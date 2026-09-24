México

Rompen cristales de vehículo tras percance vial en avenida Revolución: SSC-CDMX investiga a policías por omisiones

Dos hombres que acompañaban al conductor de un camión de transporte público son buscados por las autoridades

Un automovilista grabó la agresión ocurrida sobre la avenida Revolución, en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. En las imágenes se observa la ventana dañada del vehículo por uno de los sujetos ante la presencia de agentes de la policía de tránsito

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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos hombres rompen los cristales de un vehículo sobre avenida Revolución, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, luego de un percance vial en el que estuvieron involucrados una camioneta de color rojo y un camión de transporte público.

Ante la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya tomó conocimiento de los hechos y que se realizan acciones para localizar a los dos sujetos que participaron en la agresión.

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Percance vial terminó en agresión

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, policías de Tránsito acudieron para atender un percance vial entre una camioneta roja y una unidad de transporte público.

La situación escaló después del incidente, cuando dos personas que acompañaban al conductor del camión intervinieron en el conflicto y presuntamente comenzaron la agresión contra el otro vehículo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los dos hombres golpeando y rompiendo los cristales de la camioneta, en un hecho que generó cuestionamientos sobre la actuación de los policías que se encontraban en el lugar.

La dependencia capitalina señaló que el caso ya es investigado para determinar qué ocurrió durante el conflicto y establecer las responsabilidades correspondientes.

Conductor y uno de los acompañantes fueron ubicados

Agresión automovilista CDMX
Agresión automovilista CDMX (@c4jimenez/X)

Como parte del seguimiento, personal de la SSC logró ubicar al conductor del transporte público y a uno de los sujetos que estuvieron presentes durante los hechos.

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Ambos fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir declaración sobre lo ocurrido y proporcionar información que permita identificar a los dos hombres que aparecen en las imágenes y que son señalados como los agresores.

La SSC indicó que, de manera paralela, continúan las labores para localizar a los involucrados. Para ello, se cuenta con el apoyo del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, con el objetivo de recabar información que permita avanzar en su ubicación.

La investigación busca esclarecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades derivadas de la agresión ocurrida después del percance vial.

SSC abre investigación contra policías por omisiones

Agresión automovilista CDMX
Agresión automovilista CDMX (especial)

Además de las acciones para localizar a los presuntos agresores, la SSC informó que su Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación administrativa interna.

El objetivo es establecer si los policías que atendieron el incidente incurrieron en omisiones o incumplieron los protocolos de actuación establecidos para este tipo de situaciones.

La dependencia confirmó que los elementos involucrados ya fueron identificados y citados para rendir su declaración, como parte de la investigación interna.

De esta manera, el caso contempla dos líneas de investigación: por un lado, la localización de los hombres que presuntamente participaron en la agresión contra el vehículo y, por otro, la actuación de los policías que atendieron el conflicto vial.

Buscan llevar a los agresores ante las autoridades

La SSC aseguró que mantiene las labores de búsqueda de los dos hombres que aparecen en el video y que continuará con las investigaciones correspondientes.

La dependencia señaló que los hechos no quedarán impunes y que, una vez localizados, los presuntos agresores serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

El caso ocurrió en una de las principales vialidades de la zona de Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, y tomó relevancia después de que las imágenes de la agresión comenzaron a difundirse en redes sociales.

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