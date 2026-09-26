Cuándo estarán listos los trenes México-Pachuca y México-Querétaro, según el gobierno federal. (Crédito: Presidencia)

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Las obras ferroviarias impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han avanzado en el centro y norte del país, con el tren México-Pachuca en 45 por ciento de progreso y México-Querétaro en 31 por ciento, según el reporte por dos años de gobierno en materia ferroviaria presentado el pasado 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Sheinbaum da a conocer cuándo entraría en operación el tren México-Pachuca

Sheinbaum Pardo informó que el próximo año podría quedar lista la primera fase del tren Ciudad de México-Pachuca. La ruta suma 58.24 kilómetros de vía doble electrificada, con una inversión de 47 mil 727 millones de pesos, según detalló el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Sedena, Ricardo Vallejo Suárez.

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Aún está pendiente una licitación de trenes que ahora se fabrican en territorio nacional. La mandataria precisó que las unidades deben incluir 70 por ciento de contenido nacional, como parte de una estrategia para generar cadena de valor alrededor de la infraestructura ferroviaria.

“Estamos buscando el potencial de desarrollo local; los trenes generan una cadena de valor que no solamente es el tren por sí mismo, sino todo lo que se genera alrededor”, explicó la presidenta.

El tren a Querétaro avanza más lento pero con mayor extensión

Obras insignia de trenes podrían iniciar operación en 2027. (Crédito: Presidencia)

El tren Ciudad de México-Querétaro presenta un avance de 30.3 por ciento para completar 232.4 kilómetros, con una inversión de 143 mil 435 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Sedena. Es la ruta más extensa entre los proyectos del centro del país y también la de mayor monto de inversión.

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Sheinbaum destacó el beneficio directo para quienes viajan de forma constante entre ambas ciudades por motivos laborales.

“Intentamos que la gente deje su vehículo; por ejemplo, los que vienen a trabajar muy seguido de Ciudad de México a Querétaro, pues va a ser una maravilla poderse subir al tren. Igual a Pachuca”, señaló.

En cuanto a la liberación de derechos de vía, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, precisó que ya están listos 31.2 millones de metros cuadrados en 54 municipios de ocho entidades. El avance específico para México-Querétaro es de 86 por ciento.

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El resto de la red ferroviaria del gobierno federal

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza, confirmó que ya opera la línea completa del tren “El Insurgente” entre Ciudad de México y Toluca, así como el trayecto de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los avances por ruta, según el corte presentado, muestran distintos ritmos de construcción:

Tren Maya de carga: 67 por ciento

Ciudad de México-Pachuca : 45 por ciento

Ciudad de México-Querétaro : 31 por ciento

Querétaro-Irapuato : 22 por ciento

Saltillo-Nuevo Laredo: 10 por ciento

Lajous Loaeza añadió que este año inicia la construcción de las rutas Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, que en conjunto suman 810 kilómetros adicionales a la red en desarrollo.

Presentan avances de las obras ferroviarias del gobierno de Claudia Sheinbaum. (Crédito: Presidencia)

Sheinbaum recordó que el gobierno federal invierte 750 mil millones de pesos en la construcción de 2 mil 400 kilómetros de trenes de pasajeros, más 100 kilómetros del Tren Maya de carga y una parte del Tren Interoceánico. La mandataria subrayó el efecto en el empleo generado por estas obras.

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“En este momento hay más de 60 mil personas con empleos directos generados por los trenes; si consideramos que un empleo genera más, supongamos uno, pues son 120 mil empleos”, afirmó.

Para la liberación de derechos de vía en los trenes del norte del país, el gobierno federal realizó 98 asambleas con 4 mil 500 personas de 134 ejidos y nueve comunidades indígenas. En esa región, el avance en liberación de derechos alcanza 98 por ciento para AIFA-Pachuca, 98 por ciento para Querétaro-Irapuato y 81 por ciento para Saltillo-Nuevo Laredo.