México

Otro caso sacude al IMSS: entregan dos recién nacidas a familias equivocadas en Baja California

El incidente en Mexicali ocurre mientras el instituto mantiene abierta la investigación por la muerte de cinco recién nacidos que permanecieron en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango

Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, ofreció personalmente una disculpa a las familias.
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El IMSS en Baja California confirmó un grave error ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali: dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían.

El Instituto reconoció los hechos este 25 de septiembre y ofreció una disculpa a las familias afectadas. El caso ocurre mientras otro expediente relacionado con recién nacidos permanece bajo investigación en Durango.

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IMSS de Baja California reconoce error

A través de una tarjeta informativa, el IMSS confirmó que las dos bebés fueron entregadas de manera equivocada y señaló que asumirá la responsabilidad de atender a las familias.

Un equipo del nivel central se trasladó a Mexicali para ofrecer acompañamiento psicológico, médico y jurídico. Además, el Instituto informó que trabaja junto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para garantizar la vigilancia y acompañamiento de las menores.

Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, ofreció personalmente una disculpa a las familias.

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“Se confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían. A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error”.

La funcionaria también reconoció que hubo una demora en la comunicación con las familias. “También por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda”.

El IMSS aseguró que protegerá la identidad y los datos personales de las bebés y anunció una revisión de los procedimientos utilizados para identificar a las recién nacidas durante la atención obstétrica y neonatal.

Comunicado oficial con el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social y texto explicativo distribuido en cinco puntos
Una tarjeta informativa del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California detalla las medidas tras el intercambio de dos recién nacidas en un hospital de Mexicali. (IMSS)

IMSS nacional abre investigación

El Instituto informó que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Paredes Orozco señaló que el equipo del nivel central permanecerá involucrado en la atención de las familias y que las decisiones relacionadas con las menores deberán tomarse considerando su bienestar.

“Cada decisión se tomará con ellas a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés”.

El IMSS también pidió preservar la privacidad de las familias mientras avanzan las investigaciones. El caso plantea una revisión de los mecanismos utilizados para la identificación y entrega de recién nacidos dentro de la unidad hospitalaria de Mexicali.

El caso Durango sigue bajo investigación

El episodio de Baja California ocurre mientras el IMSS mantiene abierta la investigación por la muerte de cinco recién nacidos que permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

En ese caso, el director del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con familiares de los bebés fallecidos y ofreció disculpas. De acuerdo con el abogado de las familias, Fermín Fernando Flores Ayala, cuatro de las cinco familias participaron en el encuentro.

Zoé Robledo visitó el hospital donde murieron los bebés hace unos días. Crédito: X / @zoerobledo
Zoé Robledo visitó el hospital donde murieron los bebés hace unos días. Crédito: X / @zoerobledo

“Fue la primera vez que recibieron la disculpa que necesitaban. Ninguna persona les había pedido perdón”, declaró el abogado.

El IMSS se comprometió a realizar una investigación independiente de las indagatorias de la Fiscalía General de la República y a brindar atención integral a las familias.

En paralelo, continúa el análisis sobre la posible relación entre una bacteria detectada en cuatro de los cinco recién nacidos y los fallecimientos. El Instituto informó que las muestras fueron enviadas a Ciudad de México para realizar la secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae.

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos mientras continúan las medidas de contención, vigilancia y control.

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