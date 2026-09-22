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Tres hombres asaltaron un camión en la México-Puebla para robar más de dos millones de pesos en whisky: los condenaron a 120 años de cárcel

Un testigo alertó a los agentes federales mientras los delincuentes desenganchaban la carga sobre la autopista México-Puebla, lo que permitió su captura inmediata

Tres hombres asaltaron un camión en la México-Puebla para robar más de dos millones de pesos en whisky: los condenaron a 120 años de cárcel. FGJEM
Tres hombres asaltaron un camión en la México-Puebla para robar más de dos millones de pesos en whisky: los condenaron a 120 años de cárcel. FGJEM
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Un tribunal del Estado de México impuso una sentencia de 120 años de prisión contra tres hombres que participaron en un secuestro exprés con fines de robo dirigido a un chofer y su custodio, a quienes privaron de la libertad para apoderarse de un cargamento de whisky valuado en más de dos millones de pesos. El hecho ocurrió en la autopista México-Puebla y terminó con la detención de los responsables por elementos de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la Autoridad Judicial dictó la condena contra Alfonso García Figueroa, Miguel Benjamín Castañeda Alonso y Feliciano Ortiz Alonso, tras acreditar su responsabilidad en el delito. Los tres sentenciados también perdieron sus derechos civiles y políticos como parte de la resolución.

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Cómo ocurrió el secuestro exprés en la autopista México-Puebla

Los hechos se registraron el 18 de julio de 2024, cuando la víctima conducía un tractocamión marca Freightliner, de color blanco, acoplado a dos portacontenedores de colores rojo y azul. La unidad transportaba mil 452 cajas de botellas de whisky, con un valor de dos millones 301 mil 389 pesos, y circulaba escoltada por un automóvil tipo Versa de color gris.

El recorrido se desarrollaba con normalidad hasta que, a la altura de la colonia Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Ixtapaluca, el vehículo de custodia le cerró el paso al tractocamión sin motivo aparente. De ese automóvil descendieron García Figueroa, Castañeda Alonso y Ortiz Alonso, mientras que de una camioneta tipo Suburban bajaron otros dos sujetos armados.

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Un camión blanco con contenedores rojo y azul está detenido en el acotamiento de una carretera junto a patrullas con luces de emergencia.
Tres hombres asaltaron un camión en la México-Puebla para robar más de dos millones de pesos en whisky: los condenaron a 120 años de cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un secuestro exprés con fines de robo consiste en privar de la libertad a una víctima durante un lapso breve para despojarla de bienes o mercancía, sin que medie una negociación de rescate prolongada. En este caso, los agresores sometieron al chofer y a su custodio para trasladar el cargamento de whisky a otra unidad, aunque la maniobra fue detectada antes de concretarse.

El sometimiento de las víctimas y el intento de traslado de la carga

Los agresores amedrentaron al operador de la unidad y, bajo amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir a la parte trasera del automóvil gris. En ese mismo vehículo ya se encontraba privado de la libertad el custodio que había conducido el Versa durante el recorrido.

Con ambas víctimas retenidas, García Figueroa, Castañeda Alonso y Ortiz Alonso avanzaron unos metros con el tractocamión y procedieron a desenganchar los portacontenedores.

Sin embargo, un custodio adicional que circulaba en un vehículo distinto se percató de la maniobra en curso. Ese testigo alertó de inmediato a elementos de la Guardia Nacional, que se encontraban en la zona y pudieron intervenir antes de que los responsables lograran huir con el cargamento.

La detención en flagrancia y la sentencia final

Los elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los tres sujetos en flagrancia tras la alerta recibida. García Figueroa, Castañeda Alonso y Ortiz Alonso fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente para el inicio de la investigación formal.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Tres hombres asaltaron un camión en la México-Puebla para robar más de dos millones de pesos en whisky: los condenaron a 120 años de cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de la zona, donde quedaron a disposición de un juez. Desde ese momento, el caso pasó a la etapa judicial, en la que el Ministerio Público debió presentar las pruebas recabadas durante la detención.

Tras el proceso legal correspondiente, la Autoridad Judicial determinó la responsabilidad penal de los tres sujetos en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Como resultado, dictó una sentencia condenatoria de 120 años de prisión contra cada uno de ellos.

Además de la pena privativa de la libertad, la resolución judicial incluyó la suspensión de los derechos civiles y políticos de los tres sentenciados.

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