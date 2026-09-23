México

Arturo Carmona quiere hacer las paces con Alicia Villarreal: “De mi parte no hay guerra”

El actor abrió la puerta a una convivencia familiar distinta ante la llegada de su primer nieto y recordó el papel que Cruz Martínez tuvo en la vida de su hija

Arturo Carmona sigue en pleito mediático con Alicia Villarreal
El actor se pronunció ante las recientes declaraciones de su expareja y madre de su primogénita. (IG)
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Arturo Carmona habló nuevamente sobre Alicia Villarreal y dejó claro que uno de sus principales deseos es que exista tranquilidad entre ambos cuando llegue un momento especialmente importante para su hija Melenie. El actor aseguró que, desde su lado, no existe una guerra y que espera que la familia pueda reunirse en paz.

Sus declaraciones llegan después de que Melenie, hija de Arturo y Alicia, anunciara que está embarazada. La noticia convirtió al actor en futuro abuelo y también abrió una nueva etapa para una familia cuya historia ha estado marcada por distintas circunstancias y declaraciones públicas a lo largo de los años.

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Ante los medios, Carmona incluso imaginó cómo podría ser el día en que su hija llegue al altar. Aunque reconoció que le gustaría acompañarla, dejó la decisión completamente en manos de Melenie y contempló que Cruz Martínez también pudiera compartir ese momento.

Arturo Carmona deja que Melenie decida quién la acompañará

Arturo Carmona se pronuncia sobre la denuncia de Alicia Villarreal.
El galán de telenovelas se pronunció sobre el apoyo público que buscan de su hija los internautas. Fotos: Cuartoscuro

Cuando le preguntaron si quería llevar a Melenie del brazo hasta el altar, Arturo Carmona respondió: “Sí, claro, por supuesto”. El actor reconoció que sería un instante profundamente emotivo y hasta anticipó que probablemente terminaría llorando durante todo el recorrido.

Pero Carmona no quiere convertir ese momento en una disputa familiar. “Pues dejémoselo a mi hija”, dijo entre risas, antes de agregar una posibilidad que llamó la atención: “O los dos”. Para él, será Melenie quien tenga la última palabra sobre cómo quiere vivir ese día.

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En ese sentido, el actor también tuvo palabras de reconocimiento para Cruz Martínez, expareja de Alicia y figura que acompañó a Melenie durante buena parte de su vida. “Estoy agradecido, sumamente agradecido con Cruz por haber sido la cabeza de hogar de mi hija durante veinticuatro años, más o menos, veintitrés años”, expresó.

“De mi parte hay paz”: Arturo habla de Alicia

Melenie Carmona aseguró estar cerca de sus hermanos.
Melenie Carmona se ha visto envuelta en controversias tras confirmar su distanciamiento con Alicia Villarreal. Crédito: meleniecarmona

La conversación inevitablemente llevó a Alicia Villarreal. Cuando le preguntaron si esperaba que para el momento de la boda existiera paz entre ambos, Carmona respondió de manera directa: “Es que de mi parte hay paz, de mi parte hay paz”.

El actor reconoció que no puede hablar por su expareja, pero manifestó su deseo de que llegue un momento en el que todos puedan convivir de manera tranquila. “Ojalá y algún día ella, dentro de sus cosas, esté tranquila para poder tener la mente más despejada y que para ese entonces estemos bien todos en familia”, señaló.

Carmona también fue cuidadoso cuando los reporteros le preguntaron por algunas declaraciones de Alicia y le pidieron su opinión sobre el estado emocional de la cantante. “Uy, no quisiera dar mi opinión porque puede, puede ser tergiversado todo lo que pueda decir”, respondió.

Aun así, expresó lo que desea para ella: “Me gustaría que tuviera paz en su corazón ya, porque lo merece”, además de reconocerla como “una mujer muy trabajadora” y señalar que su público y sus seguidores también merecen verla tranquila.

El embarazo de Melenie cambia el escenario familiar

Captura de pantalla de una historia en redes sociales con una mujer vestida de blanco junto a un hombre
Melenie publicó otra fotografía en la sección de instantáneas de Instagram. En ella aparece junto a su pareja, quien le da un beso en la mejilla. (Instagram: Melenie Carmona)

La llegada del primer bebé de Melenie parece haber puesto nuevamente a la familia en el centro de la conversación. Para Arturo, el nacimiento representa la posibilidad de que su nieto crezca rodeado de sus seres queridos, independientemente de las diferencias que hayan existido entre los adultos.

“Yo quiero que mi nieto, que mi nieta venga en un entorno familiar, en condiciones diferentes, pero en paz”, afirmó el actor. La frase resume el objetivo que expuso ante los medios: no reabrir viejas diferencias, sino buscar una convivencia distinta por la nueva generación.

La historia entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal ha estado acompañada de momentos complicados y declaraciones públicas, pero el actor insistió en que actualmente no pretende alimentar una confrontación. “De mi parte no hay guerra, de mi parte no hay rencilla”, sostuvo. Ahora, con Melenie próxima a convertirse en madre, Carmona parece apostar por un futuro familiar diferente, en el que su hija pueda decidir cómo quiere compartir los momentos importantes de su vida y su futuro bebé llegue a un entorno marcado, sobre todo, por la paz.

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