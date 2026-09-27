Declaración de Luis Cárdenas sobre Andrea Chávez y el CJNG genera críticas en redes sociales

La frase fue emitida el 25 de septiembre de 2026 durante una visita a la capital estatal, y el comunicador admitió que era una opinión sin respaldo documental ni sustento

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La afirmación del periodista Luis Cárdenas López, quien aseguró que una eventual gubernatura de la senadora con licencia Andrea Chávez “abriría la puerta” al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua, generó una ola de críticas en la red social X (antes Twitter). Diversos usuarios cuestionaron que el señalamiento se hiciera sin evidencia que lo respaldara.

La declaración original

La frase fue emitida el 25 de septiembre de 2026 durante una visita a la capital estatal, y el comunicador admitió que era una opinión sin respaldo documental ni sustento

Durante su visita a la capital chihuahuense, el pasado 25 de septiembre, Cárdenas sostuvo: “si llega Andrea Chávez a Chihuahua, va a llegar el Cártel Jalisco Nueva Generación a Chihuahua. Lo creo firmemente”. El comunicador reconoció que se trataba de una opinión personal y no de una acusación con soporte documental. En la misma gira, ofreció una conferencia sobre periodismo y criticó las políticas de transparencia del Gobierno federal.

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Reacciones en redes sociales

Tras conocerse la declaración, circularon en X diversos mensajes críticos hacia el periodista. De acuerdo con lo publicado en la plataforma, varios usuarios lo acusaron de realizar señalamientos graves sin evidencia que los sustentara y cuestionaron su labor analítica. Otros mensajes hicieron referencia a su reciente salida de MVS Noticias, sugiriendo que la declaración buscaría generar visibilidad mediática.

Entre los comentarios también circularon llamados a que Andrea Chávez o su equipo legal evalúen acciones por la vía judicial, bajo el argumento de que las declaraciones podrían constituir una acusación sin sustento probatorio. Hasta el momento no existe confirmación de que la senadora o su equipo hayan iniciado algún procedimiento legal, ni un pronunciamiento oficial de su parte sobre el tema.

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Es importante señalar que esta información corresponde a comentarios difundidos en redes sociales, por lo que no representa necesariamente una postura generalizada ni ha sido verificada de forma independiente más allá de lo publicado en dichas plataformas.

El contexto político

La disputa se da en el marco de la sucesión de la gubernatura de Chihuahua, actualmente encabezada por la panista Maru Campos, cuyo mandato concluye en 2027. Andrea Chávez, senadora con licencia, cuenta con el respaldo de Morena y del PT para competir por el cargo, en un estado históricamente gobernado por el PAN.

En ese mismo contexto, Maru Campos se ha pronunciado en meses recientes a favor de la libertad de expresión y en contra de mecanismos que, según ella, podrían usarse para sancionar a periodistas y medios críticos del Gobierno federal. En agosto pasado, la gobernadora advirtió que ciertas iniciativas normativas “podrían utilizarse para sancionar a medios de comunicación y periodistas críticos”, al tiempo que llamó a “defender la prensa libre”, aun cuando las opiniones “incomoden”. Ese antecedente cobra relevancia frente a los llamados, surgidos en redes, para que se emprendan acciones legales contra Cárdenas por sus declaraciones sobre Chávez.

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Quién es Luis Cárdenas

El comunicador tiene una trayectoria de 16 años en MVS Noticias, medio en el que condujo durante una década el programa matutino “Primera Emisión”. Su salida se concretó el 7 de agosto de 2026; en su despedida, Cárdenas negó que respondiera a censura o presiones (“nadie pidió mi cabeza”), aunque el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcott, señaló como “más creíble” la versión de que la salida fue pactada por críticas constantes del periodista. Actualmente colabora como columnista en El Universal y ha recibido una invitación pública de TV Azteca.

Sin evidencia presentada hasta el momento

No se ha dado a conocer investigación, denuncia formal o evidencia documental que vincule a Andrea Chávez con el CJNG o algún otro grupo delictivo. La declaración de Cárdenas se mantiene, según lo expresado por él mismo, en el terreno de la opinión personal.

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Quién: periodista Luis Cárdenas López

Qué dijo: una gubernatura de Andrea Chávez “abriría la puerta” al CJNG en Chihuahua

Cuándo: 25 de septiembre de 2026

Reacción: críticas en redes sociales; llamados no oficiales a explorar acciones legales

Respuesta de Chávez: sin pronunciamiento hasta el momento

Respaldo probatorio de la acusación: ninguno presentado hasta el momento.