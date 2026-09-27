¿Dónde se gana mejor en México? Estos son los estados con los mejores salarios, según el IMCO

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El acceso a un empleo formal, un ingreso suficiente y oportunidades de crecimiento no se distribuye de la misma manera en todo México.

Mientras algunas entidades concentran mejores condiciones laborales y mayor capacidad para atraer talento e inversión, otras enfrentan altos niveles de informalidad, menor escolaridad promedio y limitaciones para generar puestos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestra que el salario promedio de los trabajadores de tiempo completo es de 11 mil 548 al mes a nivel estatal.

La diferencia entre entidades responde a factores como la formación académica de la población, la presencia de actividades productivas de mayor valor agregado, la infraestructura y la formalidad laboral.

Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco encabezan el ranking de los mejores estados para trabajar.

De acuerdo con el índice, Baja California Sur conserva el primer lugar y reporta el mayor ingreso promedio mensual para trabajadores de tiempo completo, con 16 mil 472.

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La Ciudad de México sube tres posiciones y ocupa el segundo lugar de esta clasificación, con un ingreso promedio de 16 mil 078 mensuales.

Mientras que Jalisco avanza cinco sitios y se ubica en la tercera posición.

Un estudio de la OIT reveló que el empleo informal en México se ubica en 52.4 por ciento de la población ocupada. Crédito: Alejandro Cegarra / Bloomberg

Durante la presentación, Valeria Moy, directora general del IMCO, expuso que el análisis abarca las 32 entidades a través de 53 indicadores agrupados en seis subíndices.

Bajo el título “Los pilares de la nueva economía”, el índice identifica fortalezas en Infraestructura y Talento, y considera estas condiciones para aprovechar el auge de la inteligencia artificial y posicionarse en la geoeconomía.

CDMX, primer lugar del ranking general de competitividad

El listado de mejores estados para trabajar es distinto al ranking general del Índice de Competitividad Estatal.

En esta segunda clasificación, la Ciudad de México conserva el primer lugar respecto a la medición anterior.

Querétaro avanza cuatro posiciones y ocupa el segundo sitio. Nuevo León mantiene el tercer puesto, mientras Coahuila sube tres lugares para colocarse en la cuarta posición.

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Baja California Sur desciende tres lugares y queda en el quinto sitio del ranking general.

Jalisco ocupa el sexto lugar, con una caída de dos posiciones, y Yucatán avanza tres sitios para llegar al séptimo.

Aguascalientes baja tres lugares y se ubica en el octavo puesto. Quintana Roo avanza 12 posiciones y alcanza el noveno lugar, mientras San Luis Potosí sube dos sitios y ocupa el décimo.

Tamaulipas asciende cuatro lugares para ubicarse en la posición 11. Sonora baja tres puestos y queda en el sitio 12; Campeche avanza seis y llega al 13; Nayarit sube ocho y ocupa el 14.

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Chihuahua desciende siete lugares y se coloca en el puesto 15. Guanajuato baja tres sitios y queda en el 16, mientras Baja California cae seis posiciones y ocupa el 17.

Tlaxcala desciende un lugar y se ubica en el 18. El Estado de México sube cuatro puestos y llega al 19, seguido de Colima, que baja dos posiciones y se coloca en el 20.

Hidalgo cae siete lugares y ocupa el sitio 21. Durango baja dos posiciones y queda en el 22; Sinaloa desciende siete y se ubica en el 23.

Tabasco avanza un puesto y llega al lugar 24. Veracruz también sube una posición para ocupar el 25, mientras Puebla baja dos lugares y se coloca en el 26.

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Chiapas avanza cinco sitios y se ubica en la posición 27. Zacatecas mantiene el lugar 28; Morelos baja dos y queda en el 29; Michoacán desciende uno y ocupa el 30.

Oaxaca baja un lugar y se ubica en el puesto 31. Guerrero ocupa la posición 32, después de descender un sitio.

Menor informalidad y más escolaridad distinguen a las entidades mejor ubicadas

El IMCO señala que los estados más competitivos impulsan mercados laborales mayoritariamente formales. Nuevo León y Coahuila rondan una informalidad laboral de 33%, frente al promedio estatal de 54.6%.

Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur registran un promedio de 35.3% de población adulta con educación superior. El promedio estatal es de 27.1%.

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Estas cinco entidades alcanzan 11.2 años de escolaridad, frente a los 10.1 años del promedio estatal. El estudio también vincula la competitividad con la capacidad de generar y atraer talento de calidad.

Quintana Roo, Nayarit y Campeche presentan los mayores avances en sofisticación productiva. Las tres entidades aumentan entre 12.7 y 26.9 puntos su índice de complejidad económica en sectores de innovación.

El IMCO plantea que el desarrollo de actividades con mayor valor agregado es una ruta para mejorar la competitividad de los estados.

El empleo formal, la seguridad y los ingresos propios mantienen rezagos

Aunque 26 estados aumentan su población con educación superior y 30 mejoran su escolaridad, solo cinco elevan el crecimiento del empleo registrado ante el IMSS.

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El promedio de crecimiento del empleo registrado pasa de 0.4% a −0.9%. La informalidad laboral permanece en 54.6%, de acuerdo con los resultados del índice.

El estudio también reporta que 29 entidades reducen su tasa de homicidios. Aun así, solo 27.4% de la población adulta se siente segura y la cifra negra alcanza 92.9 por ciento.

Los ingresos propios representan 13.8% de los ingresos estatales en promedio. El IMCO señala que la dependencia de las transferencias federales limita los recursos para financiar infraestructura, servicios públicos y formación de talento.