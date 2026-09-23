Ildefonso Guajardo sostiene que es mejor para México detener el daño arancelario que intentar una renegociación mayor del T-MEC

El exfuncionario Ildefonso Guajardo dio sus recomendaciones sobre lo que debe hacer México con Estados Unidos durante la negociación del T-MEC. Crédito: X/ @AciertosNews

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El secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, consideró que es preferible para las autoridades de nuestro país detener el daño arancelario que intentar cualquier renegociación de mayor alcance del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su participación en la 5ta Convención Binacional México-Estados Unidos, Guajardo advirtió que a México le urge “parar el sangrado” que provocan los aranceles a sectores estratégicos altamente exportadores, como el automotriz, acero y aluminio.

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Ildefonso Guajardo propone frenar al daño arancelario con Estados Unidos

Quien también se desempeñó como negociador del T-MEC, aseguró que una solución a la problemática de los aranceles que busca imponer Estados Unidos, es alcanzar un “acuerdo transitorio” que permita bajar la tasa de 25 a 4 por ciento como condición mínima.

En el evento organizado por la American Society of Mexico, el exsecretario de Estado explicó que la postura inicial de negociación de México debe ser la exigencia estricta de un 0 por ciento de arancel si se cumple con las reglas de integración del T-MEC.

No obstante, podría haber un segundo escenario, donde, según el exfuncionario, se aplique un 15 por ciento deduciendo el valor agregado norteamericano, lo que implicaría una tasa efectiva cercana al 4.5 por ciento, algo que aún otorgaría a México un trato preferencial frente al resto del mundo.

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El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

Situación ya es insostenible para nuestro país: Guajardo

Guajardo recordó que los aranceles están afectando severamente al motor exportador de México, sobre todo, en productos que contienen hasta un 35 por ciento de contenido nacional, como autos, autopartes, tractocamiones y electrodomésticos.

En ese sentido, advirtió que la situación es insostenible y requiere de una acción inmediata, rumbo a la cuarta ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos.

“Lo que más urge es parar el sangrado”

Por lo anterior, la prioridad urgente es detener el daño arancelario antes de dar paso a cualquier renegociación de mayor alcance, aprovechando la ventana de oportunidad que el pragmatismo electoral del gobierno de Estados Unidos podría ofrecer.

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“Lo que más urge es parar el sangrado que traemos en los sectores estratégicos. Tu posición de negociación de arranque debe ser: cumplan con las condiciones que logramos firmar en el acuerdo original, que es el que está vigente”, comentó.

Objetivo debe ser reducir las tarifas actuales

Desde el punto de vista de Ildefonso Guajardo, otro de los objetivos para los negociadores mexicanos debe ser reducir las tarifas actuales, que en sectores como el acero y el aluminio, alcanzan niveles críticos, y, así, proteger la competitividad de la región.

“Si los negociadores mexicanos están conscientes que es un momento para endurecer la pierna en la negociación y lograr sacar cosas que tendrían sentido harían sentido del punto de vista de un trato preferencial o preferente en cuanto a las soluciones de corto plazo, o sea, no veo la renovación desde noviembre. Lo que sí veo es el acuerdo para frenar los aranceles 232”, agregó el exfuncionario.

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La conversación telefónica se enfoca en gravámenes vigentes a acero, aluminio, sus derivados y autos, además del proceso de evaluación del tratado comercial, aunque la mandataria descarta que se planteara un pacto exclusivo

Elecciones en Estados Unidos son clave

Durante el mismo evento, Duncan Wood, experto en política bilateral y Pacific Council of International Policy, consideró que las elecciones intermedias en la Unión Americana son un factor “muy positivo”.

“Las elecciones en noviembre son un factor muy muy importante”, sostuvo Wood, quien visualiza que probablemente los republicanos van a perder control de la Cámara de Representantes y habrá un cambio en el Senado también.

Con ese escenario en puerta, México aceptaría un acuerdo subóptimo en lugar de esperar hasta 2027, 2028 o, tal vez, 2029, cuando posiblemente “podrían sacar un acuerdo mucho más positivo, no solamente para México, pero para toda la región”, contó el experto.

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México, el país más afectado ante la posible prohibición de exportación de diésel en EEUU

De acuerdo con Bloomberg, México sería el país más afectado ante la posible prohibición de exportaciones de diésel en Estados Unidos, una medida que recientemente respaldó el presidente Donald Trump y que pretende decidir a la brevedad.

Las importaciones de México posicionan al país como el principal mercado de diésel estadounidense por encima de Chile, Brasil, Países Bajos y Reino Unido, de acuerdo con datos de la Agencia de Información Energética.

Así la importación del hidrocarburo a México

Los envíos de diésel estadounidense a México promediaron alrededor de 220 mil barriles diarios durante 2025, 17 por ciento del total de las exportaciones y la mayor cantidad a cualquier país, pero 18 por ciento inferiores en comparación con 2024.

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“México es el mercado más grande de la venta de diésel para los Estados Unidos, una prohibición pudiera tener un impacto fuerte para los dos lados”, comentó John Padilla, director de la consultora Paramos Energy.

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano

En los primeros meses de 2026, México mantuvo el mismo nivel de importación de diésel, un combustible estratégico para autobuses, trenes, transporte de mercados, maquinaria industrial, agrícola y militar, incluso para la generación eléctrica de emergencia en hospitales.

Ayer, Trump respaldó la propuesta de algunos legisladores para restringir las exportaciones de diésel para con el fin de bajar los precios récord y aliviar las presiones inflacionarias de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

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Por donde se le vea, los escenarios son complicados para México, aún así, Ildefonso Guajardo propuso detener el daño arancelario, antes de intentar cualquier renegociación de mayor alcance del T-MEC.