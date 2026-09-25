Más de 85 mil mujeres adolescentes tuvieron hijos en 2025, reporta INEGI: 6 mil tenían menos de 15 años

Hay alerta ante la cantidad de niñas que han sido madres en la capital del país - crédito Colprensa

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Durante 2025 se registraron 85 mil 357 nacimientos en México cuyas madres fueron mujeres de entre 10 y 17 años de edad, de acuerdo con el reporte de la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR), que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A esto se suma que del total de nacimientos de madres adolescentes, 5 mil 876 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años.

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Detalló que del total de nacimientos de madres adolescentes, 111 correspondieron a niñas de 10 años; 140, de 11 años; 244, de 12 años; 934, de 13 años, y 4 mil 447, de 14 años.

Los restantes, es decir, 79 mil 481 nacimientos fueron de madres de 15 años, con 13 mil 225; 27 mil 262, a madres de 16 años, y 38 mil 994, a adolescentes de 17 años.

Por entidad federativa de registro, Chiapas presentó la tasa más alta de nacimientos de madres de 10 a 17 años, con 18.5 por cada mil mujeres de ese rango de edad, seguida de Oaxaca, con 12.5, y Puebla, con 12.2.

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En contraste, las tasas más bajas se observaron en Ciudad de México, con 4.2; Nuevo León, con 5.2, e Hidalgo y Quintana Roo, ambas con 6.8.

En números absolutos, el Estado de México registró 9 mil 833 nacimientos de madres de 10 a 17 años; Chiapas, 8 mil 938; Puebla, 5 mil 867; Jalisco, 5 mil 633; Veracruz, 5 mil 389, y Guanajuato, 4 mil 326.

Reportan más de 1.6 millones de nacimientos a nivel nacional

En total, las Oficialías del Registro Civil registraron un millón 678 mil 532 nacimientos en 2025. La tasa de nacimientos registrados fue de 47.7 por cada mil mujeres de 15 a 49 años, el mismo nivel que en 2024.

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No todos los nacimientos inscritos ocurrieron durante 2025. Del total registrado, 63.1 por ciento ocurrió ese año; 17.6 por ciento, en 2024, y el resto en años previos.

En números absolutos, un millón 58 mil 332 de los nacimientos registrados correspondieron a ocurrencias de 2025, mientras que 295 mil 370 ocurrieron en 2024.

Las entidades con las tasas más altas de nacimientos registrados por cada mil mujeres de 15 a 49 años fueron Baja California, con 86.6; Chiapas, con 83.9, y Durango, con 61.0.

Las menores tasas se reportaron en Ciudad de México, con 31.1; Yucatán, con 35.9, y el Estado de México, con 36.1.

Respecto a la residencia habitual de las madres, 52.5 por ciento vivía en localidades de 15 mil o más habitantes y 32.4 por ciento en localidades con menos de 15 mil habitantes.

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En 15.1 por ciento de los casos no se especificó la residencia habitual a nivel de localidad.

Características de los partos y los registros

Del total de nacimientos registrados, 98.3% correspondió a partos simples y 1.7% a partos dobles; además, se excluyeron 632 casos de partos triples o más en esa distribución porcentual.

La mayoría de los partos, 83.9%, fue atendida en un hospital o clínica. El 3.9% se atendió en domicilio particular; 0.3%, en otro lugar, y en 11.9% de los registros no se especificó el sitio de atención.

El personal médico atendió 83.3% de los partos, mientras que el personal de enfermería, partera o partero atendió 4.1%. En 12.3% de los casos no se especificó quién atendió el parto.

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En 78.9 por ciento de los registros acudieron ambos padres; en 12.9% compareció únicamente la madre. El resto correspondió al padre, otra persona, el registro directo de la persona registrada o casos no especificados.

Personas registradas y perfil de las madres

De las personas registradas, 50.5 por ciento fueron hombres y 49.5 por ciento mujeres; en siete casos no se especificó el sexo. Esto representó 101.9 nacimientos de hombres por cada cien nacimientos de mujeres.

El 99.5% de las personas fue registrada con vida, mientras que 0.5 por ciento correspondió a casos en que la persona ya había fallecido al momento del registro.

Además, 78.5% de las personas registradas tenía menos de un año de edad; 4 por ciento tenía un año; 2.3%, dos años; 3.9 por ciento, entre tres y cinco años, y 11.3% tenía seis años o más.

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Las madres de entre 20 y 24 años concentraron 22.3 por ciento del total de nacimientos registrados, seguidas por las de 25 a 29 años, con 21.9%. Las madres menores de 15 años representaron 0.4 por ciento del total.

La unión libre fue la situación conyugal más frecuente entre las madres, con 46.2 por ciento; seguida del matrimonio, con 22.7%, y la soltería, con 17.1 por ciento.

En escolaridad, 29.1 por ciento de las madres reportó secundaria o equivalente y 24.7% preparatoria o equivalente. El 15.5% tenía estudios profesionales; 12.4%, primaria; 1.4% no tenía escolaridad, y 16.6 por ciento no especificó su nivel educativo.

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Asimismo, 55.7 por ciento de las madres declaró no trabajar al momento del registro; 30.5 por ciento indicó que sí trabajaba y 13.8 por ciento no especificó su condición de actividad.

Datos sobre los padres

Entre los padres, el grupo de edad con mayor proporción fue el de 25 a 29 años, con 18.7%, seguido por el de 30 a 34 años, con 17.5%. Los padres menores de 15 años representaron 0.1 por ciento.

El 26.6% contaba con secundaria o equivalente; 21.3% tenía preparatoria o equivalente; 12.5%, primaria; 12.8 por ciento, estudios profesionales, y 1.2% no tenía escolaridad.

El 76.8% de los padres declaró trabajar al momento del registro; 1.3% dijo no trabajar y 21.9% no especificó su condición.

Entre quienes reportaron su posición laboral, 60.5% no se identificó como empleado, 14.9% como jornalero o peón, 9.5% como obrero y 13.2% como trabajador por cuenta propia.

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La ENR se elabora anualmente con registros administrativos captados por las Oficialías del Registro Civil en el proceso de emisión de actas de nacimiento. Para los resultados de 2025, el INEGI reportó información suministrada por 4 mil 913 fuentes informantes en el país.