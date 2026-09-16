México

Equipo de la alcaldesa de Tecámac relata ataque a balazos: así ocurrió la agresión, según consejero de Morena

El morenista relató que el ataque ocurrió la mañana de este martes cuando se dirigía al Palacio Municipal; señaló que su escolta recibió un impacto de bala y permanece fuera de peligro

Así scedió el ataque.
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Carlos Galindo Bertaud, consejero estatal de Morena en el Estado de México y asesor político cercano a la presidenta municipal de Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero, relató cómo ocurrió el ataque a balazos que sufrió la mañana de este martes 15 de septiembre.

En declaraciones posteriores a la agresión, Galindo explicó que se dirigía al Palacio Municipal para atender una reunión de trabajo con la alcaldesa cuando un hombre armado disparó contra la camioneta en la que viajaba.

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El también exsecretario del Ayuntamiento señaló que viajaba acompañado por un escolta, elemento de la Policía Municipal que le fue asignado luego de amenazas previas. Durante el ataque, el agente repelió la agresión y recibió un impacto de bala en el pulmón.

Galindo precisó que se encuentra fuera de peligro y que sus lesiones fueron ocasionadas por los vidrios de la camioneta, mientras que su escolta ya fue atendido y se encuentra estable.

Ataque en Tecámac ocurrió cerca del domicilio de Carlos Galindo

De acuerdo con el relato del consejero estatal, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:45 de la mañana, apenas a una cuadra y media de su domicilio.

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(X @CarlosTorresF_)
(X @CarlosTorresF_)

Galindo explicó que salió de la vivienda donde actualmente reside para dirigirse al Palacio Municipal, donde tenía programada una reunión de trabajo con Wong Romero.

Mientras circulaba en el vehículo, dijo haber visto a un hombre de aproximadamente 32 años sentado debajo de un árbol. Según su versión, ambos tuvieron contacto visual y, en ese momento, el sujeto se levantó y sacó un arma.

“Al momento de que yo hago contacto visual, esta persona se levanta y saca un arma, me apunta o apunta a la camioneta, dispara y en ese momento yo acelero”, relató.

Tras los primeros disparos, el escolta que viajaba con él se volteó para repeler la agresión. Posteriormente, el elemento le informó que había resultado herido.

Galindo decidió entonces acelerar para buscar atención médica y se dirigió a las instalaciones de la Cruz Roja, al considerar que podían brindarle auxilio de manera inmediata.

Escolta recibió un balazo en el pulmón durante la agresión

El consejero explicó que durante el trayecto su escolta utilizó el radio para informar a la institución correspondiente sobre la emergencia.

Patrulla policial, cinta amarilla de "PRECAUCION PROHIBIDO EL PASO", tres personas con trajes blancos forenses y agentes en una calle de Tecámac.
Escolta de consejero de Morena recibe un balazo en el pulmón durante ataque en Tecámac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, elementos de seguridad llegaron a las instalaciones de la Cruz Roja.

Galindo señaló que el agente recibió un impacto de bala en el pulmón, aunque la ojiva ya le fue retirada y se encuentra fuera de peligro.

En su caso, dijo haber sufrido lesiones provocadas por los vidrios de la camioneta después de que los proyectiles impactaron el vehículo.

Las primeras versiones difundidas sobre el ataque reportaron que tanto Galindo como el conductor habían resultado heridos. También se informó que la camioneta recibió varios impactos de arma de fuego y que autoridades desplegaron un operativo en la zona de Boulevard Ojo de Agua.

Sobre la agresión, los datos disponibles hasta el momento establecen:

  • El ataque ocurrió la mañana del 15 de septiembre de 2026 en Tecámac.
  • Carlos Galindo viajaba hacia el Palacio Municipal para una reunión de trabajo.
  • Un hombre armado disparó contra la camioneta, según su relato.
  • Su escolta repelió la agresión y recibió un impacto en el pulmón.
  • Galindo sufrió lesiones por los vidrios del vehículo.
  • La presidenta municipal Rosa Wong no viajaba en la camioneta.
  • Hasta el momento no se ha establecido públicamente el móvil de la agresión.
Al sitio arribaron elementos municipales y posteriormente llegó apoyo estatal y federal. (Imagen ilustrativa) Crédito: Guardia Civil de Tecámac
Al sitio arribaron elementos municipales y posteriormente llegó apoyo estatal y federal. (Imagen ilustrativa) Crédito: Guardia Civil de Tecámac

Carlos Galindo aclara que Rosa Wong no viajaba con él

Uno de los puntos que Galindo quiso precisar después de las primeras versiones fue que la presidenta municipal no se encontraba con él al momento del ataque.

“Quiero resaltar que afortunadamente mi escolta está fuera de peligro”, señaló, antes de explicar las lesiones que ambos sufrieron. Posteriormente, aclaró que “la presidenta municipal no viajaba conmigo”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México también estableció que Wong Romero no se encontraba en el lugar de los hechos. De acuerdo con la información difundida tras la agresión, la alcaldesa participaba en la Mesa de Paz de Tecámac cuando ocurrió el ataque.

La reunión de seguridad fue interrumpida después de que se conoció lo ocurrido.

Las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han establecido el motivo de la agresión. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque y establecer la identidad y ubicación de los responsables.

Galindo señala amenazas y hostigamiento previo

Rosa Wong no viajaba con Carlos Galindo durante el ataque en Tecámac.
Rosa Wong no viajaba con Carlos Galindo durante el ataque en Tecámac.

Durante su relato, el consejero estatal también hizo referencia a antecedentes de amenazas y hostigamiento que, según afirmó, se remontan a noviembre y diciembre.

Galindo sostuvo que durante ese periodo diversos ciudadanos fueron señalados públicamente por una persona que ocupa un cargo de representación popular y por integrantes de su equipo de trabajo.

Aseguró que, en su caso particular, ha existido “hostigamiento constante hacia mi persona”, situación que, dijo, se encuentra documentada y que incluso fue difundida en redes sociales.

Sin embargo, Galindo no atribuyó directamente el ataque de este martes a esos antecedentes y enfatizó que desconoce cuál pudo haber sido el móvil de la agresión.

La referencia a las amenazas forma parte de su propio relato sobre el contexto previo, mientras que las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre esos antecedentes y el ataque.

La Fiscalía mexiquense mantiene las indagatorias para esclarecer la agresión y determinar qué ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, cuando, de acuerdo con el relato de Galindo, un hombre armado salió de debajo de un árbol y disparó contra la camioneta en la que viajaba.

El ataque también ocurre en un municipio donde ya se había registrado un antecedente contra una servidora pública. En diciembre de 2024, Tania “N”, trabajadora del DIF-Tecámac, recibió un disparo en un brazo mientras viajaba en un vehículo oficial cerca de su domicilio.

La investigación por lesiones dolosas fue iniciada por la Fiscalía, sin que en la información proporcionada se reporte la detención de alguna persona por ese caso.

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