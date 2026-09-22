IMSS de Durango simuló que mi hijo seguía vivo: papá de bebé que murió por bacteria narra cómo ocurrieron los cinco decesos

Las autoridades confirmaron la muerte del menor por la gravedad de las heridas y señalaron que los dos adultos siguen bajo atención médica -crédito Visuales IA Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Diego Tovalín, padre de Darío uno de los cinco bebés que murió presuntamente por una bacteria en el Hospital General de Zona No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango, simuló que su hijo seguía vivo antes de confirmar su fallecimiento, entre otras irregularidades por parte del personal de salud.

El padre de familia relató que los decesos comenzaron el martes 15 de septiembre, con la muerte de los tres primeros bebés y terminaron el domingo 20.

PUBLICIDAD

Precisó que su hijo Darío murió el viernes 18, luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; sin embargo, afirmó que él presenció la muerte de los tres primeros bebés.

“Los decesos empezaron el día martes y culminaron el día domingo”, declaró el padre en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula.

Tovalín sostuvo que las autoridades del hospital no les dieron información detallada sobre la causa de las muertes, al señalar que primero intentaron establecer contacto con las familias de forma individual, pero los padres permanecieron juntos y lograron que los recibieran como grupo..

“Cuando vieron que estábamos unidos, decidieron huir de dirección”, afirmó.

Comentó que aunque la reunión no aportó información concreta, los directivos les dijeron que investigaban los hechos y que la mayoría de los bebés compartía una bacteria, sin precisar de qué tipo.

PUBLICIDAD

“Nos comentaron que estaban investigando, que no sabían qué había pasado, que sí, la mayoría de los bebés presentaba una bacteria en común, todos.

“(..) Nunca nos dijeron qué tipo de bacteria fue la que atacó a nuestros bebés. Nunca hubo una información cercana ni hubo un acercamiento por parte de los directivos de la institución”, sostuvo.

Tovalín consideró que la presión social llevó al IMSS a emitir un informe la noche del domingo.

“Pienso yo que la presión social fue determinante en el lamentable informe que el IMSS presentó el día domingo por la noche”, declaró.

Tovalín presenció las primeras muertes en la UCIN

El padre de Darío contó que estuvo presente cuando murieron los primeros dos bebés, durante la visita de las 11:00 horas.

Explicó que los familiares podían entrar a la UCIN dos veces al día: a las 11:00 y a las 17:00 horas. “Yo estuve presente cuando fallecieron los primeros dos”, relató.

PUBLICIDAD

Más tarde, dijo, murió una bebé llamada Victoria. Los padres de la recién nacida le comunicaron el fallecimiento y, durante la visita de las 17:00 horas, los demás familiares confirmaron que había muerto.

“En la visita de las cinco de la tarde nos dimos cuenta nosotros que la tercera bebé había fallecido”, afirmó.

Después de esos tres decesos, Tovalín dijo que temió por la vida de Darío y que ya no esperaba salir del hospital con su hijo.

“Ahí entendimos que estábamos sentenciados a muerte. Yo ya no volví a ver una puerta por la cual yo pudiera salir con mi bebé con vida de ese lugar”, expresó.

PUBLICIDAD

El jueves por la noche, relató, el hospital les llamó para avisarles que Darío estaba delicado y que podrían volver a comunicarse durante la madrugada.

“Una tortura psicológica, es eso”, dijo.

El padre acusa falta de medidas de protección

Tovalín sostuvo que el ambiente dentro de la UCIN cambió tras la muerte de los tres primeros bebés. Dijo que observó personal entrar con galones y barricas para realizar labores de limpieza, lo que comparó con una posible alteración del área.

“Vimos la limpieza de una escena de un crimen. Eso fue lo que vimos”, afirmó.

También dijo que, antes de la muerte de Darío, les habían mencionado que el área de la UCIN estaba en cuarentena, aunque aseguró que no vio medidas de ese tipo.

PUBLICIDAD

“Se nos había mencionado antes de que mi bebé falleciera que el área de UCIN estaba en cuarentena. Nosotros nunca vimos eso. Nunca vimos una cuarentena en realidad”, declaró.

Según su relato, observó a personal sin cubrebocas, guantes, gorros ni instrumentos para lavarse las manos.

“Vimos personal sin los cuidados necesarios para atender a bebés”, dijo, y agregó que los trabajadores no contaban con “los instrumentos necesarios para lavarse las manos de manera correcta”.

Tovalín afirmó que él y otro padre fueron de las últimas personas que salieron de la UCIN; no obstante, aseguró que alcanzaron a ver que el personal selló el área cuando todavía permanecía un bebé internado, quien habría sido el último de los cinco fallecidos.

PUBLICIDAD

“Fuimos testigos de cómo sellaron el área de UCIN con un bebé adentro todavía, que fue el último que falleció”, sostuvo.

Un médico informó que Darío estaba en choque séptico

El viernes, Tovalín y su familia llegaron a las 10:30 horas para la visita programada a las 11:00. Ahí, según relató, un médico identificado como Vargas les informó que Darío estaba grave y había entrado en choque séptico.

El padre pidió que su madre pudiera ingresar, pues normalmente solo tenían acceso los padres.

“En ese lugar es muy hermético todo. No puede entrar ningún tipo de familiar que no sean los papás y mamás de los bebés”, explicó Tovalín. Su madre pudo entrar después de que el médico les comunicó el estado de Darío.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el testimonio, Vargas les dijo que ya no había nada que hacer por el recién nacido y que se encontraba en un “choque séptico retráctil”.

“El doctor tuvo la valentía de decirnos que ya no había nada que hacer”, afirmó el padre.

Tovalín agregó que al médico le sorprendía que el hospital no hubiera contactado a la familia antes.

“Le sorprendía que no nos hubieran hablado en la noche”, recordó el padre de Darío.

Tovalín acusa que el hospital simuló que Darío seguía vivo

Al ingresar a la UCIN, Tovalín afirmó que encontró a su hijo muerto y con un deterioro que, a su juicio, no correspondía con una muerte ocurrida minutos antes.

PUBLICIDAD

“Vi a mi bebé muerto”, declaró sobre lo que observó junto con su familia.

El padre dijo que el personal les permitió pasar con el argumento de que Darío aún estaba en el área.

“Cuando ellos me mencionaron que entráramos porque el bebé todavía estaba ahí”, relató, antes de sostener que esa explicación no correspondió con la condición en que vio a su hijo.

“En las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de mi bebé no era una muerte de hacía cinco minutos”, dijo.

“En realidad no, él ya no estaba. Hicieron una simulación”, acusó.

Al concluir, pidió a las autoridades del IMSS revisar el actuar del personal y garantizar un trato digno a las familias.

“Que las autoridades del IMSS, por favor, chequen al personal, denles un poco de humanidad a las personas para que traten a los familiares y a los derechohabientes dignamente”, expresó.

<br>