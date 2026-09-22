Drácena marginata: la planta de interior que ayuda a filtrar toxinas y necesita poco riego

Características de la Drácena marginata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NASA documentó a finales de los años 80 que la Dracaena marginata —el árbol dragón de Madagascar— absorbe benceno, formaldehído y tricloroetileno del aire de espacios cerrados.

Lo hizo en cámaras herméticas donde midió tasas de eliminación de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en condiciones de luz interior.

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La especie interesa porque combina esa capacidad con una resistencia a la sequía que la hace viable en hogares y oficinas con mantenimiento mínimo, según el Missouri Botanical Garden, la Royal Horticultural Society (RHS) y la Universidad de Florida (UF/IFAS).

El NASA Clean Air Study: qué midió y qué encontró en 1989

El informe técnico NASA-TM-101766, titulado Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement y elaborado junto con la Associated Landscape Contractors of America, colocó ejemplares de D. marginata en cámaras selladas con concentraciones controladas de VOC.

Los resultados para la especie fueron: 1.264 μg/h de benceno removidos, 853 μg/h de formaldehído y 1.137 μg/h de tricloroetileno. El estudio también registró eliminación de xileno y tolueno, pero no de amoníaco.

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El mecanismo no se limita a las hojas. La NASA explicó que raíces, sustrato y microorganismos del entorno radicular degradan los compuestos orgánicos y los convierten en tejido vegetal o metabolitos menos nocivos.

El mismo informe propuso que sistemas integrados de plantas con filtros de carbono activado podrían controlar altas concentraciones de contaminantes en ambientes sellados, aunque advirtió que su aplicación doméstica requeriría diseños específicos.

La NASA analizó la Drácena marginata por su capacidad para remover benceno y formaldehído. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el efecto real en viviendas es más modesto que en laboratorio

Un informe de Green Plants for Green Buildings de 2014 evaluó 28 especies y encontró que Hemigraphis alternata, Hedera helix, Hoya carnosa y Asparagus densiflorus superaban a la mayoría en tasas de remoción, con rangos de 26 a 44 mg·m⁻³·m⁻²·h⁻¹ de VOC totales.

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La diferencia entre laboratorio y hogar es estructural: en una vivienda, el volumen de aire es mayor, las fuentes de VOC son múltiples y la luz disponible suele ser inferior a la de las cámaras experimentales.

La investigadora de la RHS Eleni Blanusa ha señalado que la contribución de plantas individuales a la remoción de VOC en interiores con luz típica es relativamente baja, y que se necesitan niveles de iluminación más altos o un número mayor de plantas para producir un efecto apreciable.

La función de D. marginata como depuradora de aire debe entenderse, por tanto, como una medida complementaria.

Las directrices de calidad de aire residencial de Health Canada priorizan la reducción de fuentes emisoras, la ventilación y la filtración mecánica como intervenciones principales; las plantas actúan como refuerzo, no como sustituto.

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Origen tropical y morfología que explican su adaptación a interiores

El Missouri Botanical Garden registra que D. marginata es nativa de Madagascar y Mauricio, dos islas del océano Índico con clima tropical.

Esa procedencia condiciona sus preferencias: temperaturas estables de entre 18 y 30 °C (65 y 86 °F), luz indirecta y suelos con buen drenaje.

La Universidad de Florida precisa que la especie se adapta a las zonas de rusticidad USDA 10B a 11, lo que la confina al cultivo en exterior solo en regiones muy cálidas. En climas templados, su destino natural es el interior.

Morfológicamente, el Missouri Botanical Garden la describe como un arbusto perenne de hoja ancha con tallos delgados y curvos rematados por rosetas de hojas lanceoladas, verde oscuro con bordes rojizos o púrpuras.

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En condiciones óptimas de exterior puede alcanzar entre 4,5 y 6 metros; en maceta de interior, la altura habitual se sitúa entre 1,5 y 2 metros.

UF/IFAS señala que, con buena luz, la planta puede crecer hasta 45 centímetros al año en sus primeras etapas, lo que la convierte en una de las mejores opciones arbóreas para interiores con iluminación reducida.

El Missouri Botanical Garden registra que D. marginata es nativa de Madagascar y Mauricio, dos islas del océano Índico con clima tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riego: el exceso de agua es el principal riesgo de cultivo

La tolerancia a la sequía de D. marginata está documentada tanto por el Missouri Botanical Garden como por UF/IFAS, que la clasifican como planta de mantenimiento bajo apta para contenedores con riego irregular.

La Universidad Clemson, a través de su Home & Garden Information Center (HGIC), establece la regla práctica: esperar a que la superficie del sustrato esté seca al tacto antes de volver a regar. La guía de la RHS añade que deben secarse al menos los primeros 5 centímetros de compost entre riegos.

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Ambas instituciones coinciden en que la pudrición de raíces causada por suelos mal drenados y riegos excesivamente frecuentes es la principal causa de muerte en esta especie.

El patrón recomendado implica reducir la frecuencia de riego entre otoño y finales de invierno, cuando el crecimiento se ralentiza.

Fluoruro en el agua: un factor que daña el follaje

La RHS advierte que el agua corriente con alto contenido de fluoruro puede provocar puntas marrones en las hojas, y recomienda usar agua de lluvia o filtrada para mantener la acidez del sustrato.

La Universidad Clemson refuerza esa indicación desde el ángulo nutricional: sugiere mantener el pH del suelo entre 6,0 y 6,5 y evitar fertilizantes con superfosfato, que suelen contener niveles elevados de fluoruro. La fertilización mensual en primavera y verano cubre las necesidades de la planta sin excesos.

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El sustrato ideal, según el Missouri Botanical Garden y la RHS, combina textura media, materia orgánica y drenaje rápido.

La RHS recomienda compost sin turba de base lomosa; UF/IFAS confirma que la especie tolera suelos arcillosos y arenosos, pero siempre con buena capacidad de drenaje y sin acumulación de agua en la base de la maceta.

Recomendaciones de Infobae para los cuidados esenciales de la Drácena marginata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ASPCA: tóxica para perros, gatos y caballos

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) clasifica a Dracaena marginata como tóxica para perros, gatos y caballos en sus dos fichas de referencia: la del “red-marginated dracaena” y la del “Madagascar dragon tree”.

La toxicidad se atribuye a la presencia de saponinas. Los signos clínicos descritos por la organización incluyen vómitos (en ocasiones con sangre), depresión, anorexia, hipersalivación y midriasis en gatos. En perros, se agregan incoordinación y debilidad.

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La ASPCA recomienda contactar de inmediato con un veterinario o con su línea de control de intoxicaciones ante cualquier sospecha de ingestión. La RHS añade, por su parte, que todas las partes de la planta son tóxicas, lo que extiende la precaución a hogares con niños pequeños.

Esta condición toxicológica es el contrapeso directo de sus virtudes ambientales: D. marginata no es una planta apta para espacios donde mascotas o niños puedan masticar sus hojas o tallos, y debe ubicarse en lugares elevados o inaccesibles si se decide incorporarla al hogar.

La Drácena marginata necesita poco riego y puede ayudar a reducir ciertos contaminantes del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una planta de bajo mantenimiento con límites y precauciones

La Drácena marginata reúne características que explican su uso frecuente en interiores: tolera riegos espaciados, se adapta a la luz indirecta y puede contribuir de forma limitada a la reducción de algunos VOC.

Su cuidado depende de evitar el encharcamiento, mantener un sustrato drenante y considerar su toxicidad antes de ubicarla en hogares con mascotas o niños pequeños.