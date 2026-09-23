Gobierno de Sheinbaum construye 40% más vías que el sexenio de AMLO, destina 750 millones de pesos a infraestructura ferroviaria

Un mando militar expone los proyectos ferroviarios prioritarios junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia gubernamental en México.

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El gobierno de Claudia Sheinbaum prevé construir 2.400 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y carga durante el sexenio, con una inversión cercana a 750 mil millones de pesos. La cifra incluye los corredores del norte, la conexión hacia Guadalajara, el Tren Maya de carga y nuevas obras en el Corredor Interoceánico.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles, fueron informados los avances y proyecciones: la administración federal calcula que al cierre de 2026 tendrá en construcción 1.424 kilómetros de vías ferroviarias. El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, afirmó que esa extensión representa más de 40% adicional frente a los 991 kilómetros ejecutados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Más adelante, participaron el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza; Vallejo Suárez, y el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez López.

Los nuevos trenes conectarán ciudades donde viven 41 millones de personas

Lajous Loaeza informó que la nueva red de trenes de pasajeros conectará regiones, ciudades y comunidades de 10 estados donde viven 41 millones de personas. El plan contempla servicios de larga distancia y recorridos metropolitanos para atender traslados cotidianos hacia centros de trabajo, escuelas y universidades.

La Agencia de Trenes estima que alrededor de 220 mil personas usarán diariamente esta red ferroviaria. Los tiempos de traslado podrían disminuir 40% en promedio frente a los viajes actuales en automóvil, autobús o transporte público convencional.

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El funcionario indicó que las nuevas rutas tendrán vías exclusivas para trenes de pasajeros, ubicadas junto a la infraestructura utilizada por el transporte ferroviario de carga. Las velocidades de diseño irán de 160 a 200 kilómetros por hora.

El tramo entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Pachuca utilizará trenes eléctricos. El resto de los corredores contará con trenes diésel-eléctricos y con el Sistema Europeo de Control de Trenes, una tecnología de señalización y supervisión ferroviaria.

La dependencia calcula una reducción anual de 360 mil toneladas de dióxido de carbono. El cálculo oficial considera que el ferrocarril puede disminuir 50% las emisiones frente a viajes comparables en avión, autobús o vehículos particulares.

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El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, completó su conexión hasta Observatorio en febrero. El servicio moviliza a 51 mil personas al día y redujo trayectos que antes tomaban dos horas a alrededor de 45 minutos.

Entre febrero y agosto de 2026, El Insurgente trasladó 26,2 millones de pasajeros. Durante una jornada de alta demanda en verano, alcanzó una afluencia de 70 mil usuarios.

El servicio ferroviario entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones a finales de abril. Con seis estaciones y 22 kilómetros de vía, moviliza a unas 35 mil personas al día y acumula 4,1 millones de pasajeros desde su apertura.

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Cuatro tramos concentran las obras ferroviarias en curso

El tramo AIFA-Pachuca tiene un avance de 45%, según Vallejo Suárez. La obra conecta 58 kilómetros entre la Ciudad de México y Pachuca, aunque implica la construcción de 121 kilómetros de vías nuevas y rectificaciones en la infraestructura de carga.

La inversión asignada para este proyecto asciende a 47.272 millones de pesos. El corredor contará con cuatro estaciones, cuatro paraderos, dos subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento y talleres con cocheras.

La obra AIFA-Pachuca tiene 10 frentes de trabajo. En el proyecto participan 8.800 trabajadores, de los cuales 1.800 son mujeres, y se utilizan 1.500 unidades de maquinaria y material rodante.

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La ruta entre la Ciudad de México y Querétaro registra un avance de 31%. El corredor abarcará 232 kilómetros de territorio, con un esfuerzo de construcción de 545 kilómetros de vías nuevas y adecuaciones en tramos de carga.

El presupuesto de la ruta México-Querétaro alcanza 143.435 millones de pesos. Tendrá seis estaciones, dos zonas auxiliares de mantenimiento, una base de conservación ferroviaria y un complejo de talleres y cocheras.

En esta obra hay 14 frentes de construcción activos y más de 18.200 trabajadores. Vallejo Suárez detalló que 3.000 integrantes de esa plantilla son mujeres y que el proyecto utiliza 3.900 unidades de maquinaria pesada y equipo ferroviario.

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El tramo Querétaro-Irapuato, que tiene 108 kilómetros y una inversión de 47 mil millones de pesos, presenta un avance físico de 22,26%. Tendrá estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato.

La proyección oficial para esta ruta es de 33 mil pasajeros diarios. El gobierno estima que el tren reducirá a alrededor de 30 minutos los viajes entre ciudades del Bajío que hoy se realizan principalmente en autobús.

La obra Saltillo-Nuevo Laredo comprende 396 kilómetros y tiene un avance cercano al 10%. El presupuesto previsto asciende a 140 mil millones de pesos y el proyecto incluye 13 estaciones, con conexión entre Saltillo, Monterrey y la frontera de Tamaulipas.

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Vallejo Suárez explicó que cerca de 40 kilómetros de ese corredor estarán en viaducto, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey. El trayecto entre Derramadero y Ramos Arizpe pasaría de unos 45 minutos a 15 minutos.

La SICT liberó más de 31 millones de metros cuadrados para las vías

Néstor Núñez López reportó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes liberó 31,2 millones de metros cuadrados de derecho de vía para los Trenes del Norte. Esa superficie equivale a cerca de 4.881 canchas oficiales de fútbol.

El trabajo abarca ocho entidades federativas y 54 municipios. La dependencia informó que el avance de liberación del derecho de vía llega a 98% en AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato; a 86% en México-Querétaro, y a 81% en Saltillo-Nuevo Laredo.

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Del total liberado, 68% corresponde a derecho de vía histórico. El 32% restante se integra por 15% de propiedad social y 17% de propiedad privada, de acuerdo con Núñez López.

La dependencia realizó 98 asambleas con 134 ejidos, con participación de más de 4.500 personas. También efectuó nueve consultas a comunidades indígenas, cuyos acuerdos para liberar terrenos fueron aprobados por unanimidad.

El Gobierno de México reubicó a 49 familias en el tramo AIFA-Pachuca y a 15 más en la ruta México-Querétaro. La coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda busca que las familias permanezcan cerca de sus redes comunitarias, centros educativos y fuentes de trabajo.