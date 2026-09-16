Dejan de ingresar a las arcas públicas 47 mil millones pesos por subsidios a combustibles

El gobierno esta dejando de captar más de 47 mil millones de pesos por el estímulo al IEPS a combustibles. Crédito: Roberto Téllez / El Sol de Córdoba

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Actualmente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado de captar 47 mil 300 millones de pesos derivado de la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) del diésel y gasolina.

Lo anterior, fue revelado en un análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

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De acuerdo con el IMEF, desde el pasado 21 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica un estímulo fiscal a los combustibles para contener los precios, primordialmente, del diésel, con el objetivo de frenar presiones inflacionarias.

Subsidios a combustibles merman las finanzas públicas

El análisis IMEF fue contundente al afirmar que el estímulo al diésel continuará mermando las finanzas públicas los siguientes meses y mientras se siga prolongando el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

“Se estima que, hasta el 30 de junio, el monto acumulado del estímulo superó los 47 mil 300 millones de pesos, y los datos más recientes de julio y agosto muestran que el estímulo dirigido al diésel continuará mermando los ingresos de la hacienda pública en los próximos meses.

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“Estamos ante un mecanismo de contención de precios que, si la volatilidad internacional persiste, tendrá un costo fiscal creciente”, reza el documento “La guerra entre Estados Unidos e Irán dispara la volatilidad petrolera y encarece el ‘escudo fiscal’ de México”.

Consecuencia de la inestabilidad y encarecimiento del petróleo

El IMEF advierte que el encarecimiento y la inestabilidad del crudo, derivados de la guerra entre Estados Unidos e Irán, se trasladan a los precios de importación de los combustibles.

En ese sentido, el precio promedio estimado de importación de gasolina pasó de 20.4 pesos por litro en 2025 a 22.3 pesos entre enero y agosto de 2026, un aumento de 9 por ciento. La desviación estándar, en cambio, se disparó 111 por ciento: pasó de 1.0 a 2.1 pesos por litro.

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La deuda de Pemex a proveedores y contratistas fue restructurada para terminar de pagar en 2033. Crédito: Getty Images

“El caso del diésel es todavía más severo. Su precio promedio de importación pasó de 22.1 a 24.2 pesos por litro -también un incremento de 9 por ciento-, pero su volatilidad creció 150 por ciento, de 1.1 a 2.9 pesos por litro.

“Para los importadores mexicanos, la combinación de precios más altos y mercados más erráticos ha complicado de forma significativa la toma de decisiones comerciales”, agrega el análisis.

Desde el punto de vista de Margarita Pérez Miranda, presidenta del Comité de Energía e Infraestructura del IMEF, la sostenibilidad del estímulo es una de las variables más importantes para las finanzas públicas y para la certidumbre del sector energético de México.

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Presión alcanza a empresas y finanzas públicas

El alza en el precio internacional del diésel obligó a la Secretaría de Hacienda a llevar al límite el estímulo fiscal al IEPS, mientras los empresarios lidian con márgenes de ganancia cortos ante el precio tope a los combustibles. La medida busca evitar un impacto en la inflación.

En el caso del diésel, para la semana del 12 al 18 de septiembre el estímulo fiscal es de 100 por ciento, con un complemento de 0.15 pesos por litro. Esto implica que la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora dejará de recaudar alrededor de 7.36 pesos por cada litro vendido, respecto al IEPS aplicable sin el subsidio.

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“Este mecanismo ya alcanzó su límite. Con el IEPS en cero (pesos), no queda margen fiscal para amortiguar nuevas alzas. Cualquier incremento adicional en el precio terminal —ya sea en Pemex o en privados— se trasladará directamente al consumidor”, explicó a EL CEO el especialista en Energía, Ramses Pech.

El apoyo gubernamental reduce parte del alza internacional, pero no evita nuevos incrementos al consumidor. (FOTO: La Tribuna)

Alza al precio del diésel impactaría de manera inmediata

Un alza en el precio del diésel impacta de manera inmediata en la economía del país, pues el combustible es utilizado en el transporte de carga, el sector agrícola, la industria e incluso en algunas unidades de transporte de personas.

“Mantener el precio actual requeriría subsidios directos de magnitud insostenible. Por lo tanto, bajo un escenario de barril alto y prolongado, México no podrá sostener indefinidamente el precio de 27 pesos por litro. El ajuste es inevitable y deberá gestionarse con responsabilidad para evitar impactos inflacionarios y fiscales mayores”, agregó Pech.

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El tema de los subsidios a los combustibles comienza a poner en jaque al gobierno de Sheinbaum, y mientras se siga prolongando el pleito entre Estados Unidos e Irán la situación se puede poner peor.