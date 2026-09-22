México y Francia impulsan en la ONU la suspensión del veto en casos de genocidio y crímenes de guerra

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México y Francia celebraron un renovado impulso para suspender el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en casos de atrocidades masivas, de acuerdo con una declaración conjunta emitida el 21 de septiembre por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La “Declaración política sobre la suspensión del veto en casos de atrocidades masivas” fue presentada originalmente por ambos países en 2015 y ya suma el respaldo de 128 Estados, luego de que 21 países se sumaran en los últimos cuatro meses.

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Reino Unido se suma como segundo miembro permanente del Consejo

Durante una reunión ministerial en Nueva York, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, anunció el respaldo de su país a la declaración política, convirtiéndolo en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad en asumir este compromiso voluntario.

Gaza, el caso que ha marcado el debate reciente sobre el veto

La admisión de la demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia reaviva la discusión sobre los mecanismos de veto que paralizan al máximo órgano de la ONU ante las crisis humanitarias más graves. REUTERS/Eduardo Munoz

Aunque el comunicado de la SRE no menciona un caso específico, el contexto internacional en el que se da este impulso está marcado por la guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) admitió en enero de 2024 una demanda presentada por Sudáfrica en la que se señala a Israel de presuntos actos de genocidio contra la población palestina, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Israel ha rechazado la acusación y sostiene que su ofensiva militar busca combatir a Hamás, no a la población civil.

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Este caso se ha citado en distintos foros multilaterales como ejemplo de las limitaciones del Consejo de Seguridad para actuar frente a crisis humanitarias, debido al uso del veto por parte de sus miembros permanentes.

La postura de México ante la CIJ

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado su implicación en el caso contra Israel, pero la Cancillería sostiene un lenguaje deliberadamente provisional que evita comprometer al Estado en una calificación legal definitiva Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

De acuerdo con registros de la propia Corte, México presentó en mayo de 2024 una declaración de intervención en el caso Sudáfrica contra Israel, con base en el artículo 63 del Estatuto de la CIJ, que permite a los Estados parte de un tratado participar cuando se discute su interpretación. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que su acción, junto con Chile, responde a la preocupación por la escalada de violencia contra objetivos civiles y la presunta comisión continua de crímenes bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional a partir del 7 de octubre de 2023.

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Según reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha utilizado en dos ocasiones el término “genocidio” para referirse a la situación en Gaza en conferencias públicas, aunque analistas y medios especializados señalan que ello no se ha traducido, hasta el momento, en un reconocimiento formal de ese carácter por parte del Estado mexicano ante instancias internacionales. La Cancillería, de acuerdo con estas mismas fuentes, mantiene un lenguaje que refiere a la “probable comisión” de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, sin emitir una calificación jurídica definitiva.

La postura de Francia: reconocimiento del Estado palestino

La decisión de Macron ante la Asamblea General, que convierte a París en la primera potencia del G7 en dar este paso, redefine las coordenadas de la presión internacional sobre las partes en un conflicto sin resolución a la vista

Francia, por su parte, reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 22 de septiembre de 2025, durante la Asamblea General de la ONU, según el anuncio hecho por el presidente Emmanuel Macron. “Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Próximo y con la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina”, afirmó Macron en su discurso ante el organismo.

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El mandatario también llamó al fin definitivo del conflicto en la Franja de Gaza y reiteró su exigencia a Hamás de liberar a los rehenes que mantiene cautivos desde el 7 de octubre de 2023. La decisión convirtió a Francia en la primera potencia del G7 en tomar esta postura, tras los anuncios similares de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. El gobierno de Israel rechazó la medida, mientras que la Autoridad Palestina la calificó como una decisión “histórica”.

Hasta el momento, ni la ONU ni la CIJ han emitido una sentencia definitiva sobre si los hechos en Gaza constituyen genocidio; el proceso judicial ante la Corte permanece abierto.

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El contexto detrás del impulso diplomático

Los participantes de la reunión ministerial en Nueva York calificaron el respaldo de nuevos países a la declaración política como una muestra de la determinación compartida de proteger la dignidad de la persona humana y promover un multilateralismo más eficaz. México y Francia reafirmaron su intención de seguir movilizando apoyo internacional para prevenir y poner fin a este tipo de crímenes.