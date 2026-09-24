Presidente de Corea del Sur llega a México: se reunirá con Sheinbaum para abordar comercio, inversión e IA

El mandatario surcoreano arribó este miércoles tras concluir su participación en la Asamblea General de la ONU. Crédito: SRE

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El presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, ya se encuentra en México para realizar una visita de Estado y sostener este jueves 24 de septiembre un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El mandatario surcoreano arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) acompañado de su esposa, Kim Hye-kyung. A su llegada fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien acudió en representación de la presidenta mexicana.

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La visita ocurre después de la participación de Lee Jae-myung en la Asamblea General de las Naciones Unidas y representa, de acuerdo con la información proporcionada, la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano a México en 16 años.

Lee Jae-myung llega al AIFA acompañado de Kim Hye-kyung

Tras concluir sus actividades en Nueva York, el presidente de Corea del Sur se trasladó a México como parte de una agenda enfocada en la relación bilateral entre ambos países.

El mandatario surcoreano arribó este miércoles al aeropuerto mexicano tras participar en la Asamblea General de la ONU. Crédito: SRE

Antes de su llegada, Lee Jae-myung se refirió a México como un país de importancia estratégica para Corea del Sur por su ubicación y por los vínculos comerciales que mantienen ambas naciones.

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El mandatario surcoreano también destacó que la relación entre México y Corea del Sur cuenta con una asociación estratégica establecida en 2005.

Según explicó, su visita tiene entre sus objetivos fortalecer esa relación y buscar resultados concretos para ciudadanos y empresas de los dos países.

Para este jueves, Claudia Sheinbaum tiene programada una ceremonia oficial de recepción a las 10:00 horas en Palacio Nacional, seguida del encuentro entre ambos mandatarios.

La presidenta mexicana había adelantado que durante la reunión se abordarían diferentes aspectos de la relación bilateral, principalmente asuntos comerciales y culturales.

Sheinbaum recibirá a Lee Jae-myung en Palacio Nacional para abordar temas comerciales y culturales. (Presidencia )

¿Qué temas abordarán Sheinbaum y Lee Jae-myung?

La reunión entre los presidentes de México y Corea del Sur contempla una agenda que va más allá del intercambio comercial. Entre los sectores señalados para ampliar la cooperación se encuentran la tecnología, la innovación y distintas industrias consideradas estratégicas para los próximos años.

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De acuerdo con el contexto de la visita, entre los temas que estarán sobre la mesa se encuentran:

Comercio e inversión entre México y Corea del Sur.

Innovación e inteligencia artificial .

Gobernanza y desarrollo digital.

Cooperación en el sector aeroespacial .

Intercambios culturales y humanos.

Cooperación en materia de defensa .

El Plan de Acción México-Corea 2026-2030.

Uno de los asuntos previstos es precisamente el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, cuya firma está contemplada durante el encuentro.

El Plan de Acción México-Corea 2026-2030 será uno de los acuerdos previstos durante la visita.

El documento busca establecer líneas de cooperación para los siguientes años.

Lee Jae-myung señaló que la relación entre ambos países puede extenderse hacia industrias como la inteligencia artificial, el sector digital, el aeroespacial y la defensa, además de mantener los intercambios económicos y comerciales.

México y Corea del Sur: ¿qué productos intercambian?

La relación económica entre México y Corea del Sur tiene como uno de sus componentes principales el intercambio de maquinaria, componentes electrónicos, motores y piezas relacionadas con la industria automotriz.

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Los datos proporcionados sobre el comercio bilateral muestran que Corea del Sur representó 1.03% de las exportaciones mexicanas durante 2026, mientras que 4.67% de las importaciones de México provinieron de ese país.

Entre los principales productos importados desde Corea del Sur durante 2024 se encuentran las partes y accesorios de máquinas, los circuitos electrónicos integrados, las partes y accesorios de vehículos automotores, los medios para la grabación de sonido y las máquinas y unidades de procesamiento de datos.

Los autos y sus componentes son parte importante del intercambio comercial entre ambos países. REUTERS/Jorge Duenes/File Photo

En sentido contrario, México exportó hacia Corea del Sur principalmente motores de pistón, rotativos y alternativos; partes y accesorios de vehículos automotores; minerales de molibdeno y concentrados; minerales de metales preciosos y concentrados, así como máquinas y unidades de procesamiento de datos.

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Esta relación comercial forma parte del contexto económico en el que se desarrollará la reunión entre ambos presidentes.

Corea del Sur ha invertido en México desde hace décadas

La inversión extranjera directa también será uno de los componentes de la relación bilateral. De acuerdo con los datos proporcionados, la inversión proveniente de Corea del Sur hacia México alcanzó 1,296 millones de dólares durante 2024.

De esa cantidad, 861 millones de dólares correspondieron a reinversión de utilidades, mientras que 431 millones fueron registrados como inversión entre compañías. Las nuevas inversiones concentraron 3.67 millones de dólares.

La inversión surcoreana en México supera los 11 mil millones de dólares acumulados desde 1999. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

Desde 1999, México ha recibido un acumulado de 11,834 millones de dólares en inversión extranjera directa proveniente de Corea del Sur.

Los sectores vinculados con empresas surcoreanas en México forman parte del contexto de cooperación económica que ambos gobiernos buscan ampliar, particularmente ante el interés por incorporar nuevas áreas relacionadas con tecnología e innovación.

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IA, tecnología y cultura también forman parte de la agenda

Además de los asuntos económicos, la visita contempla un componente de cooperación tecnológica y cultural.

Lee Jae-myung destacó que los vínculos entre las sociedades mexicana y coreana se han acercado en los últimos años, especialmente a través de los intercambios culturales. En ese contexto mencionó a BTS y el crecimiento del interés por la cultura surcoreana en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha hablado públicamente sobre el intercambio cultural entre ambos países y sobre la comunicación que sostuvo con autoridades surcoreanas relacionada con las presentaciones de BTS.

BTS también forma parte del intercambio cultural que México y Corea del Sur buscan fortalecer. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Dentro de los temas planteados para fortalecer esta relación también se encuentran la creación de un centro de cultura coreana en México y un programa de becas entre ambos países.

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Con su llegada al AIFA este miércoles, Lee Jae-myung inició formalmente su visita a México. Este jueves 24 de septiembre continuará con la agenda oficial en Palacio Nacional, donde se reunirá con Claudia Sheinbaum para revisar los temas que forman parte de la relación bilateral y las áreas de cooperación previstas para los próximos años.