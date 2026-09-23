¿Quién es Jesse y quién es Joy? La confusión sobre el hombre y la mujer del dúo tras su separación

El sold out de Jesse & Joy en Lima impulsó reclamos en redes sociales por una segunda fecha o una ampliación del aforo.

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La separación de Jesse & Joy reavivó una confusión que desde hace años aparece entre parte del público mexicano: cuál de los dos integrantes es Jesse y cuál es Joy.

La discusión aumentó luego de que Joy enfrentó sola a los medios y lloró al hablar del futuro del dueto. Entre anuncios, comunicados y mensajes familiares, varios usuarios volvieron a preguntarse por los nombres de los hermanos que han compartido escenario durante más de dos décadas.

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“Yo pensé que ella era Jesse”: los comentarios que reaparecieron en redes

La cobertura sobre la pausa de Jesse & Joy provocó una nueva ola de comentarios en Facebook, Instagram y X. Más allá de las preguntas sobre el futuro musical de los hermanos, hubo quienes admitieron que no tenían claro cuál de los dos se llama Jesse y cuál Joy.

“Yo pensé que ella era Jesse”, escribió una usuaria. Otra persona reaccionó con sorpresa: “¿Cómo que ella no se llama Jesse?”.

Joy Huerta seguirá con el proyecto musical sin su hermano. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Las dudas también aparecieron en mensajes como “¿Pero cuál es cuál, pues?”, “Ya me revolví, ¿cuál es Joy y cuál es Jesse?” y “Jajajja pensé que Jesse era ella y Joy el hermano”.

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El revuelo alrededor de su situación actual puso nuevamente el tema en circulación. Mientras algunos seguidores debatían sobre la continuidad del proyecto, otros descubrieron que habían identificado a los integrantes al revés durante años.

¿Quién es quién?

La situación tiene una explicación sencilla: los nombres artísticos del dúo no responden a las asociaciones de género que muchas personas suelen hacer de forma automática. Joy es la mujer y Jesse es el hombre de Jesse & Joy.

Los nombres completos de los integrantes del dúo son Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke. Son hermanos y construyeron juntos una trayectoria artística que empezó antes de que firmaran un contrato discográfico.

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Jesse Eduardo Huerta Uecke es el hombre del dueto. Dentro del proyecto ha participado como guitarrista, pianista, baterista, percusionista, compositor, productor, cantante de coros e intérprete.

El concierto de Jesse & Joy en Perú incluirá grandes éxitos como “¡Corre!”, “Espacio Sideral” y “Dueles”, junto con temas de Lo que nos faltó decir.

Tirzah Joy Huerta Uecke, conocida públicamente como Joy, es la mujer del dúo y su voz principal. También es compositora y ha sido la figura que asumió la vocería pública en los días posteriores al anuncio de su hermano.

La diferencia entre sus nombres completos y los nombres con los que el público los conoce ha contribuido a que surjan preguntas. Jesse conserva su primer nombre como identidad artística, mientras que Joy usa su segundo nombre.

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Jesse y Joy comenzaron a experimentar con la música antes de profesionalizar su carrera. La Sociedad de Autores y Compositores de México registra Llegaste tú, compuesta en 2001, como la primera canción que realizaron juntos.

La firma como artistas exclusivos de Warner Music México llegó el 18 de abril de 2005. Desde ese momento, los hermanos consolidaron el nombre Jesse & Joy como una de las propuestas más reconocidas del pop en español.

Su repertorio incluye canciones como Espacio sideral, Chocolate, Adiós, ¡Corre!, La de la mala suerte, Llorar, Dueles y Ecos de amor. El dúo también obtuvo premios Latin Grammy durante su carrera.

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Luego de tres años, Jesse & Joy regresan hoy para enamorar a los salvadoreños con «El Despecho Tour»

La reciente controversia no modificó quién es quién dentro de la dupla, pero sí expuso que muchos seguidores habían escuchado sus canciones sin tener clara la identidad de cada integrante. La imagen de Joy llorando ante la prensa hizo que la pregunta resurgiera con fuerza.

Jesse & Joy no confirmaron una ruptura definitiva del proyecto

Las publicaciones en redes y algunos mensajes de seguidores hablan de una separación. Sin embargo, los pronunciamientos públicos de los artistas no confirmaron que Jesse & Joy haya terminado de forma definitiva.

Jesse comunicó el 15 de septiembre que necesitaba tomar un tiempo para atender su vida familiar, su bienestar y su salud mental y emocional. En ese mensaje, el músico dijo que la decisión respondía a una necesidad personal y no presentó el anuncio como un adiós a la música.

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El integrante masculino del dúo afirmó entonces que continuaría con los compromisos que ya estaban anunciados. También explicó que su proyecto individual, Jesse and the Supernovas, no surgió como un sustituto de la agrupación que comparte con su hermana.

La frase que más se difundió fue su decisión de “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”. El mensaje abrió interrogantes porque llegó después de una carrera conjunta de 21 años.

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Joy no anunció que abandonará el nombre de Jesse & Joy. La cantante comunicó que seguirá con las fechas previstas para 2026 y 2027, aunque reconoció que enfrenta esta nueva etapa con temor.

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La confusión sobre los nombres se mezcló con las versiones sobre el distanciamiento. En varias publicaciones, usuarios atribuyeron a Jesse declaraciones o reacciones que en realidad correspondían a Joy, y viceversa.

Por eso, el dato central es claro: Jesse es el hermano que solicitó la pausa personal. Joy es la hermana que confirmó su decisión de continuar con el proyecto ante el público.

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

La cronología de la pausa que puso a Jesse y Joy en el centro de la conversación

La secuencia de anuncios y apariciones públicas ayuda a entender por qué la conversación sobre el dúo creció durante septiembre. Estos son los hechos que se conocen hasta ahora:

15 de septiembre: Jesse Huerta difundió un mensaje en redes sociales para anunciar que tomaría una pausa personal. El músico explicó que buscaba estar más presente con su familia y atender su bienestar emocional.

El anuncio inicial: Jesse sostuvo que la música seguiría formando parte de su vida. También expresó que Jesse & Joy era una parte fundamental de su historia y dedicó palabras de agradecimiento a su hermana.

Los compromisos profesionales: En el primer comunicado, Jesse indicó que cumpliría con las fechas anunciadas hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra. El mensaje no estableció que el dúo se disolviera de forma definitiva.

La conversación en redes: Tras ese pronunciamiento, numerosos seguidores comenzaron a interpretar la pausa como una separación. También surgieron comentarios sobre el proyecto individual del músico y sobre el futuro de Joy.

22 de septiembre: Joy compareció sin Jesse en una conferencia de prensa. La cantante habló sobre los próximos compromisos de Jesse & Joy y se quebró al explicar cómo vivía la ausencia de su hermano.

Las palabras de Joy: “ No está aquí la persona con la que construí todo esto ”, dijo la cantante ante los medios. La declaración provocó una reacción inmediata entre los seguidores del dúo.

La fecha en el Auditorio Nacional: Durante esos anuncios, se informó que Jesse & Joy tendría una presentación el 6 de diciembre de 2026 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. La función se sumó después de que se agotaran las entradas para el concierto del 21 de octubre.

La continuidad anunciada por Joy: La intérprete sostuvo que seguirá adelante con las presentaciones pactadas. También explicó que el escenario continuará teniendo dos micrófonos, una referencia al lugar que Jesse mantiene en la historia del proyecto.

23 de septiembre: Jesse reapareció con un comunicado para responder a la controversia. El músico negó que su ausencia hubiera sido un desaire para Joy o para la prensa.

La aclaración de Jesse: El cantante aseguró que su equipo notificó con anticipación que él no estaría en la conferencia. Además, precisó que cumpliría sus compromisos confirmados con Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre.

La ausencia del 6 de diciembre: Jesse confirmó que no participará en la presentación del Auditorio Nacional programada para esa fecha. El músico vinculó esa decisión con la pausa personal que anunció días antes.

El mensaje a Joy: Jesse afirmó que su hermana “siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo”. Esa frase buscó responder a las versiones sobre una pelea entre ambos, aunque no eliminó las preguntas de los seguidores.

Las publicaciones de Mónica León: La esposa de Jesse compartió mensajes en Instagram sobre amor, familia, límites y verdad. Entre las frases que llamaron la atención estuvo: “ La verdad siempre sale a la luz ”.

Las interpretaciones posteriores: Las publicaciones de Mónica generaron especulaciones sobre un conflicto detrás de la pausa. No obstante, ella no identificó a Joy, a Jesse ni explicó que sus palabras se refirieran directamente a la situación del dúo.

La cantante Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, encabeza una conferencia de prensa sobre un escenario decorado con motivos navideños. Durante la reunión ante asistentes y medios de comunicación, la artista habla sobre su trayectoria y presentaciones en vivo, mientras el público registra la intervención con dispositivos móviles y cámaras fotográficas.

Los mensajes de la esposa de Jesse sumaron preguntas, no una explicación

Mónica León publicó sus reflexiones después de que Jesse difundiera su aclaración sobre la conferencia de prensa. Sus mensajes fueron leídos por seguidores como posibles indirectas relacionadas con el momento que atraviesan los hermanos.

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Monica León -(Instagram)

La esposa del músico escribió que el amor por la familia está por encima de todo. También señaló que amar no implica permitir cualquier situación y que un límite puesto desde el amor no es una forma de rechazo.