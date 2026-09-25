México

Estas son las fechas y sedes de las proyecciones gratis de “Elton John en Río 1995” en CDMX y Guadalajara

Las funciones incluyen interpretaciones de “Your Song”, “Rocket Man” y “I’m Still Standing”, como antesala a los conciertos de despedida del artista en México

Elton John
Las funciones incluyen interpretaciones de "Your Song", "Rocket Man" y "I'm Still Standing", como antesala a los conciertos de despedida del artista en México. (Universal Music Group)
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Elton John en Río de Janeiro llega a la pantalla grande en México con proyecciones gratuitas en la Ciudad de México y Guadalajara, previo a los conciertos del artista británico en el Estadio Banorte este 2 y 3 de octubre. Las funciones forman parte de la iniciativa The Rocket Club.

El material que se proyectará corresponde al concierto que Elton John ofreció en Brasil en 1995, durante el cierre de su gira Made in England Tour. Fue su primera presentación formal en territorio brasileño y quedó filmada ante una multitud en el Estádio do Flamengo, en Río de Janeiro.

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El registro, titulado Elton John: Live at Estádio do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil, tiene una duración de 1 hora 32 minutos. En la actuación participan Davey Johnstone y John Jorgenson en guitarras, Charlie Morgan en batería, David Paton en bajo y Guy Babylon en teclados, además de Elton John en voz y piano.

El repertorio abarca piezas del álbum que el artista tenía vigente en ese momento, junto con interpretaciones en vivo de temas como “Your Song”, “Rocket Man”, “Sacrifice” e “I’m Still Standing”.

Las proyecciones se realizan en cuatro sedes de CDMX y Jalisco

Elton John
La exhibición del concierto grabado en Brasil antecede a las presentaciones del músico británico este 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte. (Universal Music Group)

Las funciones de Elton en Río, 1995 se llevarán a cabo en cuatro locaciones distintas entre la Ciudad de México y Jalisco. En la capital del país, la sede será la Cineteca Nacional, en su Foro al Aire Libre de Chapultepec, con proyecciones el 30 de septiembre y el 1 de octubre, ambas a las 18:00 horas.

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En Jalisco, las funciones se dividen en dos espacios. La Sala Cineforo de Guadalajara ofrecerá la proyección el 30 de septiembre a las 19:30 horas, mientras que la Cineteca Nacional UdeG, ubicada en Zapopan, tendrá su función el 1 de octubre, también a las 19:30 horas.

El acceso es gratuito mediante suscripción o en taquilla

Los boletos para las cuatro sedes no tienen costo. Los interesados pueden obtenerlos suscribiéndose a The Rocket Club, el club de fans oficial de Elton John, o de manera presencial en las taquillas de cada locación el día del evento, hasta agotar existencias.

La iniciativa se presenta como antesala a los conciertos que el músico ofrecerá en el Estadio Banorte de la Ciudad de México este 2 y 3 de octubre, dentro de sus presentaciones de despedida en México.

Con más de treinta años de distancia entre el registro original y su exhibición actual, la proyección funciona como un repaso a un momento particular de la carrera del artista, previo a su regreso a los escenarios mexicanos.

Elton John regresa a México con dos conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, su primera visita al país en 14 años, dentro de un proyecto llamado Farewell to Mexico.

El acceso a las proyecciones se obtiene mediante suscripción a The Rocket Club o en taquilla el día del evento, hasta agotar existencias.
El acceso a las proyecciones se obtiene mediante suscripción a The Rocket Club o en taquilla el día del evento, hasta agotar existencias.

El músico británico acumula más de 4,600 presentaciones en 80 países

Nacido como Reginald Kenneth Dwight el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra, Elton John inició su carrera en 1962. Desde su primera gira en 1970 suma más de 4,600 presentaciones en más de 80 países y ha vendido más de 327 millones de discos.

Su segundo álbum, homónimo, lo lanzó a la fama en 1970 con el tema “Your Song”. En 1973 llegó Goodbye Yellow Brick Road, considerado su trabajo más relevante en ventas y crítica, con canciones como “Bennie and the Jets” y “Candle in the Wind”.

Elton John logró siete álbumes número uno entre 1972 y 1975, un periodo de éxito solo superado por The Beatles en esa época. Acumula 67 entradas en el Hot 100 estadounidense, incluidas nueve canciones en el primer lugar y 29 dentro del top 10.

Su sencillo “Candle in the Wind 1997” es el más vendido en formato físico de la historia, con más de 33 millones de copias. En 1994 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

El cantante ganó cinco premios Grammy, dos premios Óscar por mejor canción original —uno compartido con Tim Rice por “Can You Feel the Love Tonight” de El Rey León y otro con Bernie Taupin por “(I’m Gonna) Love Me Again” de Rocketman— además de un Tony por Aida.

Elton John
El artista británico no pisaba un escenario en la Ciudad de México desde 2012. Ahora regresa con dos noches en el Estadio Banorte. (Elton John)

En enero de 2024 se sumó al grupo EGOT tras ganar un Emmy por su especial Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, con lo que completó las cuatro distinciones: Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

En 1996, la reina Isabel II lo nombró caballero tras reconocerlo como Comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música y sus labores caritativas.

Los shows en el Estadio Banorte en CDMX cierran una deuda pendiente desde la pandemia

La pandemia impidió que Elton John incluyera a México en su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road Tour. Los conciertos del 2 y 3 de octubre no forman parte de ese recorrido mundial, sino que constituyen un proyecto independiente dirigido al público mexicano.

El músico, de 79 años, describió las presentaciones como un gesto directo hacia sus seguidores en el país. En un video difundido en sus redes sociales confirmó que prepara “un repertorio especial” para ambas fechas.

Los boletos se pusieron a la venta a través de Superboletos, con precios que van desde 990 hasta 16,000 pesos, más cargos por servicio. Las presentaciones tienen lugar en el recinto antes conocido como Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte.

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