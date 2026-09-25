Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina: ¿se pueden recibir los dos apoyos en 2026?

Conoce quiénes pueden acceder a ambos apoyos, las fechas de registro y qué beneficio corresponde a cada programa en 2026

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Las familias con niñas y niños que cursan la educación primaria en escuelas públicas de la Ciudad de México pueden acceder a más de un apoyo económico destinado a los estudiantes. Una de las dudas que ha surgido entre madres, padres y tutores es si recibir Mi Beca para Empezar impide obtener también la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares.

De acuerdo con la información proporcionada sobre ambos programas, los apoyos sí pueden combinarse. Es decir, que un estudiante que ya recibe el beneficio de Mi Beca para Empezar también puede acceder al apoyo de la Beca Rita Cetina, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para obtenerlo.

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Esta posibilidad es relevante para las familias que buscan aprovechar los programas disponibles para cubrir algunos de los gastos relacionados con la educación de sus hijos durante el ciclo escolar 2026.

¿Se pueden recibir Mi Beca para Empezar y la Beca Rita Cetina al mismo tiempo?

Sí. Mi Beca para Empezar y la Beca Rita Cetina pueden recibirse de manera simultánea, debido a que se trata de apoyos distintos.

Mi Beca para Empezar corresponde al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México. Por otra parte, la Beca Rita Cetina corresponde a un programa de carácter federal.

La información difundida señala que las madres, padres y tutores cuyos hijos ya reciben el apoyo mensual de Mi Beca para Empezar también pueden acceder a la Beca Rita Cetina destinada a uniformes y útiles escolares para estudiantes de primaria.

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Madres, padres y tutores de estudiantes de primaria en CDMX pueden acceder a Mi Beca para Empezar y la Beca Rita Cetina, siempre que cumplan con los requisitos de cada programa

Por ello, recibir uno de estos beneficios no significa que el alumno quede automáticamente excluido del otro.

¿A quiénes aplica Mi Beca para Empezar?

Uno de los puntos que deben considerar las familias es que Mi Beca para Empezar aplica para estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México.

En el caso de la información proporcionada, el programa se refiere particularmente a niñas y niños que cursan el nivel primaria. Las familias que todavía no han realizado su registro deben tomar en cuenta que tienen como fecha límite el 30 de octubre para completar el procedimiento.

Por ello, madres, padres y tutores deben revisar que el estudiante se encuentre registrado correctamente para poder acceder al apoyo correspondiente.

¿Qué apoyo ofrece la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria?

La Beca Rita Cetina contempla, entre sus beneficios, un apoyo para uniformes y útiles escolares dirigido a estudiantes de primaria.

De acuerdo con la información proporcionada, las familias que ya reciben Mi Beca para Empezar pueden solicitar también este beneficio, por lo que ambos apoyos no son incompatibles.

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En este sentido, es importante distinguir que no se trata de dos pagos correspondientes al mismo programa. Cada beneficio tiene un origen y objetivo diferente: Mi Beca para Empezar corresponde al ámbito de la Ciudad de México, mientras que Rita Cetina es un programa federal.

¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina?

Las familias que todavía no forman parte de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares deben mantenerse atentas al periodo de registro.

La información proporcionada señala que el registro en línea comenzará el 2 de octubre de 2026 para quienes aún no están incorporados al apoyo.

Por ello, madres, padres y tutores deberán revisar las indicaciones correspondientes cuando se habilite el registro y cumplir con los requisitos solicitados para que sus hijos puedan acceder al beneficio.

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¿Qué pasa si el estudiante está en secundaria?

Los apoyos de la Beca Rita Cetina varían de acuerdo con el nivel educativo. En la información proporcionada se señala que, para estudiantes de secundaria, corresponde un apoyo básico de mil 900 pesos.

Por ello, las familias deben identificar correctamente el nivel educativo que cursa el estudiante, ya que el beneficio para uniformes y útiles escolares mencionado en este caso corresponde a primaria.

Madres, padres y tutores de estudiantes de primaria en CDMX pueden acceder a Mi Beca para Empezar y la Beca Rita Cetina, siempre que cumplan con los requisitos de cada programa

Fechas que deben tener presentes las familias

Para quienes buscan obtener ambos apoyos durante 2026, existen dos fechas señaladas en la información proporcionada:

30 de octubre: fecha límite para realizar el registro de Mi Beca para Empezar.

2 de octubre: inicio previsto del registro en línea de la Beca Rita Cetina para quienes todavía no reciben el apoyo de uniformes y útiles escolares.

Estas fechas son especialmente importantes para madres, padres y tutores que todavía no han completado alguno de los procesos.

Mi Beca para Empezar y Rita Cetina no se excluyen

La principal conclusión para las familias es que recibir Mi Beca para Empezar no impide acceder a la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos correspondientes.

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Se trata de dos programas diferentes: uno opera en la Ciudad de México y el otro corresponde al ámbito federal. Por esta razón, los apoyos pueden combinarse en el caso de estudiantes de primaria que sean elegibles para ambos.

Las familias interesadas deben permanecer atentas a los procesos de registro y a la información oficial de cada programa, especialmente ante las fechas previstas para octubre, con el objetivo de no dejar pasar los periodos establecidos.