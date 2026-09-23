Alito Moreno escala la denuncia contra el INE: presenta queja en Suiza por censura y persecución política del gobierno de Sheinbaum. (Foto: redes sociales)

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Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), volvió a denunciar ante un organismo internacional presuntas conductas de acoso y persecución política por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además, señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) de intentos de censura en su contra.

El líder del tricolor publicó a través de sus redes sociales oficiales el procedimiento presentado ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, órgano especializado de la Unión Interparlamentaria (UIP) ubicado en Suiza, donde expuso distintas conductas hacia él e integrantes de su partido, según precisó.

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¿Qué denunció Alito Moreno en Suiza?

Alito Moreno recalcó que de manera pública ha denunciado “el acoso y la persecución política que he señalado públicamente por parte del Estado mexicano”, agregó que estas conductas fueron formalmente denunciadas ante el organismo mencionado, donde incluyó “integrantes de la oposición y voces críticas al gobierno”.

De manera específica, el priista denunció la postura que desde su perspectiva el INE ha tomado, “de pretender censurar nuestras expresiones como legisladores, aun cuando están protegidas por la inmunidad parlamentaria”.

El documento dirigido a la presidenta del Comité, Nominchimeg Odsuren, inicia con una advertencia de la “grave situación que atraviesa actualmente México, en relación con sus instituciones, en lo que consideramos un enorme atentado a la vida democrática de nuestro país, y una persecución política desatada en mi contra”.

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Moreno Cárdenas advierte que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y el de continuidad con Sheinbaum, “se han empezado a destruir todas las instituciones que por años se fueron construyendo en beneficio de los mexicanos y de la vida democrática de México”, donde acusa de manera especifica el desmantelamiento del Poder Judicial.

El dirigente del PRI denunció al INE por presunta censura tras ordenarle retirar publicaciones donde califica a Morena como "narcopartido" y otros adjetivos similares. (Especial)

Llamar “narcopartido” a Morena, el tema principal del INE con Alito

La disputa del líder del PRI con el INE lleva unos meses generando constantes choques y disgustos, debido a que el órgano electoral volvió a reiterar su postura sobre el retiro de publicaciones debido a que Morena -el partido que denunció al tricolor ante el instituto- considera que los mensajes pueden considerarse como “calumnias”.

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El nivel de calificativos por parte de los priistas ha escalado, por lo que los morenistas presentaron la queja ante la comisión correspondiente por mensajes que incluyen adjetivos como: “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “mafiosos”, “cómplices de los cárteles del crimen organizado” y “MORENARCOS”, “Cártel de MORENA”.

Luego de que el INE fallara a favor del gobierno oficialista, Alito Moreno cita en su denuncia en Suiza que la resolución emitida el pasado 22 de septiembre “viola la libertad de opinión y de expresión de un parlamentario de oposición”.

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El dirigente subrayó que la denuncia “ expone a detalle las vulneraciones a derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

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Pese a las criticas, Alito Moreno advirtió que tanto su partido como él seguirán acudiendo a instancias nacionales e internacionales “que correspondan para defender las libertades, la representación popular y el derecho de cualquier mexicano a disentir, expresarse y pensar distinto sin ser perseguido, presionado o censurado”.