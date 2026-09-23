México

DEA presume “ayuda” a México en el arresto de “Don Flaco”, operador del Cártel de Sinaloa dedicado al tráfico de precursores químicos

José Ángel Rivera Zazueta está acusado en Estados Unidos por tráfico de precursores

Harfuch confirmó que la captura fue realizada en la CDMX. Crédito: @OHarfuch
Harfuch confirmó que la captura fue realizada en la CDMX. Crédito: @OHarfuch
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La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) destacó su colaboración en labores de inteligencia compartidos con las autoridades mexicanas que favorecieron la detención de José Ángel Rivera, alias “Don Flaco”, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la agencia estadounidense aseguró que el intercambio de información “ayudó” a las autoridades para localizar y detener al sujeto, identificado como uno de los presuntos operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

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“Don Flaco” también es señalado como presunto coordinador y financista del tráfico de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos, como parte de sus actividades dentro del cártel.

“La DEA continuará trabajando con nuestros socios internacionales para interrumpir los químicos, el dinero y las redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas mortales”, escribió la agencia.

Operador de “El Mayo” que fue sancionado en 2023 por la OFAC

DEA presume colaboración con México captura de Don Flaco
Foto: Captura de pantalla / X

“Don Flaco” fue detenido este martes en la Ciudad de México como parte del cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra al ser requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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Su captura se derivó del intercambio de información con el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la DEA, que permitió ubicar la alcaldía Cuauhtémoc como su zona de movilidad.

El operativo se desplegó en la colonia Hipódromo, donde los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo ubicaron y arrestaron.

José Ángel Rivera Zazueta fue identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa, con una red de precursores químicos que abarcaba Asia, América, Europa, África y Oceanía.

Jason Antonio López
(Foto: OFAC)

El 30 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Rivera Zazueta por colaborar de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, sancionada previamente el 15 de diciembre de 2021 por enviar precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones de narcotráfico en México.

Las autoridades estadounidenses también señalaron a Rivera Zazueta de mover cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y América Central.

Según registros de la OFAC, Rivera Zazueta utilizaba una segunda identidad bajo el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, documentada en una licencia de conducir con una fotografía distinta a la de sus registros oficiales.

Ese cambio de identidad generaba una CURP diferente, lo que le permitió desplazarse por América, Asia y Europa mientras trasladaba entre 500 y 800 kilos de cocaína a la semana, de acuerdo con la investigación de la periodista Anabel Hernández, autora de La historia Secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa.

Cártel de Sinaloa en Italia (Foto: Guardia Di Finanza)
Cártel de Sinaloa en Italia (Foto: Guardia Di Finanza)

De acuerdo con Hernández, tras la caída de Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó en manos de Rivera Zazueta, convirtiéndose en la pieza central para el ingreso y salida de precursores químicos y narcóticos a través de la capital, al menos desde 2020.

La periodista también reportó que Rivera Zazueta sobornaba con miles de dólares mensuales a miembros de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades aduaneras presentes en el aeródromo. De acuerdo con su relato, se pagaban entre mil y 2 mil dólares por cada kilo de cocaína que lograba cruzar por esa vía.

La droga que llegaba al aeropuerto se distribuía después en bodegas dentro de la Ciudad de México, entre ellas una ubicada en la colonia Roma, según su investigación.

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