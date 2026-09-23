México

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4028: premio mayor y números ganadores de este martes 22 de septiembre

El plazo de 60 días naturales para solicitar el premio se abrirá al día siguiente de que se publiquen los resultados

Lotería Nacional-
Lotería Nacional-
Guardar

El Sorteo Mayor 4028 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 22 de septiembre de 2026, conmemora el 20 aniversario de la Biblioteca Vasconcelos y los 80 años de la Biblioteca de México, dos recintos fundamentales para el acceso al libro, la lectura y la cultura en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La emisión reconoce la trayectoria de la Biblioteca de México, inaugurada el 27 de noviembre de 1946 en La Ciudadela, así como la vocación cultural y arquitectónica de la Biblioteca Vasconcelos, abierta en 2006 al norte de la capital.

Ambas instituciones resguardan acervos de valor histórico y ofrecen actividades que acercan el conocimiento a públicos diversos.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4027 de la Lotería Nacional del martes 22 de septiembre

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 22961
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 04194
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 14586
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 47503
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 14599
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 45422
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 24615
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 25856
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 15712
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 17385
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 35582
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 51764

Reintegros: 6, 4 y 1.

¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

PUBLICIDAD

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Temas Relacionados

Sorteo MayorLotería NacionalLoterías de Méxicomexico-noticiasmexico-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Mbilli en medio de rumores alrededor de la pelea: “No puede vencerme”

El mexicano mantiene una ardua preparación para regresar al ring a pesar de que surgieron reportes de una posible reprogramación en la fecha

La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Mbilli en medio de rumores alrededor de la pelea: “No puede vencerme”

Cuánto dinero ganó el Pitbull Cruz por noquear a Néstor Bravo: esta es la millonaria cifra que se embolsaría el mexicano

El pugilista conservó el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo y mejoró su récord a 29-3-2 tras derribar al puertorriqueño

Cuánto dinero ganó el Pitbull Cruz por noquear a Néstor Bravo: esta es la millonaria cifra que se embolsaría el mexicano

Té de canela: la infusión que podría favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal gracias a sus compuestos antioxidantes

La infusión de canela concentra polifenoles y otros compuestos antioxidantes que podrían influir en la microbiota intestinal

Té de canela: la infusión que podría favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal gracias a sus compuestos antioxidantes

América y Cruz Azul volverán a enfrentarse en San Diego: fecha, horario y todos los detalles del Clásico Joven

Una vez más, se juega otra edición del Clásico Joven en Estados Unidos y promete muchas emociones tras el último antecedente

América y Cruz Azul volverán a enfrentarse en San Diego: fecha, horario y todos los detalles del Clásico Joven
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

SSPC localiza compartimento oculto con armas, cartuchos y efectivo en auto que transitaba por carretera de Morelos: hay dos detenidos

Desmantelan una red de tráfico de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en Kansas, EEUU: catorce personas se declararon culpables

Caso César Gastélum en Culiacán: ejecutan orden de aprehensión contra "El Dron" por el asesinato del influencer

Asesinan a balazos al subcomandante José Ramón Barajas Félix, del Grupo de Reacción Inmediata de Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón paraliza el Centro Histórico de la CDMX: todos lo detienen para pedirle fotos

Aldo Rendón paraliza el Centro Histórico de la CDMX: todos lo detienen para pedirle fotos

Karol G justifica su vínculo con México tras la polémica nominación en los Latin Grammy 2026

Aleks Syntek publica una imagen en la que aparece sin peluquín y la elimina a los pocos segundos

Cancelan concierto de Aleks Syntek en Tlalnepantla después de una semana de polémicas

Aleks Syntek lanza canción de reguetón después de jurar que nunca lo haría

DEPORTES

La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Mbilli en medio de rumores alrededor de la pelea: “No puede vencerme”

La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Mbilli en medio de rumores alrededor de la pelea: “No puede vencerme”

Cuánto dinero ganó el Pitbull Cruz por noquear a Néstor Bravo: esta es la millonaria cifra que se embolsaría el mexicano

América y Cruz Azul volverán a enfrentarse en San Diego: fecha, horario y todos los detalles del Clásico Joven

Los cuatro equipos más caros que hoy estarían fuera de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Mx

Rafa Márquez ya tendría al nombre para cubrir la baja de Pol Lorente, pero dependería de un acuerdo con Pep Guardiola