobre la crisis forense en México, advierten especialistas

El PDH IBERO advierte que la falta de identificación prolonga la búsqueda de las familias, pese a que las autoridades tienen bajo resguardo los cuerpos recuperados en sus instalaciones periciales | Reuters

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El presunto hallazgo de mil 600 dientes de leche en Zacapu, Michoacán, ha conmocionado al país, pero también vuelve a exhibir los vacíos en los registros sobre fosas clandestinas. Margarita López Pérez, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, afirma que su colectivo ha recuperado piezas dentales infantiles desde 2021, mientras la Fiscalía de Michoacán sostiene que no cuenta con información oficial del caso.

La controversia ocurre cuando cerca de 83 mil restos humanos permanecen sin identificar en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, PDH IBERO, señala que esa falta de identificación prolonga la búsqueda de las familias, aun con los restos bajo resguardo de las autoridades.

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López Pérez asegura que en un predio de Zacapu localizan cientos de piezas presuntamente pertenecientes a niñas y niños, además de un crematorio artesanal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el 24 de septiembre que no tiene registro de piezas dentales atribuidas a menores de edad encontradas en ese municipio. Hasta ahora no hay una confirmación oficial ni pericial pública sobre el origen, cantidad o características de los indicios reportados por el colectivo.

La diferencia entre ambas versiones plantea una de las preguntas incluidas en la investigación de la IBERO: ¿qué ocurre cuando los hallazgos denunciados por familias y colectivos no aparecen en las bases de datos institucionales?

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Fiscalías y medios registran cifras distintas de fosas y cuerpos

El informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024) compara las respuestas de fiscalías estatales con el monitoreo de información periodística realizado por el PDH IBERO.

Según solicitudes de información, las fiscalías reportaron 5,152 fosas clandestinas y 5,718 cuerpos exhumados entre 2006 y 2024. El registro elaborado a partir de notas periodísticas localizó 3,516 fosas, pero documentó 8,341 cuerpos durante el mismo periodo.

Cerca de 83 mil restos humanos permanecen sin identificar en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. |(Foto: Cuartoscuro)

Los datos muestran que las autoridades contabilizaron alrededor de 46% más lugares de inhumación clandestina que los medios. A la vez, las notas periodísticas reportaron 2,623 cuerpos más que las instituciones de procuración de justicia.

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El estudio identificó entidades en las que la prensa reúne un número mayor de hallazgos de fosas que las fiscalías estatales. Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco encabezan el grupo.

Para las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno, del PDH IBERO, las fosas clandestinas no pueden entenderse como casos separados. El fenómeno está ligado a deficiencias en la búsqueda, la documentación y la identificación de personas desaparecidas.

Michoacán figura entre las entidades con más cuerpos localizados

La denuncia presentada en Zacapu toma dimensión porque Michoacán está entre los cinco estados con más cuerpos hallados en fosas clandestinas dentro de los 18 años analizados por la Universidad Iberoamericana.

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Jalisco ocupa el primer lugar en cantidad de cuerpos documentados. Le siguen Guerrero, Sonora, Guanajuato y Michoacán. En el número de fosas registradas, Guerrero encabeza la lista, seguido por Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco. El informe también cuestiona la idea de que estos sitios se ubiquen únicamente en lugares alejados. El 73% de los espacios consignados por medios corresponde a predios, inmuebles privados y caminos.

Michoacán figura entre las cinco entidades con mayor número de cuerpos localizados en fosas clandestinas dentro del análisis de 18 años. |Foto: Cuartoscuro

Los registros incluyen cerros, barrancas, ejidos, terrenos de cultivo, pozos y zonas cercanas a cuerpos de agua. También hay reportes en espacios de uso cotidiano, como parques infantiles, mercados, escuelas, salones de fiesta y panaderías.

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Las investigadoras del PDH IBERO proponen registros especializados, interoperables y actualizados para mantener la trazabilidad de los restos desde su recuperación hasta la identificación. La crisis se ha extendido durante la última década: en 2015 se hablaba de entre 25,000 y 30,000 personas desaparecidas; para 2026, la cifra mencionada en la presentación del nuevo informe superaba las 135,000.