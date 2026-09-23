Luis Miguel pone a refresquera en la mira de la Cofepris: asociación exige retirar su nueva campaña

Una asociación civil solicita a la Cofepris la suspensión de una campaña publicitaria de bebidas donde participa el cantante Luis Miguel. (YouTube)

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La campaña protagonizada por Luis Miguel para conmemorar los 100 años de Coca-Cola en México fue denunciada por El Poder del Consumidor. La asociación informó que presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al considerar que la publicidad podría infringir las disposiciones sanitarias aplicables a productos con sellos de advertencia.

La organización solicitó a la autoridad revisar los anuncios y, en caso de acreditar una infracción, ordenar su retiro, suspensión inmediata y prohibición. El señalamiento se concentra en la aparición del cantante como figura principal de una campaña que promociona bebidas azucaradas.

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Denuncia de El Poder del Consumidor

De acuerdo con el comunicado difundido por la asociación, la denuncia fue presentada el 17 de septiembre de 2026 contra la campaña “Coca-Cola 100 años junto a México”, protagonizada por Luis Miguel.

El Poder del Consumidor sostiene que los materiales difundidos en redes sociales muestran al intérprete con una botella de la bebida mientras la narrativa del anuncio establece una relación entre el producto, la mexicanidad y distintos elementos culturales del país.

Un comunicado de El Poder del Consumidor detalla en Ciudad de México la denuncia presentada ante la Cofepris contra una campaña publicitaria de Coca-Cola. (El Poder del Consumidor)

La organización considera que el uso de una celebridad contraviene el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (RLGSMP), al tratarse de productos que cuentan con etiquetado frontal de advertencia.

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En su denuncia, el organismo señaló:

“La campaña vincula la marca y el consumo de bebidas azucaradas con la identidad mexicana, utilizando la imagen y popularidad de Luis Miguel para reforzar este mensaje y normalizar su consumo, incluso entre públicos jóvenes”.

El Poder del Consumidor también pidió que la autoridad sanitaria determine si existe una violación a la normativa y adopte las medidas correspondientes.

La asociación relacionó su denuncia con el impacto del consumo de bebidas azucaradas en México. Según los datos incluidos en su comunicado, el Instituto Nacional de Salud Pública estima que este consumo está asociado con alrededor de 40 mil muertes cada año en personas mayores de 20 años.

El cantante Luis Miguel camina por un patio de arquitectura colonial durante la filmación de un anuncio publicitario de refrescos. (YouTube)

¿Qué es El Poder del consumidor?

El Poder del Consumidor es una asociación civil dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. Su trabajo incluye investigaciones sobre productos y servicios, políticas públicas, etiquetado, alimentación, movilidad y regulación de prácticas comerciales.

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La organización fue fundada en 2006 y desde entonces ha participado en campañas relacionadas con información al consumidor y medidas de salud pública, particularmente aquellas vinculadas con productos alimenticios y bebidas.

En materia de etiquetado, ha impulsado el uso de información frontal para advertir sobre componentes como azúcares, grasas y sodio. También ha cuestionado estrategias publicitarias dirigidas a menores o que, desde su perspectiva, pueden favorecer el consumo habitual de productos con perfiles nutricionales desfavorables.

¿Qué sanciones podría enfrentar Luis Miguel?

La asociación destaca que, en caso de que la Cofepris acredite una infracción a la normativa vigente, solicita ordenar su retiro, suspensión inmediata y prohibición de la campaña publicitaria, centrando las repercusiones exclusivamente en la refresquera.

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(Coca-cola/IG luismiguel)

Críticas previas a la campaña

Antes de la denuncia ante Cofepris, el comercial ya había provocado reacciones en redes sociales. El anuncio, difundido bajo el lema “Nuestra fórmula es estar siempre juntos”, presenta al cantante mientras interpreta una narrativa relacionada con su vínculo personal con México.

En el material, Luis Miguel aparece con una botella en mano y afirma: “México es y será por siempre mi lugar en el mundo”.

La pieza utiliza como fondo musical “El Viajero”, una de las canciones asociadas con el repertorio del intérprete. Su publicación también marcó el regreso del cantante a una campaña de la transnacional después de varias décadas.

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Parte de las críticas se enfocó en la manera en que el anuncio relaciona el consumo de refresco con sentimientos de identidad, tradición y pertenencia. Algunos usuarios cuestionaron que una figura con el alcance de Luis Miguel aparezca vinculada con una bebida azucarada, mientras otros señalaron que el comercial “romantiza” su consumo.

La relación entre Luis Miguel y la refresquera no es nueva. En 1991, el cantante protagonizó la campaña “Vive la sensación” y, 35 años después, regresó como figura principal de una nueva estrategia publicitaria. Sin embargo, esta vez la campaña de Luis Miguel quedó bajo la lupa de la autoridad sanitaria.

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