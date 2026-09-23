México

Alito Moreno escala la denuncia contra el INE: presenta queja en Suiza por censura y persecución política del gobierno de Sheinbaum

El líder del PRI vuelve a recurrir a organismos internacionales para hacerle frente a las sanciones del Instituto Nacional Electoral mexicano

Alito Moreno escala la denuncia contra el INE: presenta queja en Suiza por censura y persecución política del gobierno de Sheinbaum. (Foto: redes sociales)
Alito Moreno escala la denuncia contra el INE: presenta queja en Suiza por censura y persecución política del gobierno de Sheinbaum. (Foto: redes sociales)
Guardar

Alejandro Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), volvió a denunciar ante un organismo internacional presuntas conductas de acoso y persecución política por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además, señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) de intentos de censura en su contra.

El líder del tricolor publicó a través de sus redes sociales oficiales el procedimiento presentado ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, órgano especializado de la Unión Interparlamentaria (UIP) ubicado en Suiza, donde expuso distintas conductas hacia él e integrantes de su partido, según precisó.

PUBLICIDAD

¿Qué denunció Alito Moreno en Suiza?

Alito Moreno recalcó que de manera pública ha denunciado “el acoso y la persecución política que he señalado públicamente por parte del Estado mexicano”, agregó que estas conductas fueron formalmente denunciadas ante el organismo mencionado, donde incluyó “integrantes de la oposición y voces críticas al gobierno”.

De manera específica, el priista denunció la postura que desde su perspectiva el INE ha tomado, “de pretender censurar nuestras expresiones como legisladores, aun cuando están protegidas por la inmunidad parlamentaria”.

El documento dirigido a la presidenta del Comité, Nominchimeg Odsuren, inicia con una advertencia de la “grave situación que atraviesa actualmente México, en relación con sus instituciones, en lo que consideramos un enorme atentado a la vida democrática de nuestro país, y una persecución política desatada en mi contra”.

PUBLICIDAD

Moreno Cárdenas advierte que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y el de continuidad con Sheinbaum, “se han empezado a destruir todas las instituciones que por años se fueron construyendo en beneficio de los mexicanos y de la vida democrática de México”, donde acusa de manera especifica el desmantelamiento del Poder Judicial.

El dirigente del PRI denunció al INE por presunta censura tras ordenarle retirar publicaciones donde califica a Morena como "narcopartido" y otros adjetivos similares. (Especial)
El dirigente del PRI denunció al INE por presunta censura tras ordenarle retirar publicaciones donde califica a Morena como "narcopartido" y otros adjetivos similares. (Especial)

Llamar “narcopartido” a Morena, el tema principal del INE con Alito

La disputa del líder del PRI con el INE lleva unos meses generando constantes choques y disgustos, debido a que el órgano electoral volvió a reiterar su postura sobre el retiro de publicaciones debido a que Morena -el partido que denunció al tricolor ante el instituto- considera que los mensajes pueden considerarse como “calumnias”.

El nivel de calificativos por parte de los priistas ha escalado, por lo que los morenistas presentaron la queja ante la comisión correspondiente por mensajes que incluyen adjetivos como: “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “mafiosos”, “cómplices de los cárteles del crimen organizado” y “MORENARCOS”, “Cártel de MORENA”.

Luego de que el INE fallara a favor del gobierno oficialista, Alito Moreno cita en su denuncia en Suiza que la resolución emitida el pasado 22 de septiembre “viola la libertad de opinión y de expresión de un parlamentario de oposición”.

El dirigente subrayó que la denuncia “ expone a detalle las vulneraciones a derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas y pide a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza

Pese a las criticas, Alito Moreno advirtió que tanto su partido como él seguirán acudiendo a instancias nacionales e internacionales “que correspondan para defender las libertades, la representación popular y el derecho de cualquier mexicano a disentir, expresarse y pensar distinto sin ser perseguido, presionado o censurado”.

Temas Relacionados

Alito MorenoPRIINEClaudia SheinbaumMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El músculo que muchos olvidan en el gimnasio: cómo trabajar las pantorrillas sin sobrecargar el tendón de Aquiles

Fortalecer las pantorrillas ayuda a correr y saltar mejor, siempre que se respete el descanso

El músculo que muchos olvidan en el gimnasio: cómo trabajar las pantorrillas sin sobrecargar el tendón de Aquiles

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 16:33 horas, a una distancia de 42 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 123.2 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

David Faitelson demeritó la iniciativa del Senado para que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX: “Los políticos no lo van a regresar”

El senador Clemente Castañeda argumentó la importancia de regularizar las estructuras deportivas para mejorar las oportunidades a todos los clubes y categorías

David Faitelson demeritó la iniciativa del Senado para que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX: “Los políticos no lo van a regresar”

Desarticulan en Filadelfia, EEUU, una red de cocaína abastecida presuntamente por un cártel mexicano

Las autoridades federales de Estados Unidos decomisaron cargamentos valorados en 17 millones de dólares y capturaron a diez personas involucradas en el tráfico masivo de sustancias ilícitas que abastecía las calles

Desarticulan en Filadelfia, EEUU, una red de cocaína abastecida presuntamente por un cártel mexicano

Temblor hoy 23 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 23 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y EEUU para capturar a Don Flaco: “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”

Desarticulan en Filadelfia, EEUU, una red de cocaína abastecida presuntamente por un cártel mexicano

Pobladores y transportistas bloquean carretera en Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde señalado por narcovínculos

Persecución termina con decomiso de 25 toneladas de cerveza robada en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade regresa a la televisión y conmueve con mensaje en vivo: “Me voy a morir”

Yolanda Andrade regresa a la televisión y conmueve con mensaje en vivo: “Me voy a morir”

Tom Cruise elogió a la hija de Alan Tacher en plena alfombra roja y desató la emoción del conductor

Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años con más de 60 actividades gratis: fechas, conciertos, talleres y autores invitados a la Fiesta de los Libros

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

La música de Hans Zimmer llega a la UNAM: fecha y horario para escuchar los temas de Gladiador e Interstellar

DEPORTES

En su llegada a Valencia, Javier Aguirre confiesa a qué jugador de la Selección Mexicana se llevaría a Europa

En su llegada a Valencia, Javier Aguirre confiesa a qué jugador de la Selección Mexicana se llevaría a Europa

David Faitelson demeritó la iniciativa del Senado para que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX: “Los políticos no lo van a regresar”

De la gloria a un severo accidente: el difícil recuerdo de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán

Javier Aguirre aclara su relación con Pol Lorente para llevarlo al Valencia y abandonar al Tri de Rafa Márquez: “Respeto procesos”

El Piojo Alvarado se conmueve al recordar a la afición mexicana durante el Mundial: “Me daban ganas de llorar”