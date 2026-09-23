Padres de los cinco recién nacidos que murieron en un hospital de Durango presentarán denuncias ante FGR

La doctora Adriana Toriz Saldaña ofrece un mensaje en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social para informar sobre los avances e investigaciones en colaboración con CENAPRECE y COFEPRIS. (IMSS)

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Este martes, los padres de los cinco recién nacidos que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de un hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, informaron sobre las acciones legales que emprenderán.

De acuerdo con los afectados, presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que se investiguen las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

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Padres de recién nacidos en hospital del IMSS de Durango alistan denuncia ante FGR

La decisión la tomaron después de sostener una reunión con autoridades del IMSS que, de acuerdo con las familias, concluyó sin explicaciones claras sobre las causas de los decesos, ni la presentación de dictámenes que permitan establecer qué sucedió al interior de la unidad neonatal.

Diego Tobalín, padre de Darío —uno de los cinco recién nacidos fallecidos—, sostuvo que las familias buscan que la investigación determine si existen responsabilidades por lo ocurrido.

También exigieron explicaciones sobre por qué varios menores murieron en un periodo de pocos días mientras permanecían internados en la misma unidad.

(IMSS)

Bebés fallecen en un lapso muy breve y sin explicación

Además, relató que su hijo nació el 13 de agosto y, después de ser sometido a cirugía, fue ingresado nuevamente a la UCIN para su recuperación. En ese lapso, coincidió con Liam, Victoria y otros recién nacidos, cuyos padres, posteriormente, comenzaron a mantener comunicación debido a la situación que padecían sus hijos.

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Con base en su testimonio, el martes 15 de septiembre a los familiares no les permitieron ingresar a la unidad durante el horario de visita. Únicamente se permitió el acceso de una pareja, que minutos después salió y comunicó que su bebé había muerto.

Después, otra familia recibió la misma noticia.

“Para la tarde nos dejaron entrar a ver a Darío y nos dimos cuenta de que había un tercer bebé muerto. Dijimos que algo estaba mal; no sabíamos que nuestro Darío ya estaba agonizando”, contó el señor Tobalín a La Jornada.

Autoridades avisan que UCIN entra en cuarentena

Un día después, el 16 de septiembre, las autoridades hospitalarias informaron a los familiares que la UCIN entró en cuarentena. En ese momento permanecían dos bebés internados: Darío y Liam.

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Los padres de los cinco recién nacidos que murieron en un hospital del IMSS de Durango presentarán una denuncia ante la FGR. Crédito: x / @elalbertomedina

Tobalín señaló que durante esas horas los padres observaron el ingreso de productos de desinfección al área. También cuestionaron las condiciones de limpieza que, según su relato, encontraron dentro de la unidad.

El jueves, los médicos les comunicaron que Darío entró en choque séptico y les pidieron permanecer atentos durante la noche. Un día después, a las 10:30 horas, los llamaron para despedirse del menor.

“Lo que vimos fue una escena de terror. Vi a mi bebé muy mal, su cuerpecito en pésimas condiciones, pero a su alrededor todo estaba sellado con una limpieza exagerada”, agregó.

Cabe señalar que Darío murió el viernes y, al día siguiente, falleció Liam, quien fue producto de un embarazo gemelar y cuyo hermano se encuentra sano en casa al no haber requerido atención en la UCIN.

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No reciben información suficiente de representantes del IMSS

Los padres no quedaron conformes con las reuniones que sostuvieron con los representantes del IMSS, sobre todo, porque –hasta ahora– no han recibido información suficiente para conocer las causas de los fallecimientos, así como un dictamen que permita esclarecer lo ocurrido.

Además, la Fiscalía General del Estado de Durango ya les informó que el caso no corresponde a su competencia, por lo que las familias alistan presentar las denuncias correspondientes ante la FGR.

Un profesional de la salud sostiene una jeringa junto a la abertura de una incubadora con un bebé recién nacido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aún queda pendiente encuentro con Zoé Robledo

Además de la vía penal, los padres tienen pendiente la reunión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, acudirá a Durango para dialogar con las familias afectadas.

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“Vivimos una tortura lenta, un sufrimiento constante que nos marcó de por vida. No hay palabras para decir lo que sufrimos... Darío era mi primer hijo”, concluyó el señor Tobalín.

Dado que las autoridades estatales no tienen competencia, los padres de los cinco recién nacidos que murieron en un hospital del IMSS en Durango preparan una denuncia ante la FGR para saber las causas de lo ocurrido y haya un castigo contra los responsables.