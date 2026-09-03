Negociación del T-MEC podría concluir en diciembre, pero México enfrenta un reto clave con Canadá

Presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, adelantó que el T-MEC podría cerrarse en diciembre de 2026. (Imagen de archivo. EFE/ José Méndez)

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El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podría cerrarse a finales de este 2026, sin embargo, las negociaciones se encuentran en un punto crucial, las cuales podrían generar mayor tensión con la administración de Donald Trump.

Durante la convención binacional, el presidente de la American Society México (AMSOC), Larry Rubin, detalló que las “la negociación entre México y Estados Unidos va bien”; sin embargo, existe preocupación en el sector empresarial por la relación comercial con Canadá, ya que las última mesa de negociación derivó en la imposición de aranceles recíprocos.

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Negociación del T-MEC podría concluir en diciembre de 2026

“Esperamos que el gobierno de Canadá, por parte del primer ministro Carney, sí se dedique a la negociación de la asociación plena del T-MEC y así el T-MEC se puede llevar a buen puerto a finales de este año”, precisó el empresario.

Destacó que la AMSOC mantiene su confianza en las negociaciones que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien junto al subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez Romano, han estado al frente de las mesas de trabajo con los estadounidenses.

Cabe recordar que con México, los avances en materia de comercio han presentado “resultados positivos”, por lo que Larry Rubín destacó que la buena relación con Estados Unidos podría surtir efecto para que Canadá también concluya con las negociaciones:

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“México jugará un papel importantísimo para asegurar que Canadá termine las negociaciones que le corresponden y se pueda firmar un tratado, a fin de cuentas, se puede firmar el T-MEC como se tenía contemplado”.

Qué pasó en la tercera ronda de negociaciones y cuándo será el próximo encuentro entre México y EEUU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró el impacto para México, por la nueva medida arancelaria aplicada a 60 países por parte de Estados Unidos. (Crédito: Ebrard)

El pasado 21 de julio, las delegaciones de México y Estados Unidos se sentaron a la mesa en la Ciudad de México para la tercera ronda de pláticas bilaterales dentro de la revisión del T-MEC. Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, encabezaron los trabajos que se extendieron hasta el 23 de julio y que dejaron avances en acero, aluminio, sectores estratégicos y sustitución de importaciones provenientes de Asia.

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En medio de esas conversaciones, Washington anunció un giro en su política arancelaria global: sustituiría los gravámenes impuestos bajo la sección 122 a sesenta países por aranceles basados en la sección 301, vinculados a trabajo forzado.

Para México, el cambio no representó una alteración real en el trato comercial. El 85% de las exportaciones mexicanas mantuvo arancel cero por cumplir con las reglas del T-MEC, y el 10% restante bajo la nueva sección 301 replicó el mismo porcentaje que ya operaba con la sección 122.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al embajador Greer en Palacio Nacional. Ahí repasaron el estatus de los temas sobre la mesa: seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, y el capítulo de acero, aluminio y automóviles.

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió con Sheinbaum en julio por T-MEC. (@Claudiashein)

Greer reconoció el liderazgo de la mandataria mexicana, y ambos coincidieron en la urgencia de blindar la manufactura regional frente al llamado free-riding de países ajenos al tratado.

Con ese respaldo político, Ebrard y Greer cerraron la ronda y ya se preparan la cuarta ronda de negociaciones en Washington, D.C., durante la primera quincena de septiembre de 2026.

Tras una fallida negociación, Canadá y EEUU implementan aranceles recíprocos

En agosto, Canadá y Estados Unidos Unidos fracasaron en las negociaciones comerciales que se llevaban a cabo en Ottawa, debido a que el país canadiense consideró que el acuerdo que la administración de Donald Trump propuso era desfavorable.

Tras la ruptura, el anuncio de la imposición arancelaria se hizo tangible, ya que el presidente estadounidense había aplazado la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50% en productos canadienses.

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Greer culpó a Canadá del fracaso de las conversaciones, acusando que “se negó a finalizar el acuerdo comercial en los términos acordados a principios de esta semana”, lo calificó como el “mejor trato posible entre los principales exportadores a nuestro mercado”.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió la imposición de aranceles ante la medida de Estados Unidos. REUTERS/Chris Tanouye/File Photo

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, puntualizó que los cambios planteados por Estados Unidos impidieron cerrar el acuerdo comercial, pese a que las negociaciones se prolongaron una semana, decidieron dar marcha atrás y retirarse.

Advirtió que ante los aranceles anunciados por Trump, su administración respondería de la misma forma: “dólar por dólar”.

El escenario del T-MEC, ante las decisión de EEUU

Tras la negativa de Estados Unidos para firmar el T-MEC como se tenía previsto, Jamieson Greer, confirmó el 1 de julio que Washington no renovará el tratado en su forma actual y que en su lugar impondrá revisiones anuales de alcance cada vez más limitado hasta 2036.

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“Estados Unidos no ha aceptado renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renovará”, señaló el funcionario en la nota de prensa emitida tras la reunión virtual de la Comisión de Libre Comercio del tratado.

El anuncio llegó un día después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantara los dos escenarios que enfrentaría México: la firma de la renovación con vigencia hasta 2042 y revisiones cada seis años, o bien la continuidad del tratado hasta 2036 con evaluaciones anuales de temas puntuales.

Estos son los escenarios del T-MEC tras la reunión del 1 de julio de 2026. (Imagen: Secretaría de Economía)

“Nosotros ahorita traemos trece temas, Estados Unidos tiene catorce”, explicó Ebrard, quien confirmó que la siguiente ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos se realizaría la semana del 20 de julio.

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El viraje hacia revisiones anuales abre años de negociación sobre normas y aranceles en las cadenas de suministro de los sectores automovilístico, agroalimentario y energético. Trump justificó la postura al asegurar que su país “no necesita nada de lo que tienen Canadá o México”, mientras que México y Canadá insistieron en la continuidad del acuerdo como garantía de la integración regional y de las inversiones de largo plazo.